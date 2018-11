Přijde další „hněv lidu“ jako s Nohavicou? Kundera se setkal s Babišem. Udavač, zní už internetem

Český premiér Andrej Babiš se v sobotu, den před oslavami 100. výročí oslav konce první světové války, při návštěvě Francie setkal se světově nejúspěšnějším a nejpřekládanějším autorem českého původu, spisovatelem Milan Kunderou. Během společného tříhodinového setkání v Kunderově domě a pařížské restauraci probrali zajímavé věci. Předseda vlády se na sociální síti pochlubil například tím, že literátovi nabídl vrácení českého občanství, kterého jej zbavil komunistický režim koncem sedmdesátých let. A v následné diskusi to vřelo.

Premiér Babiš o setkání s jedním s nejslavnějších spisovatelů na světě a jeho ženou Věrou hovořil jako o zážitku na celý život. Kunderu si podle svých slov velmi považuje už jen proto, že jeho sedmnáct románů bylo přeloženo do čtyřiceti jazyků. O tom, že jej Kundera pozval i s jeho manželkou na návštěvu jejich pařížského bytu, obeznámil své fanoušky na sociální síti Facebook. „Má tam plno zajímavých věcí. Nejvíc mě zaujala lampa s nápisem Je m'en fous neboli Kašlu na to?“ sdělil co jej v Kunderově domě zaujalo nejvíce.

Potom prý na oplátku pozvali manžele Kunderovy na oběd do jejich oblíbené pařížské restaurace. Strávili spolu celkem tři hodiny a slovy chvály nešetřil premiér ani na spisovatelově ženě, která prý měla hlavní slovo a je to neskutečně energická dáma, která prý všechno řídí.

Jak je Babišovým zvykem, nezapomněl postovat ani aktuální fotky z pařížské restaurace, kterou doplnil o popisek, že romány jako Nesnesitelná lehkost bytí, Směšné lásky nebo Život je jinde, znají po celém světě a v tomto podniku mají citáty z Milana Kundery dokonce po stěnách. Babiš Kunderovy neváhal proto pozvat do Česka, kde nebyli desítky let. „Pozval jsme je k nám do Česka, kde nebyli dvacet let a myslím, že by si české občanství, o které přišli po emigraci, zasloužili,“ dodal premiér.

Kundera, kterému bude příští rok 1. dubna 90 let, v roce 1975 emigroval do Francie. Roku 1979 mu pak komunisté vzali československé státní občanství. Premiér také zmínil, že Kundera jej má prý nastudovaného a velmi si spolu rozuměli. Této legendě české, francouzské a světové literatury tak Babiš nezapomněl věnovat svoji knížku.

Premiérovo chlubení ale některé lidi rozpálilo pořádně doběla a označili to za výsměch. Je možné, že se dočkáme dalšího pranýřování podobně, jako tomu bylo s Jaromírem Nohavicou? Europoslanec Luděk Niedermayer byl jedním z prvních, kteří na zprávu o setkání Babiše a Kundery zareagoval. Milan Kundera byl Niedermayerovým oblíbeným autorem, europoslanec za TOP 09/STAN proto nechce uvěřit, že by se mohl setkat zrovna s Babišem. "Žert dneška," pojmenoval setkání obou mužů v narážce na jedno z děl Milana Kundery.

Živo je i pod zprávou o samotném setkání, kterou vydal na svém Facebooku Andrej Babiš. Pavel Malina v diskusi předsedovi vlády například vyčetl, že asi zapomíná, že takový velikáni, jakým právě Kundera je, emigrovali především kvůli takovým, jako je Babiš. Doplnil, že svatoušek Andrej byl a je „estébáckej fujtajbl“ a minulost nikdo nezmění.

To, že premiér jednomu z neuznávanějších spisovatelů dal i své knižní dílo, přišlo některým velmi úsměvné. Podle Ivy Ševčíkové je to totiž velká drzost dát své „kolektivní veledílo“ zrovna Kunderovi. Ironicky poznamenala, že doufá, že nezapomněl na autogram s věnováním.

"Udavač si notoval s udavačem," vyjádřila se k Babišovi a Kunderovi Soňa Miňovská.