Proč EU zasahuje proti Polsku? Vysvětlení najdete u Jana Čulíka

26.12.2017 21:29

Server Britské listy Jana Čulíka pro české čtenáře přinesl shrnutí komentáře Natalie Nougayrede, která ve článku pro server deníku The Guardian vysvětluje, že ve sporu EU s Polskem to není tak, že by Brusel vyhlásil Polsku válku a že statečná a hodná polská vláda stojí proti zlé Evropské komisi. Jak je to podle dámy doopravdy?