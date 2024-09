Pro Hilšera volby ještě neskončily. Ale Pirátů se zastal

Úvodem komentoval krizi ve vládě premiéra Petra Fialy. Ten oznámil, že navrhne Bartošovo odvolání z funkce ministra pro místní rozvoj a vicepremiéra pro digitalizaci, a sice pro jeho neschopnost zvládnout digitalizaci stavebního řízení. „Rozhodně to vypovídá o krizi v celé té vládě. Čtu to tak, že uprostřed ODS jsou dvě křídla, jedno křídlo je to slušnější, druhé křídlo je to kmotrovské, a to se teď pere mezi sebou.

Myslím, že to kmotrovské křídlo – jsou to ti staří členové ODS jako pan Blažek, Kuba a spol. – už teď nechce Piráty ve vládě. To slušnější křídlo je pan Vystrčil, Fiala..,“ uvedl pro Frekevenci 1 Hilšer, že nedokáže posoudit, zda situace může vyústit až v předčasné volby.

„Takže cílem je vyštípat z vlády Piráty, kteří jsou jediným protikorupčním hnutím v České republice, potřebují se jich zbavit. Možná je to i příprava na budoucí opoziční smlouvu, to může být to kmotrovské křídlo ODS s ANO,“ řekl Hilšer. Dobře to podle něj popsal ve svém příspěvku novinář Jaroslav Kmenta ve svém příspěvku na platformě X.

Anketa Odejde Jan Lipavský z vlády? Odejde 4% Neodejde 89% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 1160 lidí

Do druhého kola senátních voleb v obvodu Praha 2 postoupil z prvního místa obhajující senátor Marek Hilšer (MHS). Za týden se utká s egyptologem Miroslavem Bártou (nestr. za STAN + TOP 09). „Mám energii bojovat s klientelismem, je to obrovský vliv oligarchů, jako je pan Tykač, Babiš, Křetínský na politiku u nás, a to takovým způsobem, že oni z toho hodně těží a společnost hodně ztrácí. Politici nehájí veřejný zájem, ale zájem velkých nátlakových skupin, protože tu nefungují antimonopolní úřady. Je potřeba, aby v Senátu byl někdo, kdo o tomhle mluví a kdo s těmito oligarchy není spojován,“ dodal senátor Hilšer obhajující mandát, proč chce dál působit v horní parlamentní komoře.

Psali jsme: Lidské selhání Petra Fialy. A Piráti? Zeman čerstvě pro PL Vedoucí úloha premiéra? Koaliční postupy vyhodil Fiala do koše jako odpad. Historik Fidler o nečisté hře v pětikoalici Lipavskému s rozhodnutím, zda být ve vládě, „pomáhají“. Možná i právě teď Spolutvůrce Pirátů: Prázdný žvásty Ivana Bartoše, s nímž si všichni vytřeli