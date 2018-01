Problém není Zeman. Problém jsou jeho voliči, píše Roman Šmucler a není sám

Stávající prezident Miloš Zeman jasně vyhrál první kolo. Dokázal oslovit 39 procent lidí, kteří se rozhodli přijít k volbám. Jsou to lidé, kteří nejsou spokojeni s tím, na jakou cestu se vydala naše země po roce 1989. Mají strach z globalizace a nezdá se jim, že by členství v EU bylo pro Českou republiku dvakrát přínosné. A pokud Miloš Zeman nebude zvolen hlavou státu, tito lidé z České republiky nezmizí. Budou stále žít v této zemi a stále bude třeba brát je vážně a respektovat jejich názory.

„Lidé, kterým se tolik nedaří a mají často pocit, že k nim byl vývoj po roce 1989 nespravedlivý. Zbytek společnosti je − v jejich vnímání − odstrčil na okraj a oni mohou úspěch Česka sledovat jen zpovzdálí. Takže když je příležitost, mají plné právo se hlasitě ozvat a také to dělají. Řekněme, že tenhle pocit marginalizace není jen problém těch, kteří ho zakoušejí, jak si občas namlouvají skalní liberálové. Pokud je nespokojených tolik, kolik jich je, jde o problém celé společnosti, která zjevně udělala něco špatně,“ varoval Honzejk pro server iHNed.cz

Statisíce Čechů, Moravanů a Slezanů mají na krku exekuci. Přesněji řečeno jde o 834 tisíc lidí. Někteří z nich mají na krku dokonce hned několik exekucí. Pokud se k tomuto číslu připočítají i jejich rodinní příslušníci, zjistí lidé, kteří se o to zajímají, že se exekuce dotýkají každého pátého Čecha. To nelze ignorovat. Bohužel, tento problém dlouho ignorován byl. Frustrace u pětiny voličů dál a dál narůstala a na problém bylo zaděláno.

Nejde však jen o exekuce. Nemalý počet obyvatel České republiky pobírá tak nízkou mzdu, že žijí od výplaty k výplatě, jsou nuceni obracet každou korunu a rozhodně nemají pocit, že něco získávají z ekonomického růstu naší země.

„Zatřetí: když se podíváte na mapu volebních výsledků, je zřejmé, že nejsilnější je Zeman v pohraničí − na Ústecku a v Moravskoslezském kraji. Bývalé Sudety jsou stále regionem chudoby. Celá země má vůči pohraničí obrovský dluh. Ekologický, sociální, vzdělanostní, kulturní. Všechny programy podpory, které se s velkou pompou vyhlašovaly, se ukázaly jako nedostatečné. Pohraničí je stále, nadneseně řečeno, jednou velkou vyloučenou lokalitou, samo si nepomůže. A proto hledá alespoň symbolické zastání,“ pokračoval Honzejk.

Zeman je politikem od začátku 90. let minulého století, takže se podílel na vytváření tohoto stavu, Neudělal nic, aby skutečně pomohl lidem v exekuci. Ale jedno dokázal. Dokázal obavy této části společnosti jasně vyjádřit. V tu chvíli hovořil za ně. Lidé získali pocit, že je „jejich člověkem“.

Ať už prezidentská volba dopadne jakkoli, ať už vyhraje Miloš Zeman, nebo Jiří Drahoš, Honzejk zdůraznil, že popsané problémy bude třeba řešit, jinak bude ohrožena demokracie v České republice.

Vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor, scenárista a zubní lékař Roman Šmucler dal Honzejkovi jasně za pravdu, Na sociální síti Facebook napsal, že problémem opravdu není Miloš Zeman, ale jeho frustrovaní voliči, kterým je třeba se věnovat.

„Problém není Miloš Zeman. Problémem jsou jeho voliči – vesměs chudí, zadlužení a s malou perspektivou. Pokud se jim nezačne vést lépe a nezískají pozitivní sebedůvěru, máme problém i bez MZ. Lepší školy, méně exekucí, omezit lichvu, vyšší příjmy pro nižší střední třídu,“ napsal Šmucler.

Jen když se lidé budou mít lépe, nebude nám hrozit to, co se stalo roku 1933 v Německu, kdy frustrovaní lidé vynesli k moci Hitlera. A to, co se stalo po druhé světové válce, kdy se v Československu dostali k moci komunisté.

Pod jeho příspěvkem se rozjela diskuse, do které přispěl i občan, podle něhož se vládním socialistům vyplatí udržovat část lidí v chudobě, protože tihle lidé pak volí „vládní socík“.

„Jasně. Když dáme chudině vyšší dávky než uprchlíkům v Říši, tak ona ta chudina to tam naháže konečně správně. Jen ty, co celý ten cirkus platí z daní, to možná trochu nasere, ale to je fuk, na těch nesejde. O lepší školy nemá vládní socík zájem. To už by pak nikdo nevolil socík. Méně exekucí nejde nařídit shora. Stejně jako shora nezakážete lichvu, to je jak zakázat drogy. Taky nezmizí. A vyšší příjmy pro nižší střední třídu? A kdo by pak byl ta levná síla pro říšské továrny? A kdo by pak volil vládní socík? Sebevědomí lidé, co se o sebe umí postarat sami?“ zeptal se občan.

„Děkuji za ukázku – přesně takhle jsou ti lidé naštvaní a bezradní...“ odvětil Šmucler.

