Přijdu do parlamentu, podepíšu se, dostanu 350 eur. Nový europoslanec se chlubil

Čtyřiadvacetiletý blogger na YouTube Fidias Panayiotou, který byl zvolen jako nezávislý poslanec Evropského parlamentu z Kypru, prozradil, kolik peněz dostávají europoslanci každý měsíc. Natočil video v zasedací místnosti zákonodárného sboru EU a zveřejnil ho na TikToku.

„Jako poslanec EP dostávám měsíčně do kapsy 8 000 eur. Kromě platu pak dalších 350 eur za každý den, kdy přijdu do parlamentu a podepíšu se,“ informuje ve videu Panayiotou.

Dalších 30 000 eur měsíčně dostává europoslanec na platy svého týmu a 5 000 eur měsíčně na vedení kanceláře ve své zemi. „K tomu všemu mám další 4 000 eur, abych mohl propagovat svoji práci v Evropském parlamentu,“ pokračoval ve výpočtech youtuber.

Dalších 10 000 eur měsíčně dostává europoslanec na to, aby mohl pozvat lidi do Evropského parlamentu a vysvětlit jim, co europoslanci dělají. „Mám také řidiče tady v Bruselu, letenky business class na cestu zpět do své země,“ uvedl Panayiotou.

„Myslíte si, že jsme málo, nebo příliš placení?“ zeptal se následně svých fanoušků.

Ti se pochopitelně pozastavovali nad tím, kolik peněz europoslanci berou, a podle mnohých si takové peníze nezaslouží, obzvláště když EU „dělá světu jen peklo“.

„Jste hrubě přepláceni,“ uvedl jeden komentující.

„Takže dostáváte 60 000 eur měsíčně za to, že děláte světu peklo? Pěkné,“ přidal se další.

„To je hodně a nespravedlivé ve srovnání s lidmi, kteří tvrdě pracují,“ mají jasno lidé.

„To je ostuda, to je prostě směšné. Příliš mnoho vzhledem k tomu, že jen sedí v Bruselu,“ uvedli komentující.

