Přituhuje: Benda nadával vládě i ČT. Hamáček zatím připravil ,,atomovku"

Kateřina Valachová uvedla, že vládní koalice hlasy pro prodloužení nouzového stavu nemá. Moderátorka uvedla, že ODS podmiňuje své hlasy otevřením škol a schválením dalších zákonů a zeptala se, zda to není vydírání. „To vám nestačí ty pohledy na přeplněné nemocnice?“ ptala se. Anketa Jste pro návrat dětí do škol za podmínek, které určila vláda? Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 2458 lidí

Benda, stejně jako Valachová, konstatoval, že lidé už jsou unavení. A dodal, že to není jen o nemocnicích. „Nemůžeme tu zemi držet tři roky zavřenou, abychom nepřetížili nemocnice,“ prohlásil a dodal, že tomu pomáhají i černé scénáře, které kreslí televize. Vytkl vládě chaos a konstantní nedodržování slibů, tedy že bude trasování, které nefunguje, že bude systém PES, podle kterého se ale teď nikdo neřídí, a že bude očkování, ale vakcíny nejsou. „Takhle se nedá fakt fungovat,“ řekl a doporučil: „Zkuste vyjít ven, lidé říkají: Už toho máme dost.“ Jako politici toto musí dle Bendy slyšet.

Místopředseda Senátu Jiří Růžička řekl, že nouzový stav je buď na hranici, nebo dokonce za hranicí a není namístě ho prodlužovat. Obvinil vládu, že ho využívá k tomu, aby schválila neúčinná opatření a zmínil, že Senát má navrženu žádost k ÚS k prověření ústavnosti některých z těchto opatření, jako např. zrušená výuka ve školách nebo zákaz vycházení či náboženské služby. A vláda prý i málo vysvětluje své kroky.

Benda trval na tom, že děti se musejí vrátit do škol, ale dotkl se i lyžařských areálů, kde připomněl, že otevření komunistům vláda slíbila. „To zdůvodnění je nula. Tam stejně ty lidi jsou, jezděj na sáňkách a místo toho, aby se zavedla režimová opatření, tak se nedělá nic a jenom se zakazuje,“ vyčítal a pohaněl vládu, že jediné, čeho je schopná, je navrhnout zpřísnění sankcí a vytvořit registr zločinců provinilých proti covidové legislativě. „A začít zavírat provozovny na rok, protože někdo něco porušil,“ doplnil. Trval na tom, že vláda skutečně nemůže pořád jen vyhrožovat. Proti dalším restrikcím se vyslovil i senátor Růžička a kritizoval, že vláda nedělá dost pro to, aby se mohly otevřít školy.

Ovšem ministr vnitra Jan Hamáček pro CNN Prima News řekl, že i kdyby se hlasy pro další nouzový stav nenašly, je tu řešení, jak ho udržet. Tedy že by skončil, ale vláda by den po jeho skončení vyhlásila nový. „Otázka je, zda by to v této situaci nefungovalo jako poslední záchranná brzda před nějakou katastrofou,“ pravil Hamáček a připustil, že by se jednalo o obcházení ústavy, ale bylo by to prý lepší než alternativa. „Když se řítíte do zdi, tak vyzkoušíte všechno, abyste do té zdi nenarazili. Pořád lepší čelit následkům než umřít,“ mínil. Ministryně financí Alena Schillerová je ovšem k tomuto návrhu zdrženlivá a obcházení ústavy se obává. „Velmi bych se bála, pokud by to mělo znamenat obejití ústavy,“ řekla.

