Přijeli z Izraele na fotbal. Do Amsterdamu. „Byla to Křišťálová noc 2,“ popsali zážitek

O večeru hrůzy pro fanoušky izraelského týmu v Amsterdamu informoval např. deník Bild. Popsal momenty, kdy odpůrci izraelských fanoušků honili hosty po ulicích Amsterdamu jako divou zvěř. Rozlícený dav házel na izraelské fanoušky petardy a pokud některého z fanoušků radikálové dostihli, neváhali ho povalit na zem a zkopat ho. Vzduchem se přitom nesly nadávky v arabštině.

Izraelská vláda dokonce plánuje poslat do Holandska letadla a vyzvednout fanoušky. Podle serveru Times of Israel a zpravodajského portálu Ynet budou příznivci Maccabi Tel Aviv dopraveni do bezpečí ve dvou letadlech. Pokyn k tomu měl vydat izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Nizozemská a izraelská vláda útoky proti izraelským fanouškům odsoudily. Zastánci Palestiny však podle serveru Times of Israel tvrdí, že situaci zavinili sami židovští fanoušci, když zastánce palestinské strany provokovali.

„Jak násilí začalo, není jasné. Příznivci Palestiny tvrdili, že izraelští chuligáni nejprve napadli Araby ve městě a ničili jejich vlajky. Některá videa na sociálních sítích ukazovala izraelské fanoušky Maccabi, jak skandují hesla proti Arabům. Nebylo známo, kdy přesně byla tato videa zachycena, ale fanoušci v nich volali „Po**reme Araby“ a „Fu*k you Palestine“.

Izraelští fanoušci naopak tvrdí, že je často maskovaní lidé celé hodiny pronásledovali a pronásledovali bez účinného zásahu místní policie. Pronásledovali je do úkrytů i do jejich hotelů. Některým Izraelcům byly podle hebrejských médií ukradeny pasy.

„Byla to Křišťálová noc 2,“ řekl jeden z napadených kanálu Channel 12. „Tady nejsme v bezpečí, jsme zavření v našem hotelu.“

Some horrifying "just anti-Zionism" in Amsterdam tonight as Israeli soccer fans are lynched by huge pro-Palestine mobs. Where are the police?!

Úřad izraelské vlády vydal prohlášení.

Netanjahu „se dívá na strašlivý incident s maximální vážností“, uvedl úřad premiéra. Vyzval „nizozemskou vládu a bezpečnostní síly, aby rázně a rychle zasáhly proti výtržníkům a zajistily bezpečnost našich občanů“.

„Toto je vážný incident, varovné znamení pro každou zemi, která chce zachovat hodnoty svobody,“ doplnil izraelský prezident Isaac Herzog.

K nepokojům došlo navzdory pokynu amsterodamské starostky Femke Halsemové, která zakázala protiizraelskou demonstraci, protože se obávala, že vypuknou střety mezi demonstranty a příznivci izraelského fotbalového klubu.

Hrůzné záběry uveřejnila např izraelská ambasáda v Berlíně.

„Příšerné scény z Amsterdamu: Po zápase s Ajaxem Amsterdam byly brutálně napadeny stovky izraelských fanoušků Maccabu Tel Aviv. ‚Dám vám své peníze, prosím‘ nesla se vzduchem zoufalá slova izraelského fotbalového fanouška, který byl zbit davem skandujícím ‚Svobodná Palestina‘,“ popsala situaci izraelská ambasáda v Berlíně.

Grausame Szenen aus Amsterdam: Hunderte Fans des israelischen @MaccabiTLVFC wurden nach dem Spiel gegen @AFCAjax brutal angegriffen. „Ich gebe Ihnen mein Geld bitte." – die verzweifelten Worte eines israelischen Fußballfans, während er von einem „Free Palestine"-rufenden Mob…

Zástupce Izraele v OSN Danny Danon prohlásil, že v Amsterdamu fakticky probíhá protižidovský pogrom.

„Dostáváme velmi znepokojivé zprávy o extrémním násilí proti Izraelcům a Židům v ulicích Holandska. V Evropě v roce 2024 v současnosti probíhá pogrom. To jsou pravé tváře příznivců radikálního terorismu, proti kterému bojujeme. Západní svět se musí hned probudit!! Toto je doba, kdy by OSN měla okamžitě a jasně odsoudit násilí Palestinců a jejich příznivců. Nizozemské úřady musí nyní podniknout rozhodné kroky proti terorismu,“ zdůraznil Danon na sociální síti X.

We are receiving very disturbing reports of extreme violence against Israelis and Jews on the streets of Holland. There is a pogrom currently taking place in Europe in 2024.

We are receiving very disturbing reports of extreme violence against Israelis and Jews on the streets of Holland. There is a pogrom currently taking place in Europe in 2024.

These are the true faces of the supporters of the radical terrorism we are fighting. The western world…

Další hrůzné záběry uveřejnilo i izraelské velvyslanectví v České republice. „Hrozivé scény z Amsterdamu ze včerejšího večera, evokující nejtemnější historii Evropy,“ uvedlo velvyslanectví na sociální síti X.

„Davy skandovaly protiizraelská hesla a hrdě sdílely videa svých násilných činů na sociálních sítích – kopance, bití, dokonce i případy, jak najíždí do Izraelců autem. V předvečer tzv. Křišťálové noci – kdy Židé v nacistickém Německu čelili brutálním útokům – je děsivé být znovu svědkem antisemitského násilí v ulicích Evropy,“ uvedlo také velvyslanectví.

Hrozivé scény z Amsterdamu ze včerejšího večera, evokující nejtemnější historii Evropy:



Stovky fanoušků izraelského @MaccabiTLVFC byly včera večer po zápase proti @AFCAjax v Amsterdamu přepadeny a brutálně napadeny.



Davy skandovaly protiizraelská hesla a hrdě sdílely videa… pic.twitter.com/gsiZPJF710 — Israel CzechRepublic (@IsraelinCZ) November 8, 2024

Vítěz posledních parlamentních voleb v Nizozemsku a předseda Strany pro svobodu Geert Wilders útoky na fanoušky izraelského týmu ostře odsoudil.

„Vypadá to jako hon na Židy v ulicích Amsterdamu,“ řekl a naznačil, že útočníci byli migranti. „Stydíme se, že se to může stát v Nizozemsku.“ I on označil útok za „pogrom v ulicích Amsterdamu“ a posteskl si, že se Nizozemsko stalo „Gazou Evropy“.

A pogrom in the streets of #Amsterdam.



We have become the Gaza of Europe.



Muslims with Palestinian flags hunting down Jews.



I will NOT accept that. NEVER.



The authorities will be held accountable for their failure to protect the Israeli citizens.



Never again. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 8, 2024

