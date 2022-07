Přichází katastrofa? Už je jasné, proč Draghi rezignoval. Utekl. Češka žijící v Itálii našla souvislosti

reklama

Italská vládní krize vyvrcholila ve čtvrtek 21. července 2022 tím, že tentokrát prezident Sergio Mattarella po tom, co hovořil s prezidenty sněmovny a senátu, pochopil, že již opravdu není prostor pro další vládu, přijal rezignaci premiéra Maria Draghiho, rozpustil parlament a vypsal nové volby do 70 dnů. Draghiho rezignace a rozpuštění parlamentu je vyústěním vládních sporů, které de facto odstartovalo Hnutí pěti hvězd (M5S), které se kvůli znovunabytí křesílka díky Luigimu di Maio rozdělilo a tím padla většinová síla, která bránila Salviniho Lize konat, a následně, když se minulý týden neúčastnilo hlasování o vyhlášce o státní podpoře a o důvěře vládě.

Po letech, kdy bylo několikrát italskému národu upřeno právo voleb, se tento sen naplní 25. září 2022, což je datum konání předčasných voleb v Itálii. Řádné volby se měly v Itálii tentokrát konat na jaře roku 2023. Půjde tedy o velmi obtížnou letní volební kampaň. Itálie je svým těžko pochopitelným chaosem známá. Draghiho vláda je de facto třetím kabinetem od posledních parlamentních voleb, které se konaly v roce 2018, a kterým předcházelo sedmileté období tzv. technické a lidmi nezvolené vlády. Proto jsou volby velmi důležité a je třeba doufat v občanskou uvědomělost, speciálně v tomto velmi těžkém období neadekvátních vlád, které se dosadily napříč Evropou, a které často vůbec nehájí národní zájmy.

V prvních dvou italských vládách od roku 2018 zastával roli premiéra nynější lídr M5S Giuseppe Conte, který se tehdy tvářil ještě jako nezávislý. První vláda se mu rozpadla v létě 2019, kdy bylo ve vládní koalici Hnutím 5 hvězd (za vydatné pomoci premiéra Coteho) bráněno Lize Mattea Salviniho ve výkonu programu. Do druhé Conteho vlády Hnutí 5 hvězd přizvalo opoziční středolevicovou Demokratickou stranu (PD), kterou vždy označovali za úhlavního nepřítele, ale pro zachování křesílek to jaksi přestalo platit. Conte měl své druhé období za své nadržování u Hnutí 5 hvězd zajištěné. Začátkem loňského roku se Conteho druhá vláda rozpadla zejména kvůli sporům o plán obnovy ekonomiky a rozdělení peněz z unijního covidového fondu obnovy. Tehdy byl na scénu dosazen Draghi, aby zemi “zachránil” před předčasnými volbami. Zde bylo záměrem hlavně udržet u kormidla levicový proimigrantský proud, plnící program jisté agendy spolu s Hnutím 5 hvězd, které zase držely zemi v šachu svým ekologickým cítěním, s tím výsledkem, že se ve jménu Green Deal ve městech povalují tuny odpadu, na kterých se v hlavním městě Itálie pasou kanci a byl vždy z jejich strany blokován pokrok typu čisté energie jako je jádro atd.

Strategicky, aby to dobře vypadalo, navrhl sestavení vlády široké koalice, složenou ze stran od levého středu až po středopravicovou Ligu, se kterou v té vládě ale nikdo opravdu nepočítal. Liga v zájmu lidu vstoupila do této vládní koalice pod podmínkou Ministerstva ekonomického rozvoje, aby zajistila finanční prostředky pro střední a malé podniky, které jsou hybnou silou každého státu, kde zajišťují oběh peněz, které naopak dnes tak upředňostňované korporace ze zemí odvádí pryč. V Itálii je mimo jiné vyvíjen obrovský nátlak na používání plateb za pomocí bankovního převodu a karet, a to také za pomocí různých slevových akcí. Všichni víte, co to znamená. Bylo jasné, že tehdejší vstup Ligy do „koalice národní jednoty“ nebude všemi pochopen, protože není zrovna častým jevem, aby dala politická strana přednost zájmu lidu před zájmem strany. Liga působila v této koalici jako takový trn v patě a snižovala dopady určitých vládních rozhodnutí a aktivně dokázala odvrátit snahu italské levice a jejích partnerů o uzákonění drog a různých genderovských (např. Zanův zákon o homotransfobii) a proimigračních programů (ius soli, ius culturae, ius scholae) a jiné.

