Přizdis*áči, rozvinul Šarapatka slovník po jednání Rady ČT. Ale i Xaver svědčil

Xaver Veselý vysvětlil, že dozorčí komise je čtyřčlenný orgán, kterým Rada ČT vykonává kontrolu nad médiem veřejné služby. Na včerejší radě se projednávalo téma pozemků v Ostravě. „Pod budovou ČT v Ostravě je kus nějakého pozemku, který někdo získal v restituci, teď se do toho namíchal nějaký spekulant a pozemky chce prodat. ČT velmi správně přemýšlí, že by ty pozemky koupila, aby nemusela jednoho dne platit nájem," uvedl situaci krátce člen rady.

Ale doplnil, že je v otázce několik háčků. Majitelé prý žijí v cizině a dozorčí komisi se je nepodařilo kontaktovat. A ČT jedná s panem Pelikánem, který chce pozemky koupit. „Už dává ČT ultimátum, že buď to do 19. listopadu ČT koupí za dvojnásobek odhadní ceny, a jestli to nekoupí, tak bůhvíco bude následovat, bude si to muset pronajímat a tak,“ uvedl radní.

Plamenně prý na radě hovořil Miroslav Karas, který vysvětloval, co se stane, když se pozemek nekoupí. „Nebude přístup k zadnímu vchodu, nebude úniková cesta z ČT. Chvilkama jsem si připadal, že je to velký tlak na ty členy rady. Teď ho v tom samozřejmě podporoval ředitel Dvořák,“ uvedl Xaver a dodal, že argumenty měl rozumné. Ale Dvořák prý také řekl, že minulé vedení v Ostravě selhalo, protože problém už měl být dvacet let vyřešen. „To bylo důležité, protože selhali jeho lidi, selhalo vedení televize a on musel udělat audit, považte.“

Xaver uvedl, že pak se rozhořela diskuse o ceně 1,5 milionu korun. „To po těch 135 korunách, než se vysbírá, to musí sakra babiček a lidí zaplatit. Je to balík," komentoval Xaver a dodal, že pak radní Kysilka oznámil, že návrh nepodpoří, že dozorčí komise selhala. Podle Xavera selhala proto, protože nepředložila žádnou rozvahu, co by hrozilo, kdyby se pozemky nekoupily, jaký by byl nájem a jakou roli hraje v případu občanský zákoník a co hrozí, když pozemek ČT koupí.

Doplnil, že za techniku a vozy platí ČT mnohem více, takže si kladl otázku, proč zrovna toto má posvětit Rada ČT. „To celý smrdí na kilometr,“ poznamenal radní a informoval, že tedy koupě neprošla. A Miroslav Karas se tvářil, že končí svět. „Co budeme dělat 20. ráno?“ ptal se ostravský ředitel a Xaver odpovídal, že to samé, co dělali předtím. „Říkal to jak Petr Haničinec,“ poznamenal. Dodal, že je rád, že hlasoval tak, jak hlasoval.

Nákup velmi obhajoval i šéf dozorčí komise, jenž netušil, že šéfem už nebude. Slovo si totiž vzala Hana Lipovská, vysvětlila, proč je práce dozorčí komise nepřijatelná, a trvala na hlasování o odvolání dozorčí komise. A 11 radních hlasovalo pro. Což ovšem udělalo Xaverovi čáru přes rozpočet, protože chystal usnesení, aby dozorčí komise podala zprávu, kterých je 100 největších dodavatelských firem ČT včetně toho, co dodávají, za kolik peněz, a další údaje za roky 2018, 2019 a polovinu roku 2020. A tak usnesení stáhl.

Ale zatímco Xaver popsal situaci poměrně klidně, radní ČT Zdeněk Šarapatka už hovoří o „čistkách“ v České televizi. Na rozdíl od Xavera Šarapatka mluví o „přístupových cestách k budovám, veškerém zasíťování, technickém podzemí, požárních stanovištích“.

„Ve hře je 1,5 milionu Kč (ze sedmimiliardového rozpočtu ČT) ceny za pozemky pro Českou televizi. Ta má ale předkupní právo jen do 19. listopadu. Dál je bez šance a odsouzena k násobkům ceny za nájem, možné uzávěře a znepřístupnění pozemku k televizi. Pokud pozemky ČT nekoupí, tak je 20. listopadu prodají majitelky podle dohody realitnímu šíbrovi. Sečteno a podtrženo: 20. listopadu může být ČT Ostrava fakticky odříznuta od světa,“ hrozí Šarapatka.

Dále obviňuje radní Matochu a Lipovskou, že se šéfem komise Staňkem vedli „bartolomějský výslech“, stejně tak s generálním ředitelem Dvořákem a Miroslavem Karasem. „Problém se přitom vleče od roku 1967, dále od r. 1989 a v roce 2010 jej bývalé Janečkovo vedení ČT, jehož provozní ředitel a bývalý esenbák Karmazín nyní sedí v Radě ČT (za SPD), odsouvá k ledu,“ tvrdí radní.

Tím prý Lipovská s Matochou začali „destrukci ČT Ostrava“. „Lipovská, Matocha, exporadce ANO Váňa, exkomunista Kysilka z Českých drah, Burešův mazlík X. Veselý, souputník Lipovské – kněz Kašparů, Jiří ‚Filmař‘ Kratochvíl ad. hlasují... proti koupi,“ vyjmenoval ty, kdo hlasovali proti koupi pozemku. A vyčetl radnímu Kysilkovi, že ještě po Karasovi chtěl rozvahu případné škody. Hlasování mělo zřejmě ještě druhé kolo. V něm proti koupi hlasovali Lipovská a Kratochvíl, pro byli Martin Doktor, Šarapatka, Šlégr, Kühn. „Sedm dalších se zbaběle zdrželo hlasování. Zamítnuto. ČT Ostrava je v prd.li…,“ nedržel se Šarapatka zkrátka.

Šarapatku pak zaskočilo další hlasování, o rozpuštění dozorčí komise. To prý Matocha s Lipovskou nedostatečně zdůvodnili. „Zní jen samé řeči o nutnosti péče řádného hospodáře,“ tvrdí radní. „Už se fofrem hlasuje. Proti odvolání DK jsou: olympionik Martin Doktor a já. Proti: zbytek rady. Pučisti s přizdisr.či, kteří se chtějí zavděčit politikům, a zajistit si tak v květnu znovuzvolení do rady. Tehdy jim končí mandát...,“ obvinil občasný přispěvatel Fora24 své kolegy a dodal, že předseda Kühn se zdržel. Podle něho bylo odovolání protiprávní. „Navíc bez zajištění kontinuity pro schválení rozpočtu ČT na rok 2021,“ přisadil si.

A s tvrzeními o čistce v ČT souhlasil i investigativní novinář Jaroslav Kmenta. „Tohle je hodně smutné čtení. Ale díky Zdeňku Šarapatkovi. Veřejnoprávnost ČT podle mě zachrání buď příští parlamentní volby, nebo generální stávka. Babiš plus Zemanovo-Klausovi predátoři ničí demokracii a svobodu v této zemi. ČT je lakmusový papírek,“ tvrdí.

