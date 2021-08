Přídavek důchodcům může narazit v Senátu. Dáma od lidovců našla v návrhu chyby

reklama

„Nezdá se nám, že ten návrh je v pořádku,“ řekla po jednání výboru pro sociální politiku Senátu jeho předsedkyně Miluše Horská, jak uvedl server iDNES.cz s tím, že odkázala k období, v jakém zákon do Sněmovny přišel. Horská pak v Senátu je členem senátního klubu KDU-ČSL a nezávislí, nicméně sama je bez politické příslušnosti.

Pokud nastane scénář, že senátoři zákon ve středu zamítnou nebo vrátí s pozměňovacími návrhy, bude o něm znovu hlasovat Poslanecká sněmovna v říjnu, tedy zrovna před volbami do Sněmovny. Výbor pro sociální politiku totiž upozornil na to, že by mohly být upraveny předčasné penze pracovníků integrovaného záchranného systému. Možnost předčasného odchodu do důchodu až o pět let bez sankce pro pracovníky integrovaného záchranného systému prosadil poslanec vládního hnutí ANO Jiří Mašek.

Senátor Miroslav Adámek má ovšem jiný názor. „Nemohlo by to vyplácet,“ řekl ale v úterý s tím, že podle současného návrhu by byly žádosti záchranářů zamítány. Ve výboru tak prosadil pozměňovací návrh, který podle něj stav napravuje a zužuje také okruh lidí, kteří by do předčasného důchodu bez postihu mohli. Šlo by o zaměstnance ve výjezdových skupinách a v operačních střediscích a o horské záchranáře.

Adámek do zákona kromě růstu penzí zhruba o 750 Kč prosadil i příspěvek 500 Kč k penzi za každé vychované dítě. Ve středu se ale předpokládá, že senátoři předloží další návrhy.