Draghi zavedl jakousi “režijní kabinu – la cabina di regia”, kde se schvalují plány v balíčku, to znamená, že do toho balíčku se zabalí vše možné a v parlamentu se pak nehlasuje za jednotlivé body, takže bylo nutné často spolknout hodně těžké sousto. Nebyla možnost to nijak z opozice ovlivnit, takže se dařilo pouze zmírňovat těmi, kdo v té vládě byli. Takže zde byla celou dobu opoziční strana Fratelli d´Itali ze hry a nijak nemohla přispět k nějakým změnám a mohla pouze zvedat hlas a tvářit se jako obrovská opozice, zatímco se zapsala do Aspen Institutu a vy víte, co to znamená! Přesto bude potřeba v nadcházejících volbách spolupráce v rámci středopravicové koalice, protože budou potřeba čísla a to je základem všude. Netřeba tříštit vlasteneckou scénu, tak jak se stalo např. v ČR a následkem toho zde máme to, co zde máme... Po tom, co se ale jednotná síla Hnutí 5 hvězd rozdělila, a netáhnou v absolutní většině s Demokratickou stranou za jeden provaz, Liga a Forza Italia, kteří jsou ve vládní koalici, mohou začít diktovat podmínky a to se v těchto dnech stalo. V novém hlasování o důvěře v senátu ve středu 20.července 2022 kromě Hnutí pěti hvězd nehlasovaly další dvě vládní strany - Salviniho Liga a Berlusconiho Forza Italia a Draghiho „koalice národní jednoty“ nadobro skončila. Jedno z tohoto posledního období od voleb v roce 2018 plyne, a to je to, že s Hnutím 5 hvězd je naprosto nemožné spolupracovat! V tuto chvíli můžeme konečně hovořit o 5 padajících hvězdách, jak jsem je často definovala, a možná dokonce spíše o kometách, které se na konci své cesty rozplynou v prach.



Abychom mohli probrat téma italské vládní krize více do hloubky, nesmíme opomenout poukázat na jisté body z projevu italského předsedy vlády z 20. července 2022, protože tento projev je další naprosto jasnou ukázkou neschopnosti vlády. Mnozí, ať již politologové, novináři, ale i běžní občané, kteří si vyslechli tento projev, se nad jeho obsahem pozastavili. Například italský novinář Franco Battaglia působení Maria Draghiho definoval tak, že Mario Draghi se zdá být „užitečným idiotem“ připraveným splnit přání těch, kteří by skutečně chtěli vládnout naší zemi zpoza Alp. Ti (kteří to už zkusili s Mario Montim) budou muset hledat jiného „užitečného pitomce“.



Draghi vládl v režimu střetu zájmů: chtěl se stát prezidentem republiky, což mu nedovolovalo postavit se proti některým “migrujícím” členům vlády, kteří ho prakticky drželi v hrsti, protože on potřeboval jejich hlasy, aby se mohl dostat do prezidentského paláce - Quirinale. Tento Draghiho projekt uchýlit se do vznešených místností prezidentského paláce a nechat svému nástupci “vyžrat” Itálii v troskách, se nepovedl.



Takže zde se dostáváme k tomu Draghiho patetickému a melodramatickému projevu. Všichni, kdo tento projev poslouchali, se zarazili nad Draghiho větou: “Domnívám se, že premiér, který nikdy nestál před voliči, by měl mít v parlamentu co nejširší podporu. Tento předpoklad je ještě důležitější v krizovém kontextu...”



Zde si tedy Draghi konečně všiml, že se nikdy před voliči neprezentoval? Co se týče toho krizového kontextu či nouzového stavu, tak tam si ho spíše vytvořili sami. Ten ve zdravotnictví se zavedením Green pasu; co se týče energetické krize, prováděním neúspěšných energetických politik; co se týče vojenského nouzového stavu, vedením války s někým, kdo vám ji nevyhlásil.



Další kousek Draghiho projevu: “Díky opatřením na omezení zdravotnictví, očkovací kampani, opatřením na ekonomickou podporu rodin a podniků se nám podařilo překonat nejakutnější fázi pandemie a dát impuls k hospodářskému oživení.



Zde není absolutně jasné, na které planetě Draghi žije, ale naše to evidentně není.



Další perlička: ”Od Evropské komise jsme již obdrželi 45,9 miliard eur, k nimž v následujících týdnech přibude dalších 21 miliard, celkem tedy téměř 67 miliard.”



Výsledkem je zadlužení našich dětí a vnoučat. Peníze, které berou oficiálně na zotavení z pandemie, se utrácí za větrné turbíny, fotovoltaická pole a zplyňovače.



Já jsem uvedla pouze pár příkladů, ale již zmiňovaný novinář Franco Battaglia rozebral Draghiho projev do podrobna a např. na Draghiho větu ´Na ruskou invazi na Ukrajinu jsme reagovali naprosto rozhodně. Odsouzení ruských zvěrstev a plná podpora Ukrajině...´, tak na to Battaglia reagoval větou: ´Možná jste měli studovat historii Ukrajiny za posledních 15 let.´ Na Draghiho slova .… ´Zároveň jsme nikdy nepřestali hledat mír´ … Battaglia napsal: ”Ano, posíláním zbraní”.



V Draghiho proslovu bylo mnoho dalších prázdných slov na téma energie, která nejednou vyzněla jako když se někdo snaží uniknout svým povinnostem a přenést zodpovědnost na všechny ostatní.

