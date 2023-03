Přidávání o inflaci? Úplný šmytec. Chystáme zcela nový automat, potvrdily koaliční špičky

Vláda premiéra Petra Fialy chystá další zpomalení růstu důchodů i pro léta 2024 a 2025. Podle interního materiálu ministerstva práce a sociálních věcí, který získala Česká televize, už by při řádné lednové valorizaci nerostly penze o celou inflaci, ale jen o její část. Ministr Marian Jurečka (KDU-ČSL) připouští i další varianty úpravy růstu důchodů. Definitivní návrh chce představit do konce března. Proti nižšímu růstu penzí se postavily senátní výbory.

reklama

Anketa Je dobře, že ANO a SPD chtějí ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 96% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 29604 lidí

Vládním návrhem o nižší valorizaci penzí při červnové valorizaci se dnes zabývaly senátní výbory a menší přidání důchodcům nedoporučily, nelíbil se jim mimo jiné způsob projednání ve Sněmovně. Kritika zaznívala i od senátorů za koaliční strany. „Je tu zklamání, jakým způsobem to celé ve Sněmovně probíhalo, zda to všechno bylo v pořádku,“ uvedl předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Ústavně právní výbor jej doporučil zamítnou. „Je tam zneužití legislativní nouze a je tam retroaktivita. Oba dva tyto důvody vedou k neústavnosti té novely. A proto existuje jediný postup-zamítnou,“ uvedl místopředseda senátního ústavně-právního výboru Michael Canov (SLK).

Předseda společného senátorského klubu ODS a TOP 09 Zdeněk Nytra vysvětloval nesouhlasné stanovisko ústavně právního výboru také tím, že jedna jejich členka byla u lékaře a nemohla hlasovat.

I tak se ale očekává, že spornou novelu by plénum mělo ve středu schválit. Červnové zpomalení růstu důchodů schválili poslanci v sobotu dopoledne poslanci po 72 hodinách debat. Pokud by návrh prošel senátem, musel by jej ještě podepsat nový prezident Petr Pavel.

Psali jsme: Senátoři z koalice se postavili důchodové novele. To bude trapas trapasů, zuří Vlastní potápí Fialu. V Senátu naráží škrty důchodů Poplatky ve zdravotnictví? Skončíte v propadlišti dějin. Advokát vládě Fiala (SPD): Požadujeme odvolání Markéty Pekarové Adamové z funkce předsedkyně Sněmovny

Tím ale vládní změny v zákonu nekončí. „Já budu předkládat několik variantních návrhů, jak tuto problematiku upravit,“ avizoval vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Maria Jurečka. Podle interního materiálu ministerstva, na který upozornila Česká televize, by už stát do zvyšování důchodů nepočítal celou inflaci, ale jen její dvě třetiny. To by platilo minimálně příští dva roky.

Někteří koaliční lídři teď poprvé existenci tohoto plánu a jeho projednávání v rámci koalice potvrdili. „Je to jeden parametr, který je naprosto klíčový pro to, abychom v budoucnu vůbec mohli ufinancovat důchodový systém jako takový,“ má jasno předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Ty dvě třetiny jsou ve hře. Je to jeden z parametrů, který je v tuto chvíli debatován,“ přidává se šéf lidoveckých poslanců Marek Výborný. Místopředseda poslaneckého klubu hnutí STAN Viktor Vojtko upozorňuje, že bude hodně záležet na možnostech státního rozpočtu.

Opoziční hnutí ANO a SPD s dalším zpomalením valorizací nesouhlasí. „Je to salámová metoda, kdy neustále ubíráme starobním důchodcům to, co jim patří,“ kritizoval poslanec Aleš Juchelka (ANO). „Důchodci by přišli o spoustu peněz, a to prostě pro nás není k žádné diskuzi,“ doplnil místopředseda SPD Radim Fiala.

Bez schválení novely by se od června důchody zvedly v průměru o 1770 korun. Po úpravě by to mělo byt zhruba o tisíc korun méně.

Psali jsme: Petr Hampl: O konci společenské smlouvy Senátoři z koalice se postavili důchodové novele. To bude trapas trapasů, zuří Okamura (SPD): Okradení důchodců vládou Petra Fialy je protiústavní Vlastní potápí Fialu. V Senátu naráží škrty důchodů

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.