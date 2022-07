Proč neklesá cena benzínu? Štěpánek ukázal prstem. A takto dopadneme s plynem

reklama

Anketa Líbí se vám výstava zničené techniky Ozbrojených sil Ruské federace na pražské Letné? Ano 4% Ne 96% hlasovalo: 14621 lidí Sněmovna odsouhlasila úsporný energetický tarif, který má odlehčit domácnostem s vysokými cenami energií až do výše 16 tisíc korun. Je to podle vás správná a dostatečná forma podpory?

Samozřejmě, že ne. Namísto příčin vysokých cen energií se jen záplatují následky. A ještě způsobem, že aby vláda mohla těm nejchudším něco přisypat, jiným to předtím sebere. Namísto, aby vláda myslela na vlastní občany, dál a dál jde na ruku Bruselu. Já tomu říkám střet loajalit. Jistě, všem se zavděčit nelze, ale byl bych raději, kdybychom měli vládu českou, a ne bruselskou či ukrajinskou.

Bavorsko zvýší kapacitu ropovodu z Terstu a Česká republika tak může snížit svoji závislost na ruské ropě z ropovodu Družba. Je to podle vás signál toho, že se můžeme spolehnout na evropskou energetickou solidaritu v případě, že Rusko „utáhne kohoutky“?

Nemám nic proti tomu, abychom snižovali svoji jednostrannou závislost na ruské či jakékoli jiné ropě, diverzifikace zdrojů má jistě smysl, ale na evropskou, přesněji unijní solidaritu bych se opravdu nespoléhal. Jak ta solidarita vypadá, když jde do tuhého, jsme prakticky v přímém přenosu mohli sledovat, když propuklo koronavirové šílenství. Každá země jela na sebe. Přesně podle zásady „košile bližší než kabát“. S ropou či plynem, pokud bude opravdu zle, to nebude jiné.

Fotogalerie: - Energetický zákon

Ceny pohonných hmot pořád atakují historické rekordy, přitom cena ropy Brent se dostala na úroveň z doby před válkou na Ukrajině. Proč se tedy motoristé nemohou těšit s klesajících cen nafty či benzínu?

Protože všichni – včetně státu – musí vydělávat. Výběr spotřební daně i DPH je prostě o hodně vyšší, když litr benzínu stojí 50 korun, než když stojí 30. A aby jeden mohl vydělávat, druhý to musí cálovat. Tak proč si to neužít co nejdéle.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 0% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12705 lidí Energetická společnost ČEZ od srpna opět zdražuje elektřinu v nejběžnějším tarifu pro domácnosti, a to i přesto, že poslední zdražování zákazníky potkalo teprve se startem letních prázdnin. Co podle vás ještě čeští občané unesou? Neobáváte se, že současná drahota se může rychle překlopit do sociálních nepokojů?

Nežijeme v Česku, nýbrž v ČEZku. Kéž by se vše raději překlopilo v to, že Fialově eurobolševické vládě, nejhorší vládě od roku 1989, jež oprášila ty nejpokleslejší totalitní praktiky, uděláme pápá.

V každém případě sociální napětí v celé Evropě houstne. Vzpomeňme jen události posledních dnů, kdy nizozemští policisté před pár dny stříleli po farmářích, kteří na traktorech protestovali proti vládní ekologické politice. O čem to podle vás svědčí?

Žít v přesvědčení, že planetu zachráníme tím, že vybijeme stáda skotu, protože prdí, přičemž si zničíme vlastní zemědělství, vlastní zemi připravíme o potravinovou soběstačnost a vlastní občany o práci a živobytí, může jen dokonalý magor. Takže jediný smysluplný závěr z toho všeho je, že jsme dopustili, že v Evropské unii vládnou magoři. V Nizozemsku to momentálně demonstrují přímo virtuózně.

Fotogalerie: - SPD, Trikolora, Moravané

Přestože Dopravní podnik Prahy čelí v posledních týdnech nebývalému korupčnímu skandálu, rozhodl také o tom, že cestujícím v metru na linkách A a B otočí jednosedačky o 90 stupňů. Rozhodl se tak na základě výsledků ankety, ve které většina lidí odpověděla, že radši sedí s nohama do uličky. Co vy na to?

My, co bydlíme na venkově, tyhle starosti fakt nemáme. Takže moje odpověď zní, že je mi to úplně šumafuk. U nás v Bělečku metro ani tramvaje opravdu, ale opravdu nejezdí. Kéž by tohle byla jediná starost Pražanů, natož Prahy coby hlavního města naší země. To by byl svět hnedle krásnější. Každopádně je lepší mít na dvorku slepice než na magistrátu Slepičáka.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama