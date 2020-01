Proč je to tajné? Vadim Petrov si všímá problému s Radou ČT. Mnozí budou zuřit

Radní RRTV ve svém facebookovém komentáři upřesnuje, že aktuálně se do Rady České televize a Českého rozhlasu přihlásilo celkem 118 lidí. „Volební výbor např. do Rady ČT vybere trojnásobek, tedy 18, a pak ve Sněmovně každý dostane 15 minut času na to, aby poslance o své kompetentnosti přesvědčil,“ dodává. Následně pak zřejmě Sněmovna rozhodne zase v tajné volbě. Pokládá si však otázku, proč tato volba musí být tajná. Anketa Měl by být člen Rady ČT Zdeněk Šarapatka odvolán Poslaneckou sněmovnou? Ano 98% Ne 2% hlasovalo: 6920 lidí

Vzhledem k tomu, že jde o veřejností sledovanou záležitost, Petrov předpokládá, že budeme nejspíš všichni vědět, jaká je představa o budoucnosti České televize jednotlivých kandidátů.

Zajímavý klíč podle něj také bude, jak těch 18 kandidátů do Rady ČT vybere volební výbor Sněmovny. „Vybere nejdřív organizace, které se zdají být z pohledu poslanců relevantní? Třeba by mohli přihlédnout k typům spolků, které už v radě zastoupené jsou, a vybrat ty, které budou s těmi současnými tvořit nějaké smysluplné spektrum odrážející realitu společnosti,“ zamýšlí se Petrov.

Mohli by tak učinit, aby například nepřevážil počet akademiků, nebo sportovců, zástupců profesionálních svazů. „To by mi přišlo logické a pak z nich teprve vybírat konkrétní lidi,“ podotýká Petrov. „Ale to pokládám za riziko toho, že by poslanci museli vysvětlovat, proč tento spolek ano a jiný ne, bezpečnější pro ně tedy bude hlasovat po osobách,“ myslí si.

„Ale bude to tedy prořez, ze 118 lidi na 18 (nepočítám Radu ČT). Bude hlasování ve výboru veřejné? Řeknete nám to?“ míří Petrov svou závěrečnou otázku na poslance Martina Kolovratníka (ANO).

V následné diskusi pak připojil novinář Petr Honzejk svůj názor, jak to celé nejspíše proběhne. „No tak určitě víte, že se mluví o dohodě tři za ANO, jeden za ČSSD, dva pro opozici. Přičemž já osobně moc nevěřím, že skutečná sněmovní většina ANO, SPD, KSČM bude ve finále tak velkorysá,“ uvedl.

Petrov pak na jeho názor reagoval slovy: „To nevím, já jsem praktik, když je někdo za někoho, jak pořád tvrdíte, měl by se tak chovat. Pro mě jsou důležitější ti lidé. Podle toho, jak to říkáte, tak Šarapatka je tam za koalici 2015, která je víceméně stejná. Chová se tak? K čemu pak jsou tyhle formulky?“

Do sněmovní volby šesti členů Rady ČT organizace přihlásily devět desítek kandidátů a do volby dvou členů Rady ČRo tři desítky adeptů.

Oprávněné organizace mohly předkládat návrhy kandidátů do pondělní půlnoci. V prvním únorovém týdnu uspořádá sněmovní volební výbor veřejné slyšení s kandidáty. Následně zúží počet nominantů, tak aby na jedno volné místo připadali vždy tři. V závěrečné sněmovní volbě se tak utká 18 kandidátů o místa v televizní radě a šest kandidátů o pozice v rozhlasové radě. Volba se uskuteční v březnu.

Patnáctičlenná Rada České televize a devítičlenná Rada Českého rozhlasu jsou orgány, jejichž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly těchto veřejnoprávních médií. Do jejich působnosti náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtů těchto médií.

Mandát šesti současných členů televizní rady a dvou členů rozhlasové rady skončí 26. března.

