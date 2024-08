Primář Marek Zeman: Pane Foltýne, takto se o lidech mluvilo za fašistické okupace. Komu to slouží?

V posledních dnech slýcháme z té či oné strany různorodé názory na nejcitovanější tuzemské výroky poslední doby a těmi bezpochyby jsou slova vládního koordinátora pro strategickou komunikaci plukovníka Otakara Foltýna. Začalo to slovy, že kdo jej označuje za cenzora, propaguje ruský narativ. Jako cenzor se tak nemusí cítit, a to mu můžeme věřit, ale jistě jiní na to mohou mít rozdílný názor, a přece nemusejí ještě být, a vesměs také nejsou, proruského smýšlení nebo podporovatelé Putina.



Větší rozpory a ostřejší diskusi vyvolala jeho slova na festivalu ve Svatoňovicích – v rámci zde pořádané diskuse o pravdě, myšleno pravdě vykládané naší vládní garniturou. Zde pan plukovník použil přirovnání těch, kteří nejsou ztotožněni s názory vlády či mainstreamových médií, k zombíkům, kteří jen kousají své okolí a zasévají pochyby, zlobu a nenávist. Těm je podle něj třeba vykopat příkopy, aby ti ostatní snad jen mírně pochybující, byli těmito příkopy od skupiny dle jeho slov frustrovaných a zkrachovalých podporovatelů putinovského režimu (povšimněme si prosím té zkratky, kdy všichni tzv. podporovatelé antisystémových stran a hnutí, tedy všichni, kteří nesouznějí s politikou české vlády, jsou automaticky označeni za proruské živly) odděleni. Tyto „antisystémové ztracence“ pan vládní koordinátor plukovník Foltýn následně přirovnal ke sviním.



Prosím pomiňme, že prase je užitečné a chytré zvíře, protože označení za svini patří v Čechách za jedno z nejvíce urážlivých. Naposledy se Otakar Foltýn nezdráhal své oponenty srovnat s pedofily. Nevím, zdali je větší urážka být nazván sviní nebo pedofilem. Ani se nepozastavujeme nad nevhodností užití nadávek vůči svým spoluobčanům vysokým státním úředníkem, placeným z našich daní, který má za úkol zlepšit komunikaci mezi státem a občany, ale spíše se podívejme na to, co nám páně plukovníkovo sdělení vlastně přináší. Jde o naprostou „dehumanizaci“ české vládní politiky. Jde o vymezení určité skupiny lidí, která nesouhlasí s vládní politikou, její označení za „svině“ a její ztotožnění s proruským režimem. Jak daleko jsou tato označení od pravdy! Osobně se domnívám, že většina národa nepodporuje naši vládu a její konání. K posledním volbám přišlo lehce nad 60 % voličů, tedy kolem 5,5 milionu lidí. A z nich přibližně 43 % volilo stávající vládní pětikoalici. Tj. kolem 2,5 milionů obyvatel ČR. Nynější podpora stávající vlády je ještě menší. Proto se prosím ptejme: Proč nás ostatní takto pan Foltýn uráží? Copak my, kteří nejsme podporovatelé vlády, jsme proruské svině nebo mírně lépe řečeno odsouzeníhodní zkrachovalci? Tato dehumanizace společnosti s cílem jasně vymezit nepohodlné skupiny obyvatelstva, izolovat je a následně možná i zbavit občanských práv, mi připomíná období fašistické okupace nebo komunistického režimu. Je třeba se ptát: „Kam ve skutečnosti kráčíš, plukovníku Foltýne?“ Ptát se ne jeho, to by za to ani nestálo, ale vlády, která takto komunikuje se svými občany…



MUDr. Marek Zeman, MBA, lékař, primář



předseda spolku The Blue Academy, z.s

