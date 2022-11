Připravit lidi. Bude to nutné. Expert Lumír Němec o obraně státu

De facto válečný hrdina. V afghánském Hilmandu jezdil jenom v částečně pancéřované tatře a dělal spolu s kolegy tálibáncům volavku. Dnes by si přál mít na zahradě tank. Bez děla, ale pojízdný. Aby v něm mohl brát děti na výlety přes pole. Jak vnímá vývoj války na Ukrajině a v jakém stavu je podle něj česká armáda? Hostem Osobnosti Plus byl bezpečnostní expert Lumír Němec, bývalý šéf útvaru speciálních operací SOG v Afghánistánu.

A kde vojáky podle něj tlačí bota? „Jsou to finance a nákupy. Vemte si, že spousta naší bojové techniky pamatuje ještě bývalý režim. Je to hlavně, co se týká nákupů BVP, co se týká tanků, abychom skutečně měli těžkou brigádu, a pak musíme vycházet i ze zkušenosti jako z Ukrajiny,“ podotkl Němec.

„Myslím si, že Ukrajina ukázala, že je možná válka ještě tohoto typu a my se na ni musíme nějakým způsobem připravit,“ dodal Němec.

Armáda také stárne, nemáme povinnou vojenskou službu. „Myslím si, že dřív nebo později to bude nutné,“ řekl na otázku povinných vojenských kurzů. „Vemte si, nemyslím teď povinnou vojenskou službu, ale v podstatě máme brannou povinnost a vlastně koho dnes chcete povolat. Jsou to vojáci, kteří absolvovali základní vojenskou službu, jsou to vojáci, kteří mají za sebou profesionální službu, ale v podstatě každý rok nám ten počet lidí ubývá, je to 60–80 tisíc chlapů ročně, kteří vlastně už do té povinnosti nespadají. Takže dřív nebo později se bude muset asi přistoupit, když ne přímo k povinné vojenské službě, což z mého pohledu by to určitě nebylo na škodu, a spoustě mladým klukům by to neuškodilo, ale tak minimálně v rámci přípravy obrany státu prostě připravit lidi, kteří by byli schopni případně napadení té republice pomoct a bránit ji. Vemte si, jak obrovskou roli sehrály na Ukrajině teritoriální obrany,“ zmínil Němec například tříměsíční kurz.

„Když bychom dnes vyhlásili všeobecnou mobilizaci, tak spousta těch lidí nebo chlapů, kteří tam přijdou, si zavážou tkaničky, ale nebudou umět manipulovat s puškou a tak. A vlastně ztrácíme čas,“ dodal.

A jakým způsobem se Němec zapojil do ruské invaze na Ukrajinu? „Já jsem se do toho zapojil vlasně od samého začátku. Když začala válka, tak jsem byl v Tádžikistánu, když jsem se vrátil, tak mě oslovila skupina ukrajinských kluků, kteří přijeli sem, do České republiky, vlastně na soutěž v kickboxu a vraceli se do války, a jestli bych jim neudělal alespoň nějaký základní výcvik taktiky boje ve městě, tak to vlastně byla první skupina, kterou jsem nějakým způsobem cvičil. V průběhu toho půlroku těch ukrajinských skupin bylo víc. Snažím se je podporovat i materiálně a finančně,“ zmínil Němec.

Mnoho politologů už ve vysílání Českého rozhlasu Plus – jak podotkla moderátorka – říkalo, že Rusko válku na Ukrajině prohraje či prohrálo. Jaký je pohled Němce? „Základní vojenské pravidlo je: nikdy nepodceňuj svého nepřítele. A já bych Rusko rozhodně nepodceňoval. Rusko v současné době ustupuje, Rusko je poníženo. Rusku se nepodařilo splnit ty záměry, které mělo, když zaútočilo na Ukrajinu. Ale přece jenom je to obrovská země s obrovskou základnou lidských zdrojů, takže bych je rozhodně nepodceňoval a bál bych se dneska tvrdit, že Rusko již je poraženo. Myslím si, že to je velmi předčasné,“ podotkl Němec.

Rusko v současné době podniká masivní útoky na Ukrajině, likviduje energetiku a další civilní infrastrukturu. Dá se válka vyhrát tímto způsobem? „Útoky na infrastrukturu a nějaké klíčové body samozřejmě znemožňují nebo zkomplikují chod té nepřátelské armády, ale v případě Ruska jde o jednu jedinou věc. Oni se vlastně snaží demoralizovat Ukrajince a snaží se je přimět k tomu, aby v rámci toho strádání vlastně začali tlačit na Zelenského vládu, aby přistoupila k jednání a přistoupila na ruské podmínky,“ dodal.

A připomněl také historii: „Vezměte si, co zkusil Hitler za války na Británii, kdy se snažil ji v podstatě rozbombardováním srazit na kolena a nepodařilo se mu to. A já jsem přesvědčen, že jenom tímto způsobem Rus Ukrajince neporazí.“

Hovořil i o vítězství Ukrajiny. „Vítězství je nějaká dohoda. Vojáci v podstatě připravují půdu, aby byla možnost uzavřít dohodu, která předtím nebyla. Je otázka, co by bylo vítězstvím pro Ukrajince. Absolutním vítězstvím by samozřejmě bylo dostat Rusy z celého území Ukrajiny včetně Krymu. Částečné vítězství by pro ně bylo, kdyby Rusové opustili okupovaná území a hranice by se vrátily před rok 2014 kromě Krymu,“ dodal Němec. „Otázka je, co by pro ně bylo vítězství,“ zopakoval.

„Pokud vydrží podpora Západu a Ukrajincům vydrží jejich odhodlání bojovat tak, jak bojují, rozhodně existuje šance na jejich výhru,“ zmínil také Němec. A která ze stran je připravena lépe na zimu? „Tak, jak to vidíme, lépe jsou připraveni Ukrajinci, co se týká vybavení, můžete vidět zprávy, které běhají na Telegramu, kde ruští vojáci si stěžují na nedostatek všeho od munice přes vybavení. A další věc je, že Ukrajincům trošku hraje do karet i to, že vlastně válčí na svém území, takže mají mnohem jednodušší logistiku, Rusové musejí vše tahat na větší vzdálenosti,“ řekl. Na ruské straně pak vnímá jako výhodu velké lidské zdroje.

„Rusové se stáhli na východní břeh Dněpru a budují si tam obrovská obranná opatření. Snaží se teď dostat do poziční války, kdy budou po nějakou dobu držet pozice a mezitím si vycvičí vojáky a budou se snažit získat další těžkou techniku,“ dodal také Němec.

