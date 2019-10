Proč Zeman otevírá po návštěvě nemocnice debatu o svém nástupci? Komentátor Pečinka přichází s tímto tvrzením

Hostem v pořadu Štrunc! žurnalisty Pavla Štrunce na serveru Info.cz byl komentátor týdeníku Reflex Bohumil Pečinka. Pečinka se v rozhovoru podivoval nad rozhodnutím prezidenta Miloše Zemana otevřít tři a půl roku před koncem svého mandátu debatu o svém nástupnictví. Dle Pečinky je možné, že Zeman svůj mandát do konce nedotáhne kvůli svému zdravotnímu stavu. Prý je zajímavé otevírat toto téma krátce po prezidentově návštěvě nemocnice. Hovořilo se o možných nástupcích, zejména o premiéru Andreji Babišovi či o vrchní státní zástupkyni Lence Bradáčové, tu Pečinka přirovnal ke slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. A vzpomenul i na to, jak se musela měnit Ústava kvůli bývalému prezidentovi Václavu Havlovi.

A v konspiracích Pečinka pokračoval. „Proč zahajovat debatu tři a půl roku před skončením mandátu?“ podivoval se s tím, že to je „velmi podivné a zadává to prostor pro spekulace“.

Následovali jednotliví kandidáti. První na řadu přišel premiér Andrej Babiš. Ten ovšem své prezidentství zatím odmítl. Pečinka vyjádřil přesvědčení, že Babiš by mohl být do prezidentské funkce zvolen. Dle Pečinky se o tuto pozici Babiš nakonec rozhodne ucházet.

Pečinka porovnával prezidentskou funkci u nás a ve Francii za vlády tamějšího prezidenta Charlese de Gaulla; ten prý své pravomoci podložil špičkovým týmem, který tvořili i právníci.

Hovořilo se i o možnosti, že by na prezidentskou funkci mohla cílit i vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová. „Ona se dostává do takového před-střetu zájmů, není to úplný střet zájmů, ale rozhoduje o tom, jestli bude trestně stíhán ten či onen člověk a mimo jiné možná i politik,“ říká Pečinka s tím, že by se měla k tomuto postoji vyjádřit. Prý k jejímu váhání nad funkcí zapůsobilo zvolení slovenské prezidentky Zuzany Čaputové.

Srovnání slovenské prezidentky s Lenkou Bradáčovou je dle komentátora na pořadu dne. Podotýká, že taková atmosféra, jako na Slovensku, může nastat i u nás.

Prezidentské volby u nás jsou dle Pečinky specifické i tím, že upřednostňujeme kandidáty, kteří nejsou svázáni členstvím v některé z politických stran.

Mělo by taktéž, podle jeho slov, dojít i k úpravě Ústavy, na základě jednání prezidenta. Dodává, že by to nebylo nic nového, jelikož se tak již činilo i u pravomocí za prezidentského období Václava Havla. „On tehdy dlouho spekuloval v médiích, jestli pověří jednáním o sestavení vlády šéfa vítězné politické strany, tedy to absolutně zpochybnil,“ vzpomenul na Havlův akt, kvůli kterému bylo nutné upřesnit Ústavu.

Současný stav Pečinka popsal tak, že máme parlamentní demokracii a prezidenta, ale prezident se z toho úplně „vymyká“. „Je to taková česká hra,“ přisadil. Prý se „jako by tváříme, že se nic neděje, ale ono se děje“.

Psali jsme: Valachová jednala se Zemanem o možných změnách ústavy Čapí hnízdo může Babiše i posílit, myslí si Jiří Čunek. Lidé nemají rádi nespravedlnost a lačnost některých po jeho pádu byla neuvěřitelná „Svévole prezidenta“, „vláda Zemanových přátel“. Burcovala Němcová ve Sněmovně Abolice? Babiš je svázán. Co dál? Zemanův strategický tah očima politologa

