Proboha. Vystrčil dočetl a bouchlo od Zemana. Všechen hnus ven

Ani jmenování nového ministra zdravotnictví se neobešlo bez incidentu. Při příchodu prezidenta Zemana museli novináři i kameramani ven z místnosti, kde se pak jmenování odehrálo. Kamery musely být buď vypnuté nebo zvednuté objektivem ke stropu. Ukázalo se, že i kamera namířená do stropu může být nebezpečná.

Kamera TV Nova totiž zachytila, jak hlava státu dává pokyn, aby se novináři vrátili, a to slovy: „Pozvěte hyeny.“ Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček jeho výrok hájil, prý se Zeman trefil do černého. „Novináři intenzivně řeší, proč nemohou natáčet příchod pana prezidenta do sálu. Chápejte, oni touží vidět, jak se panu prezidentovi špatně chodí. Dělá jim to úchylnou radost. Ano, jsou to hyeny.“

I na tato slova měl ovšem Jiří Ovčáček odpověď. „Pan předseda Senátu by měl nejprve vytáhnout trám z vlastního oka, než začne prstem ukazovat na druhé. Mlčí k šíření hrubé lži o prof. Arenbergerovi jedním senátorem, k nezdvořilému napadání Hany Lipovské některými senátory nebo k opakovaným nenávistným výrokům jedné senátorky.“ Narážel tím na tvrzení senátora Pavla Fischera, který Arenbergera nařkl, že spolupracoval s StB, ačkoliv se ukázalo, že tomu tak nebylo (a senátor se omluvil). A také na kauzu „čubka Lipovská“, kterou rozpoutal svými urážkami novinář Tomáš Etzler.

Jan Moláček z Deníku N netuší, kde prezidentův mluvčí získal pocit, že novináři si pohled na Zemanovu chůzi užívají. „Ale když mu to tak leží na srdci, možná by mohl promluvit do duše vlastní bublině, která má už čtrnáct dní druhý Vánoce z toho, že Biden zakopl na schodech do letadla,“ narážel na americký incident, kdy Joe Biden při nastupování do Air Force One třikrát škobrtl.

Psali jsme: VIDEO: Ajajaj, Američanům spadnul prezident Biden. Kdyby jenom jednou...

Nicméně, jen o čtvrt hodiny později se ozval komentátor Jiří Pehe. Se slovy: „Obávám se, že slovo příchod nevystihuje situaci.“

A do zdravotního stavu prezidenta se koneckonců trefoval i Tomáš Břínek, vrchní karikaturista Reflexu, který Zemana nechal směrem k novému ministrovi prohlásit: „A zkuste vydržet alespoň měsíc, ať mě nemusí tak často budit z umělého spánku.“

