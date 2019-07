Probíhá vládní krize a o Fajtovi ani slovo. Ladislav Jakl ví proč

8. 7. 2019 22:21

Bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta a člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Ladislav Jakl si ve svém komentáři pro Institut Václava Klause postěžoval na to, jak média opomínají, že rozbuškou současné vládní krize byla aféra týkající se generálního ředitele Národní galerie Jiřího Fajta. Jakl poukázal na to, že Fajt patří do „oné chráněné kulturně mediální partičky“ a „nějak se nikdo neptá, proč a jak to všechno vzniklo“. „Fajt má krytí, patří do té správné party, a tak se média tváří, že vládní krize je tu nějak sama od sebe, podstatné jsou na ní jen denní tanečky politiků kolem mikrofonů,“ píše Jakl ve svém komentáři.