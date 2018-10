Příliš mnoho náhod, pane Drahoši. Nejprve pošpinili paní Sykovou, pak pana Kurase a teď i mě, promlouvá senátní kandidát Dvořák, na kterého se vrhly SeznamZprávy

Včera večer uvedl server Seznam Zprávy, že proti vám bylo vzneseno obvinění, že jste si „pro sebe nechával statisíce určené vodákům“. Co k tomu můžete říci?

O tom údajném obvinění vím pouze od redaktora serveru Seznamu Zprávy. Je to naprosto absurdní. A není pochyb, že je to účelové obvinění, které má za cíl mě poškodit v senátních volbách, kde na Praze 4 kandiduji. Ale k vašemu dotazu. Jsme v procesu transformace oddílu KVS Praha na jeho vlastní právní subjektivitu a dosud všechny hospodářské operace provádí jednota s názvem Sportovní kluby Prahy 4. Na základě mnohaleté třístranné dohody mezi naším klubem, jednotou a spolkem KVS Praha, z.s., se na účet spolku shromažďují příspěvky členů, které se pak postupně bezezbytku převádějí na účet SK Prahy 4. To je jediná operace spolku vůči členům do doby, než bude transformace ukončena. A je to v našem klubu všeobecně známo.

Proč se podle vás toto obvinění objevilo právě teď?

To nemůže být náhoda... Není totiž obvyklé, aby se takováto účelová věc objevila v médiích tři dny před volbami. Myslím, že to souvisí s tím, jak úspěšně jsme vedli naši kampaň. V posledních dnech nás jak některá média, tak bookmakeři zařadili mezi reálné uchazeče o senátní post. A někdo zřejmě znervózněl a rozhodl se mě poškodit. Kdybych nekandidoval do Senátu, nikoho by náš oddíl nezajímal. Kdo tuto kauzu inicioval, sázel na fakt, že pomluva na mě ulpí, a než se vše vysvětlí, bude po volbách. Stejný názor mají i všichni představitelé KVS Praha, kteří mě podpořili a řekli, že jde o bezdůvodné pošpinění mé osoby v souvislosti se senátními volbami.

Martin Dvořák, senátní kandidát na Praze 4

Kdo za těmito kroky podle vás stojí?

Logické je si položit otázku, komu moje poškození přinese prospěch. Jednoznačně panu Drahošovi. Na Seznamu úplně ignorovali mé vyjádření i podepsané stanovisko členů výboru KVS Praha. Když jsem se po telefonu snažil redaktorovi vysvětlit problematiku transformace klubu, tak mi řekl, že to má vše připravené. To jsou metody práce. Nejprve čelila mediálním problémům paní Syková, pak se pan Drahoš opřel do pana Kurase a teď jsem na řadě já. Víte, tomu, že se na Seznamu rozhodli pomáhat panu Drahošovi proti jeho vůli, zase nevěřím já!

Čím to je, že senátní kandidáti na Praze 4 mezi sebou navzájem žádné spory nemají, ale vždy v této souvislosti slyšíme jen jméno Jiřího Drahoše?

Já jsem svoji kampaň vedl pozitivně a dosud jsem jméno žádného protikandidáta nezmínil. Jsem tak zvyklý ze sportu: starej se o sebe a snaž se být co nejlepší. A musím říci, že na kontaktní kampaň, kterou s mým týmem vedeme, reagují lidé na „čtyřce“ velmi pozitivně a se sympatiemi. Před 14 dny mě potkal pan prof. Pafko, se kterým se dlouho známe, a doslova mi řekl: Martine, pozoruji se zájmem tu vaši kampaň a rád bych ti pomohl. Co mohu udělat? Toho si nesmírně vážím. A když takto reagují lidé jako prof. Pafko, tak to znamená, že máme šanci. Bohužel musím opakovat, že kdo se jevil jako reálný protikandidát pana Drahoše, začal být pod mediálním tlakem. To ale není ta slušnost v politice, o které pan Drahoš tak často hovoří.

Jak budete na nastalou situaci reagovat?

Přátelé mi říkají, jestli jsem měl zapotřebí vstupovat do politiky. Říkám jim, že chci něco pozitivního udělat a změnit. Proto se budu bránit a bojovat. To je v mé povaze sportovce. A musím říci, že po prvním šoku mi známí i neznámí lidé vyjadřují podporu. I obyčejní lidé na ulici mi říkají: nevzdávejte se a braňte se. Neudělal jsem nic špatného. Náš klub existuje od roku 1924, chodil do něj můj otec, já sám jsem členem klubu 58 let a 16 let ho řídím zcela zdarma. Nikdy bych neudělal a také nepřipustil žádný krok, který by náš klub jakkoliv poškodil. Proto otevřeně říkám, že se jen tak panu Drahošovi opravdu vzdát nehodlám!



Psali jsme: Drahoš a slepice: Benjamin Kuras odrovnal před kamerou moderátora, že ten jen koukal

Profesor, kterého za medaili od Zemana vyhodili, znovu hovoří: Jiří Drahoš, peníze, EU. Velmi otevřeně

Jiří Drahoš byl konfrontován přímo při volební kampani. Kvůli dotačnímu podvodu. A jeho obrana? Útok na Zemana

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jakub Vosáhlo