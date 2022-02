Přijde sedmička, něco řeknu. Dvojka, budu mlčet. Karbaník Válek rozcupován Xaverem

reklama

„A to už víte, že náš Hřib vyrazí na Ukrajinu? Po velkém úspěchu Jana Lipavského na ukrajinsko-ruské frontě musí jet i Zdeněk. Ale já mu rozumím, ta helma tady s námi bude navěky, to je permanentní,“ začal hovořit ke Xaverovi Holec.

Primátor Prahy Zdeněk Hřib bude vskutku dalším pirátem, který zavítá na Ukrajinu, aby ji podpořil v možném rusko-ukrajinském konfliktu. V pondělí se setká se starostou Kyjeva. „Kyjev musí zůstat svobodnou metropolí a baštou demokracie v regionu,“ uvádí Hřib na facebooku.

Moderátor Luboš Xaver Veselý následně prohlásil, že nepochopil, proč vlastně ministr Lipavský jel na Ukrajinu. „Já jsem to pochopil. Dělá si reklamu, ale jak už to bejvá při podobných příležitostech... Politici na to mají ohromný talent. Když uděláte nějakou propagační akci, tak se znemožníte," podotkl Holec a poukázal na fotografie Jana Lipavského. „Já tím žiju, budím se se záběry Jana Lipavského v helmě,“ dodal Holec. V průběhu cesty na Ukrajinu se totiž Lipavský stal mimo jiné terčem výsměchu, a to za kombinaci helmy, neprůstřelné vesty a jeho postavy.

Postava Dušana Jasánka

„On na těch fotkách vypadá jako redaktor Dušan Jasánek, závodní časopis Rudá vatra,“ poznamenal Veselý. „Dušan Jasánek vedle něj vypadal ještě jako atlet, řekněme," míní Holec. „Aspoň mu měli ty brýle sundat, nebo mu koupit nějaké ty modernější brýle, protože on tam opravdu... To je fakt směšný,“ pokračuje Veselý v kritice. „Ale myslíte, že to viděl Putin? Já si myslím, že kdyby náhodou, tak je hotovo, na Ukrajině je mír navěky. Tam nepáchne jedinej ruskej voják,“ odvětil Holec.

„Myslíte si, že kdyby se tam nedejbože začalo válčit, že by si Lipavský vzal pušku?“ zeptal se Holce Veselý. „Hlavně ne pušku. Já bych doufal, že by ho někam odvezli, ale hlavně, aby tam nezůstal a nezpůsobil tam další průser,“ odvětil Holec. Podle něj byla Lipavského cesta zbytečná. „Nic se tam nevyřeší a on si myslel, že si na tom udělá politické body, ale totálně se znemožnil a ztrapnil, to se stává. Ale víte co je zajímavé? Mě to fascinuje na politicích, jak mají v rámci toho, jak se potřebují propagovat, když si zadáte přední politiky, tak spousta z nich už si vzala uniformu, projeli se tankem, obrňákem a tak. A všichni přitom vypadají trapně. Snažím si vzpomenout na nějakého politika, který přitom vypadal dobře, vemte si, i v Americe to je, zesměšní se u toho, ale na nich je zajímavé to, že si to neodpustí,“ míní Holec.

Lipavský jako důvod své návštěvy Ukrajiny uváděl, že jde o vyjádření solidarity v napjaté situaci. „Přímo na linii dotyku jsme se seznámili s vojenskou situací na Ukrajině. Od všech tří ministrů z Česka, Slovenska a Rakouska zazněla jasná slova solidarity s Ukrajinou. Bezpečnost Ukrajiny je i bezpečností Evropy. Proto nám není lhostejné, co se na Ukrajině odehrává. Proto Česko stojí za Ukrajinou,“ prohlásil Lipavský.

Jdu hrát karty na mobilu!

„Oni si nechávají radit od blbejch lidí. Představte si, co to muselo být za trotla, hloupýho, bez uvažování, bez sebemenší znalosti nějaké nálady, kterej poradil Schillerové, aby si sedla k pávovi, že on ji vyfotí? To musel bejt úplnej blb. Kdybych tam byl já... – znáte to, kdyby bylo hovno cukr, tak si serem kafe – ale já bych řekl: Paní ministryně, vykašlete se na páva. Vezměte si ty brýle, dejte si je na špičku nosu, vezměte si do ruky nějaké papíry a listujte a napíšeme pod to, že se probíráte kapitolou...“ sdělil Veselý, jak by radil on.

„Jdu hrát karty na mobilu!“ zareagoval následně Holec po určité výměně názorů s Veselým. „Jsme v práci, ne? Víte, co se odehrává v Senátu?“ zeptal se Holec Veselého, který však nebyl v obraze. Holec mu však celou situaci vysvětlil. „Vyfotili ministra Válka, jak si hraje na mobilu karty!“ obeznámil Holec Veselého. „To je dobrý, to je roztomilý,“ odvětil Veselý.

„Tak vidíte, jaká panuje v politice kolegialita. A víte, čím on se obhajoval? Že se připravuje na projev. Že hraje sám se sebou,“ podotkl Holec. „Anebo si říká: Když přijde srdcová sedmička, tak zahájím ten projev... Jestli přijde křížová dvojka, budu mlčet. A spodek, pane, to je ďábel,“ oponoval Veselý. „A víte, co je závěrečná pointa? Šéf Senátu, když to zjistil, tak oznámil dřívější pauzu, protože panu ministrovi prý není dobře,“ doplnil Holec.

