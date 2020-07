Připravte si kapesníky. Xaver s připnutým odznakem chvilkařů „plakal“ do kamery u rozhovoru s šéfkou TOP 09

reklama

„Tolik laskavých slov a všeho pozitivního jsem neslyšel pohromadě strašně dlouho. Tekly mi slzy, jak hezky tam paní Pekarová mluvila. Ve chvíli, kdy řekla větu: ‚Vždy jsem měla tendenci být někde, kde mohu pomáhat.‘ Tak to už jsem úplně nevydržel, přátelé... Celý kapesník jsem zmáčel. Byl jsem úplně vedle z toho, jak někteří lidi ten život mají hezky nastavený,“ dodal s nadsázkou Xaver Veselý.

Podotkl, že sám je asi dostatečně sobecký na to, že nikdy nic takového nepocítil. „Nevím, co na to mám říct prostě...“ pokračoval Veselý se simulovaným pláčem. „Věřím tomu, že takový lidi existují. Věřím to třeba Vendule Svobodové. S jejím životním osudem, který měla, nemám na vteřinu pochybnost, že by to nemyslela s pomocí druhým vážně a dělala si tím reklamu,“ doplnil už se vší vážností.

Zamyslel se proto nad tím, zda s ním samotným není něco v pořádku, když nemá potřebu pomáhat, kde je třeba: „Poté, co u mě byly objeveny ty nehezké vlastnosti, třeba že vyzývám k násilí vůči novinářce, když jsem řekl, že je třeba ‚hnát ji svinským krokem‘, zamyslel jsem se, jestli to s tím nesouvisí,“ připomněl spor s redaktorkou Johanou Hovorkou z redakce serveru Forum24.

Psali jsme: „Sv*ně, hnát sv*nským krokem“? Xavere, uhraď Hovorkové odškodné, vyzval Šafr. Urážky předají policii

Pekarová Adamová u Bratříčka hovořila o řadě témat, ve kterých, podle Xavera, „plavala“.

Jedním z nich bylo například zalesňování krajiny: „Bylo to téma, kterýmu Bratříček rozuměl a věděl o něm. Pekarová jako správná a ochotná politička se na počkání vyjadřovala naprosto ke všemu, ale trošku v tom plavala. Ale... obhájila to,“ glosoval dál její výstup Veselý... – a hned si poupravil na své hrudi připnutou placku s logem spolku Milion chvilek, aby ji diváci lépe viděli.

Anketa Má Zeman pravdu, že heslo ,,Black Lives Matter" je rasistické? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 18866 lidí

„Musím říct, že mi to ale nepřišlo blbé. Batříček se s ní bavil jako rovný s rovným, což bylo fajn. Jen tam občas byly tyhle láskyplné okamžiky, který mě dostaly. Kdybyste se na to dívali, tak si připravte kapesníky,“ doporučil.

Závěrem se pozastavil u pasáže, kde Pekarová Adamová líčí, jak se stala předsedkyní TOP 09: „Vlastně tam řekne, že nikdy žádnou funkci nechtěla... Že to vše bylo tak, že ji všichni přemlouvali. Tedy se stala předsedkyní z boží vůle. Bylo to dojemné. Já vám to doporučuji. Jen pokud jste slabší povahy, tak dva až tři kapesníky stačí, ale ty papírový, není to takové drama, je to tak na půl cesty,“ uzavřel Xaver Veselý.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.