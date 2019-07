Proboha: „Agentka!“ Děsivé věci o prezidentce Čaputové

Během kampaně i po ní se co chvíli objevovala nařčení slovenské prezidentky, že je tzv. agentkou Sorose. Jak informoval Blesk.cz, Čaputová to odmítla při návštěvě Maďarska. „Myslím si, že každé seriózní médium by se mělo vyhýbat šíření konspirační propagandy,“ prohlásila. „Myslíte si, že se to dá odbýt jednou větou a tvářit se, že je to konspirace? Nebuďte směšná, paní prezidentko,“ odpovídá jí slovenský poslanec Ľuboš Blaha. A dodává, že ani nemusela Sorose v životě vidět, aby mohla být označena za jeho agentku. Stačí, že brala jeho peníze.

Při návštěvě Maďarska se slovenská prezidentka setkala jak s hlavou státu (Jánosem Áderem), tak i premiérem Viktorem Orbánem, informoval před nedávnem deník Blesk. A při té příležitosti odmítla tvrzení některých maďarských provládních médií, podle nichž je agentem amerického finančníka maďarského původu George Sorose. „Myslím si, že každé seriózní médium by se mělo vyhýbat šíření konspirační propagandy," zareagovala Čaputová. Dle slovenského Deníku N také kritizovala orbánovskou politiku a hovořila o opačném přístupu k Evropské unii, než má Maďarsko.

Do jejího prohlášení se pustil filozof a poslanec Národní rady Slovenské republiky Ľuboš Blaha, zvláště do části o tom, že není agentkou Sorose. „Pointa přece není v tom, že je někdo potvrzený Sorosův agent, jako kdyby existovala nějaká oficiální kartotéka, ve které najdete seznam agentů. Pointa je, že Čaputovou z napojení na Sorose obviňují média sousední země a myslí si to o ní půlka Slovenska. Neboť má nějakou minulost. A to se nedá vyvrátit naštvaným dupnutím. Myslíte si, že maďarští novináři neznají její životopis?“ říká poslanec.

„Myslíte si, že maďarští novináři nevědí, že Čaputová roky pracovala pro neziskovku, která žila ze Sorosových peněz? Nevědí, že psala směšně samoúčelné brožurky, aby mohla inkasovat od nadace Open Society? Myslíte, že nevědí, že roky působí jako sluníčkářsko-liberální aktivistka v prostředí bratislavské kavárny, která je nacucnutá na prachy Sorosovy nadace a dalších amerických institucí? Myslíte si, že se to dá odbýt jednou větou a tvářit se, že je to konspirace? Nebuďte směšná, paní prezidentko,“ vyzývá Blaha Čaputovou. Fotogalerie: - Benefice pro neziskovou organizaci Helppes

Vysvětluje, že označení „agentka Sorose“ neznamená, že by Čaputová vysedávala s miliardářem v New Yorku a organizovala spiknutí. Znamená to prý, že byla „nacucnutá“ na jeho nadaci a sloužila k šíření liberálně globalistické ideologie, kterou podle něj tlačí Soros. „A děláte to dodnes,“ obviňuje prezidentku.

„Soros není žádný nadpřirozený démon. Je prostě jen finanční predátor, nechutně bohatý milionář, chlap, co vydělává na tom, že ruinuje státy a zneužívá své postavení. Toto je Soros,“ tvrdí poslanec a dodává, že je jedno, jaké je Soros národnosti a náboženství, pointa je podle něj, že je „milionářské monstrum, které bohatne na volných trzích“. Říká, že Soros podporuje „neziskové impérium“, protože globalizace a liberalismus mu slouží ke zbohatnutí. „A když se některá vláda vzepře, tak neziskovky začnou vyvíjet tlak, a někde dokonce dojde ke změně vlády. To je Soros,“ dodává temně. „Žádné konspirace, žádná tajná setkání, spiklenecké plány. Ale úplně transparentní financování liberálních neziskovek k tomu, aby si pracháči bránili své zájmy,“ popisuje činnost Sorose a dodává, že tuto činnost vyvíjí i IT firma ESET a investiční skupina Penta.

„Tohoto jste agentkou, milá paní,“ sděluje Blaha prezidentce a vysvětluje, že na to ani nemusela Sorose v životě vidět. „A osobně pochybuji, že by ztrácel čas s nějakou Čaputovou z Pezinoku,“ rýpl si poslanec. Dodává, že to, že sloužila „Sorosovu impériu“ vědí jak Slováci, tak Maďaři. „Ví to každý.“ Proto prý nemůže Čaputová maďarského premiéra Orbána urazit. „Za ním stojí většina populace, zatímco vy jste jen 20procentní liberální aktivistka, kterou do úřadu dosadila neuvěřitelně silná reklamní kampaň, financovaná zbohatlíky a firmami,“ srovnává Ľuboš Blaha. „Kecy o liberalismu“ podle něj Orbán slyšel už tisíckrát od Sorosových neziskovek. „On se na vás shovívavě podívá, usměje, mávne rukou. Směje se vám. Protože zná váš profil. Sloužíte nadnárodnímu kapitálu. Sloužíte americkým neziskovkám. Sloužíte liberální ideologii,“ tvrdí Blaha a zakončuje drtivou kritiku: „Tak nám všem ještě jednou řekněte, že nejste Sorosova agentka. Ať se opět dobře a s chutí zasmějeme.“