Napříč italskými médii se dočítáme mnoho verzí a záleží na politickém proudu, kterému ta média slouží, protože dnes již dávno není pravdou, že jsou všechna média neutrální. Já se často zaměřuji na publikace od Paola Becchiho a Giovanniho Zibordiho z jednoho prostého důvodu, protože jejich analýza je vždy vypracovaná na základě oficiálních tabulek a faktů, které tvoří nedílnou součást přílohy jejich publikace spolu s odkazy na studie nejvyšších odborníků.



Becchi a Zibordi vysvětlili, že Draghi chtěl uniknout, aby nebyl ve vládě, až se sejde najednou finanční krach, energetická krize, recese a další krize očkování. Okolnosti jim dávají za pravdu, protože Draghi se objevil v parlamentu a ignoroval jakékoli požadavky a připomínky středopravých stran a M5S, takže bylo nevyhnutelné, že pro něj nebudou hlasovat. Když posloucháte jeho projev, v mnoha bodech agresivní a urážlivý, je jasné, že o tento výsledek usiloval, že chtěl uniknout Mattarellovi a externím tlakům, aby nemusel ve vládě čelit přicházející katastrofě, ke které sám přispěl. Nakonec uspěl, ale Matterella, než souhlasil s jeho žádostí o rezignaci, ho nechal udělat ze sebe šaška, který se zapíše do kroniky historie.



Oba výše jmenovaní autoři ve své poslední publikaci udali celou řadu příkladů, kde se Mario Draghi přímo podílel na obrovských škodách za posledních 20 let. Já jsem se rozhodla poukázat na jedno z jejich vyjmenovaných témat, které se mě osobně dotýká a nikdy nezapomenu na to, jak jsem toto období prožila. Autoři mimo příkladů z bankovního světa konkrétnách bank a operací zmiňují fakt, že Draghi utratil celkovou částku kolem 30 miliard eur za stovky milionů covidových testů po 50 eurech za celkové náklady na jeden, vakcíny a očkování a za hospitalizace Covid až 9 tisíc eur za den. Navíc uvalil další lockdown a několik set tisíc lidí nechal doma, protože nebyli očkovaní a s pozitivním výtěrem (i když bez jakýchkoli příznaků). Enormní náklady na tyto dvě politiky přinutily stát loni hospodařit s deficitem kolem 9 % HDP a letos 6 % a veřejný dluh vyletěl na 2.760 miliard.



Dále tito autoři píší, že, jak již ukázali, s Draghim ve vládě a jeho politikou nuceného očkování a s lockdownem se úmrtnost v Itálii v roce 2021 zvýšila. O přesných příčinách lze polemizovat, ale Draghi byl ve vládě a výsledek je opakem toho, co slíbil se zavedením přísnějšího lockdownu a očkování, než v jiných zemích.



Nikdy bych si ani ve snu neuměla představit, že budu někde vyprávět o Apartheidu na vlastní kůži, v Evropě a v tomto století. Draghiho mediální psychopandemický teror, který osobně podporoval a vyvíjel ze své pozice během oficiálních tiskových konferencí na lidi, byl v mnoha případech devastující. Speciálně podlehli jeho hrozbám osaměle žijící a starší osoby, ale nejenom oni... Považuji se za osobu psychicky velice odolnou, ale bylo to pro mě opravdu těžké, když jsem nesměla v Itálii nastoupit do žádného veřejného dopravního prostředku a to ani s testem, když jsem nesměla do restaurací a kaváren a ani na toaletu, do žádného obchodu s vyjímkou pouze supermarketu a lékárny, nesměla jsem ani na úřady. Do banky a na poštu pouze s testem, za který bych musela zaplatit 15 euro s platností 2 dny... Do toho všeho jsem byla povinna jakožto osoba starší 50 let jít na 3 dávky, což jsem neudělala a proto jsem stále v řízení o pokutě 100 euro. Touto očkovací povinností jsem přišla o právo na práci a nemohla jsem pracovat ani s testem, který si v Itálii neočkovaní pracující nepodléhající očkovací povinnosti (věkem nebo kategorií) museli na vlastní náklady každé 2 dny hradit. Byla jsem kompletně vyloučena z veřejného života a práce. Do dnes zaměstavatelé v Itálii preferují zaměstnávat očkované, i když od května se teoreticky pracovat již může (mimo práce ve zdravotnictví, kde očkovací povinnost stále patí), děje se to kvůli strachu z navrácení restrikcí na podzim.



Já osobně jsem ráda, že se v Itálii Draghiho zbavíme a modlím se, abychom tam nedostali ještě větší zlo, i když to si umím velmi těžko představit. Je na lidech, aby se voleb účastnili a aby přemýšleli nad dlouhodobými dopady a netříštili hlasy jen kvůli sportovnímu fanouškovství a hleděli na reálnou prováděcí šanci. To platí všude a pro všechny.

