Přijetí zahraničních vojenských lékařů i návrat dětí do škol. To chtějí poslanci projednat ve Sněmovně

Před dnešním jednáním Poslanecké sněmovny vystoupili na tiskových konferencích zástupci jednotlivých stran a hnutí. Ministři za ČSSD budou usilovat o to, aby se co nejdřív vrátily do škol děti z prvních a druhých tříd základních škol, lidovci, TOP 09 a Starostové zase podporují přijetí zahraničních vojenských lékařů.

Ministři za ČSSD budou usilovat o to, aby se co nejdřív vrátily do škol děti z prvních a druhých tříd základních škol, řekla dnes ve Sněmovně novinářům místopředsedkyně poslanců sociální demokracie a bývalá ministryně školství Kateřina Valachová. V pondělí to však není s ohledem na vývoj epidemie covidu-19 pravděpodobné, dodala. Podle dalšího z místopředsedů klubu Ondřeje Veselého (ČSSD) je to dokonce vyloučené a není mu jasné, proč kabinet s tímto sdělením váhá.

Opoziční lidovci, TOP 09 i Starostové pak dnes ve Sněmovně podpoří přijetí zahraničních vojenských lékařů na pomoc proti epidemii koronaviru. Zároveň vyjádřili vděčnost spojencům z Evropské unie i ze Severoatlantické aliance za poskytnutou materiální pomoc. Česko dostalo nabídku na pomoc amerických vojenských lékařů, ze zahraničí získalo i dodávky plicních ventilátorů.

„Můžu za KDU-ČSL konstatovat, že tuto pomoc vítáme. Tohle je to spojenectví v těžkých časech, stojíme pohromadě a navzájem si pomáháme,“ řekl o možném přijetí vojenských lékařů předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek. „Chci ocenit i pomoc ze strany EU, ať už se to týká Maďarska, Německa, Rumunska, které nám posílají vybavení do nemocnic, abychom to dokázali zvládnout. To je Evropská unie, jejímž jsem hrdým členem, unie států, které stojí pohromadě a stojí při sobě,“ dodal.

„Chci vyjádřit velký vděk této nabídce a velkou podporu, jako TOP 09 budeme rozhodně pro,“ řekla o přijetí vojenských lékařů předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Ocenila i darované ventilátory, dala je do kontrastu s jarními nákupy roušek z Číny. „Teď dostáváme pomoc od skutečných partnerů, nezbývá než za tu pomoc být velmi vděční,“ řekla.

„Jako předsedovi (STAN) i členovi zahraničního výboru mi dovolte poděkovat za zahraniční pomoc od našich partnerů, z EU, NATO, za velkolepé nabídky lékařského personálu, který může přijít do ČR pomoci řešit dramatickou situaci. Poděkovat Rakousku, Maďarsku a všem ostatním státům, které nám byly ochotny poskytnout v těchto těžkých chvílích pro celou Evropu a pro naši zemi zvláště tak cenný zdravotnický materiál,“ řekl předseda Starostů Vít Rakušan.

Naopak opoziční SPD s přijetím vojenských zdravotníků nesouhlasí, podle ní by měli přijít civilisté. KSČM, která vládu toleruje, nechce pomoc vojenských lékařů omezovat pouze na státy Evropské unie a Severoatlantické aliance.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka pak dnes oficiálně požádá dopisem ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD), aby opozice mohla mít zástupce v Ústředním krizovém štábu, kterému vicepremiér předsedá. Na jaře tomu tak bylo. „Přispělo by to k lepšímu přenosu informací mezi vládní koalicí a ostatními parlamentními subjekty,“ řekl Jurečka na dnešní tiskové konferenci před schůzí Sněmovny. Vláda by podle něj také měla více spolupracovat s firmami a zaměstnavateli, například je finančně motivovat nebo materiálně vypomoci.

