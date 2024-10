Proč to ČR dovolí? „Seznam nepohodlných“ i v rozhlasu. Zlo nad tím, kdo to zaplatil

Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17786 lidí Seznam Zprávy konstatoval, že česká vláda sice opakovaně upozorňuje, že je třeba bojovat proti dezinformacím, ale dezinformační scéna fakticky sílí. Kupříkladu havlíčkobrodští komunisté šířili na sociálních sítích lživou informaci, že stávající premiér Petr Fiala (ODS) byl za časů nadvlády komunistů nad touto zemí agentem Státní bezpečnosti.

Nezisková organizace Prague Security Studies Institute (PSSI) upozornila, že se mění i způsob, jakým konspirátoři a šiřitelé dezinformací získávají peníze. Už nemají tolik peněz z reklam. Stále důležitější roli prý hrají přímé dary sympatizantů. To však neznamená, že by se reklama na webech stala nepodstatnou. Zadavatelé reklam by si dle PSSI měli dávat pozor na to, na kterých webech se jejich reklamy objevují.

Organizace Prague Security Studies Institute (PSSI) vydala seznam webů, na kterých by se podle aktivistů reklama objevit neměla.

Jedním z těchto serverů má být Rádio Universum, který nezisková organizace popsala jako „pseudozpravodajství“.

Dalším je pořad Jany Bobošíkové Aby bylo jasno, o kterém nezisková organizace mluví jako o „antidemokratickém kanálu, proruském, protiukrajinském kanálu“, který „pravidelně hostí dezinformační aktéry, jako je Hana Lipovská“.

Zprávy v anglickém jazyce veřejnoprávního Českého rozhlasu ale varují, že Českou republiku ohrožují dezinformace. Projektová manažerka PSSI Kristína Ševčíková popsala zdejší „dezinformační scénu“ Českému rozhlasu takto: „Celá tato krajina se za posledních několik let hodně změnila, protože je to vlastně velmi přizpůsobivá krajina. Tito lidé jsou vždy připraveni naskočit na cokoli, co se děje, jakýkoli příběh, ale také jakýkoli formát, který je aktuálně populární.“

A hned pokračovala poznámkou, že dezinformátoři během covidové pandemie a po vpádu Ruska na Ukrajinu vystoupili ze stínu. „Hodně spoléhají na monetizaci obsahu, na reklamu, ale i na crowdfunding. K tomuto vývoji tedy došlo i v tom, jak fungují a financují své aktivity. Zdá se, že velkou motivací se pro ně staly peníze. Tohle byla asi největší změna,“ konstatovala Ševčíková.

Dezinformátoři se podle ní postupně přesouvají z Facebooku, protože společnost Meta, která Facebook vlastní, začala dezinformace potlačovat. Naproti tomu sociální síť Telegram v tomto směru představuje pole neorané, kde může šířit kdekdo kdeco.

Spolu s dalšími kolegy z neziskové organizace PSSI oslovují různé firmy, popisují jim, na kterých webech se jejich reklamy objevují a apelují na tyto společnosti, aby své reklamy stáhli.

„Zjistili jsme tedy, že nejúčinnějším způsobem bylo poskytnout jim seznam online médií, na kterých jim nedoporučujeme inzerovat, protože by to mohlo poškodit jejich značku. Tato média si mohou zablokovat. … Obvykle považují tuto možnost za nejsnadněji implementovatelnou,“ pokračovala.

Glosátor Miroslav Červenka, jenž se na sociální síti X představuje jako „skeptický euroskeptik, skeptický optimista“, se podíval na to, odkud PSSI čerpá peníze.

„Z publikované zprávy je jasné, že hlavními sponzory této ‚neziskové organizace‘ jsou americká ambasáda, britská ambasáda, norská ambasáda, NATO, naše ministerstvo zahraničí (!), ČSOB (mít v této bance účet, ihned ruším) a propletence organizací financovaných v prvé řadě týmiž. Organizace sama má pak s naší zemí společného v prvé řadě název a pak peníze z ministerstva řízeného oním tlustým zrádcem, který si srandovně nasazuje helmu,“ podal svůj pohled na stávajícího ministra zahraničí České republiky Jana Lipavského. Dnes nestraníka, dříve člena České pirátské strany. „Obdobné organizace jsou financovány na Slovensku, v Bulharsku, Maďarsku či Albánii a jinde…“ pokračoval.

Pokud Česká republika dovoluje jiným zemím financovat takovéto organizace, pak se podle Červenky nechová jako suverénní země.

Publicista Martin Chmela taktéž na komunikační platformě X naznačil, že je zvláštní, když nezisková organizace, která bere peníze od státu, kritizuje tzv. protivládní kanály. „Seznam YouTube kanálů, které jsou na černé listině ‚neziskové‘ organizace Prague Security Studies Institute (PSSI), jež dostává peníze mimo jiné i od českého státu. Některým kanálům je vytýkáno, že jsou protivládní nebo poskytují prostor nepohodlným osobám,“ napsal Martin Chmela.

Seznam YouTube kanálů, které jsou na černé listině "neziskové" organizace Prague Security Studies Institute (PSSI), jež dostává peníze mimo jiné i od českého státu. Některým kanálům je vytýkáno, že jsou protivládní nebo poskytují prostor nepohodlným osobám. ?? pic.twitter.com/VDUnysU9iV — Martin Chmela (@chmelamar) October 11, 2024

