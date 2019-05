Přišel, viděl a pak se z toho podělal. Pražský primátor to prý na uzavřeném jednání nezvládnul udržet

Anketa Chcete, aby premiér Babiš odstoupil, jak žádali demonstranti na Václaváku? Ano 12% Ne 88% hlasovalo: 20904 lidí

Zdeňku Hřibovi podle našich zjištění začali kolegové na radnici říkat posměšně "hříbek". Proč? „On je takový hříbeček, protože kdyby měl být velký a statný hřib, určitě by se o všem nechodil radit do Sněmovny. Co má dělat, co má říkat, takže je to takový shrbený hříbeček," konstatoval jeden z pražských zastupitelů. Dodejme, že se usmíval, jelikož prý o nutnosti radit se o všem a se všemi prý každý ví.

„Je to tak od začátku, že pan Hřib musí mít mnoho rádců, aby se k něčemu dobral. Teď se asi zase bál, takže se třeba zavřeli někde v kuchyňce, tam se podělal a nechal hlasovat tajně, aby neměl problémy," uzavřel.

Jenomže to je na celém příběhu asi jediné veselé pozastavení.

Piráti, kteří byli obviněni z porušení své snahy po transparentnosti, přispěchali ve středu s následujícím prohlášením.

„Na pondělní radě, které je ze zákona neveřejné, byl použit alternativní způsob hlasování radních ohledně tisku ke schválení geologického průzkumu Metra D. Piráti byli jedinou stranou, která v koaličních jednáních prosazovala jmenovité hlasování rady. Piráti vidí jako ideální příležitost se nyní k tématu na úrovni koalice vrátit a získat v této záležitosti i podporu od opozičních klubů."

Podobný názor však nesdílí například zástupkyně STANu Hana Marvanová. „Důvody pro tajnou volbu nevidím a neuznávám. Překvapilo mě, že pro tajné hlasování byl pan primátor. Myslím, že ostatní piráti ne. Pak byla krátká rozprava a dotazy, proč je to tajné, a na ty nebylo odpovězeno,“ popsala Právu průběh tohoto hlasování.

„Radní se poprvé v historii, co vím, rozhodli hlasovat tajně a to vhozením lístečku do krabice,“ upozornil na kontroverzní krok opoziční zastupitel a poslanec Patrik Nacher (ANO) na svém facebookovém profilu.

Právě hnutí ANO, které mělo v minulém volebním období svou primátorku, přitom často čelilo pirátské kritice kvůli údajné netransparentnosti.

„Lidé mají právo vědět i zpětně si jednoduše dohledat, jak jejich zvolení zastupitelé," dodal rovněž.

Piráti se ovšem snaží kritice bránit. V prohlášení, které mají ParlamentníListy.cz k dispozici, stojí: „V současné chvíli jsou jednání Rady hl. m. Prahy vždy neveřejná a v zápise jsou jen celkové počty hlasů pro usnesení. Nicméně je umožněna přítomnost opozice na radě a diskuze k tiskům probíhají v místnosti rady a nikoliv v kuchyňce, jako za předešlého volebního období. O financování geologického průzkumu metra D se bude hlasovat ještě ve čtvrtek na zastupitelstvu, které je veřejné a otevřené všem občanům.“

Psali jsme: Pirát si v pražské městské firmě řekl o luxusní mobil k funkci. PL to odhalily a zde je výsledek

Průzkum metra D, který nyní startuje, je první krok v roky chystaném projektu linky z Pankráce do Písnice. Na práce podle slibů magistrátu přímo naváže v druhé polovině roku 2020 i samotné budování prvního úseku podzemní dráhy. Do té doby ale musí Praha získat ještě stavební povolení a vysoutěžit zhotovitele.

Pro zahájení geologického průzkumu na trasu metra D se v tajném hlasování vyjádřilo šest členů rady, tři se zdrželi a jeden hlas vůbec neodevzdal. Radní Jan Chabr z TOP 09 na jednání nebyl přítomen. Náměstek za TOP 09 Petr Hlaváček byl pro tajnou volbu navzdory přání předsedy Jiřího Pospíšila.

autor: Tomáš A. Nový