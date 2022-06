Připravte se, magistrálou neprojedete. Cyklisté ano. Spolek si prosadil akci

reklama

„Valné shromáždění OSN ustanovilo 3. červen jako den, kdy by všechny státy světa měly ocenit kolo jako unikátní, všestranný a hlavně ekologicky čistý dopravní prostředek. I my ho pravidelně slavíme. Letos tak učiníme v neděli 5. června, kdy v pravé poledne vyjedeme z Karlína spolu se zástupci ambasád na Světovou cyklojízdu pražskými ulicemi,“ zve spolek své příznivce na akci.



Cyklojízda má započít v poledne v karlínských kasárnách a cyklisté poté pojedou přes Bulhar a magistrálu kolem Vltavské do Argentinské ulice a přes Most Barikádníků. Následně odbočí na Povltavskou ulici, projedou Libní a přes Rohanský ostrov chtějí dojet k Revoluční a následně se přes náměstí Republiky a Křižíkovu vrátit do Kasáren Karlín zhruba po dvou hodinách od začátku akce.



Akci budou doprovázet tyto uzavírky:

Cyklojízda se bude konat za podpory Informačního centra OSN a velvyslanectví hned několika zemí. Kromě sousedního Polska akci podporuje velvyslanectví Dánska, Lotyšska, Nizozemska, Norska, Spojeného království, Švédska, Finska a Slovinska.



Po samotné jízdě centrem Prahy se má odehrávat doprovodný program, kde se bude například hovořit o tom, jak ostat více lidí na kola či se lidé například budou moci zastavit u stánku propagace elektromobility, kterou připraví ambasáda Nizozemska. Kromě eletromobility budou Nizozemci propagovat také odstup 1,5 m při předjíždění cyklistů.



AutoMat se přitom netají, že důvodem akce jsou i politické důvody a půjde o lobbing před letošními komunálními volbami. „Vzhledem k tomu, že je rok 2022 rokem komunálních voleb, rádi bychom otevřeli téma podpory cyklodopravy jako téma hodné všeobecného zájmu politiků a političek (nehledě na stranickou příslušnost). Světová Cyklojízda 2022 by měla ukázat, že občané a občanky Prahy kola využívají stále hojněji a považují je za městský dopravní prostředek budoucnosti,“ píše spolek k akci.

Jízdou na kole podle aktivistů dochází k vítězství nad covidem. „Důležitost kola byla zvýrazněna i přetrvávající pandemií nemoci covid-19: Například v Praze stoupl počet cyklistů a cyklistek v první vlně pandemie na oficiálních sčítáních o cca 67 %, ve druhé vlně dokonce o více než 100 %. Kolo tak evidentně – mimo boje s klimatickou změnou a znečištěním – představuje zásadní prostředek i pro boj s covidem,“ vysvětlují.



Jmenují však, že je podpora cyklistiky v Praze nedostatečná, jelikož nedochází k podpoře opatření jako ve některých jiných městech, z nichž jmenují například Paříž či Brusel a ukazují třeba na snížení maximální rychlosti na 30 km/h.



Podpora cyklistiky v Praze je přitom nemalá již nyní, byť podle kritiků leckdy na úkor motoristů i samotných cyklistů. Přestože jsou mnohé cyklopruhy na vytížených komunikacích v Praze značně nevyužívané a cyklisté dávají přednost spíše bezpečnějším cyklostezkám, řešení, které na mnoha místech značně komplikuje dopravu zúžení či rovnou zrušením jízdních pruhů přetrvává a vedení Prahy s ním počítá i nadále. Na cyklodopravu šla včetně letošních 245 milionů od roku 2019 už více než miliarda korun.

Jak upozornil server Echo24.cz, tak na pražských silnicích bylo od roku 2019 do roku 2021 namalováno 17,7 kilometru vyhrazených cyklopruhů a 44,6 kilometru ochranných pruhů, jejichž prostoru mohou využívat i auta, pokud v pruhu zrovna nejede cyklista.



