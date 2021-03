Proč chtít euro? zeptal se Pirát Ferjenčík. A je zavalen

Pirátský Poslanec Mikuláš Ferjenčík vypustil na twitteru bombu dotazem, co lidi považují za nejsilnější argument pro přijetí eura. Podle Publicisty Jana Paličky by to znamenalo výhodu hlavně pro firmy, kterým odpadne konverze a volatilita kurzu. Uživatele Romana Koláře by na tom pobavila „nas*anost všech prokremelských trollů.“

„Co považujete za nejsilnější argument pro přjetí eura?“ vznesl třaskavý dotaz Ferjenčík a odpovědi se jen hrnuly.

„Ulehčí mi to podnikání a nebudu řešit směnu. Posiluje to i sounáležitost v Evropě. Korunu mám rád, ale euro taky :). Ve své podstatě jediné, co by mě při přijetí eura mrzelo, by byla ztráta krásné grafické práce na korunových bankovkách. Ty eurové jsou proti našim sterilní,“ odpověděl uživatel Korporátní krysař.

Podle Štěpána Ryšavého z iniciativy Programy do voleb by to znamenalo jednodušší podnikání a méně administrativy pro firmy obchodující v EU. Dále „méně nákladů, bez nutnosti zajištění, bez nejistoty kurzové změny, menší riziko pro investory. Pro lidi větší transparentnost na cestách, nakupování a srovnávání: Jasná představa, kolik co stojí,“ reagoval Ryšavý.

Pro firmy obchodující v EU: jednodušší podnikání a účetnictví, méně administrativy, méně nákladů, bez nutnosti zajištění, bez nejistoty kurzové změny, menší riziko pro investory



„Ještě bych doplnil, že pro stát je to jen změna měny, v které účtuje a v které vyžaduje platby. Ve výsledku je to jednodušší pro čerpání dotací (stabilita závazku), při transferech obecně, zvyšuje to mobilitu v rámci smyslu svobody pohybu,“ dodal Ryšavý.

Stejný názor má i publicista Jan Palička. „Asi hlavně pro firmy, co obchodují v rámci EU, že jim odpadne konverze a volatilita kurzu. Pro běžného člověka se to projeví nejspíš jen když pojede na dovolenou, že nebude muset do směnárny. Nicméně ono když člověk jezdí s kartou, tak je mu to jedno už i dneska,“ reagoval Palička.

Naopak uživatel Roman Kolář by tímto krokem chtěl poškádlit prorusky smýšlející lidi. „Tu nasranost všech prokremelských trollů. A teď vážně – nejvíc pro asi kurzové ztráty firem,“ dodal již vážně Kolář a přidal také jedno negativum. „Nejvíc proti asi ten dluh jihu,“ má jasno.

Tu nasranost všech prokremelských trollů.



Proevropský aktivista Tomasz Peszyňski by v tom viděl „další, téměř nerozpojitelnou vazbu se západní Evropou.“

Analytik Asociace pro mezinárodní otázky Petr Boháček by uvítal, že by Česká republika poté mohla „spolurozhodovat o eurozóně jako hlavním integračním jádru EU, které nejvíce definuje náš osud jako exportní ekonomiky závisle na společném trhu.“

Názor přidal také marketing freelancer Pavel Kotyza. „Konec ztrátám při kurzovém převodu. Konec okrádání turistů u nás a Čechů v zahraničí,“ má jasno Kotyza.

Konec ztrátám při kurzovém převodu

