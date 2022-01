Proč to Fridrichová vysílala?! Krátký „štěk“ se musel vypípat

reklama

V reportáži je pak stojící ministryně Schillerová, čekající zřejmě na vstup. „Chávezová! Venezuelo! Něco zase nakecej, ty...“ křičí procházející muž. „Zalezte laskavě,“ ozývá se zřejmě někdo ze štábu. „Přijela z Brna, aby nás tady vokradla. A vlastně všecky, i moje vnoučátka. Tak to je,“ ozývá se dál muž.

„Počítat umí akorát pro sebe, ještě si vem k sobě Faltýnka, ty...“ dodal.

„Tohle na instagram asi nepůjde, tak dobrou noc,“ zakončila Fridrichová pořad.

„Nevím, co měla znamenat tečka na závěr ČT 168, kdy nechali potichu stojící Alenu Schillerovou dehonestovat kolemjdoucími. Vypovídací hodnota? Nenávidíme ji. Tohle bych řekla, kdyby tam stál kdokoliv. ČT NEZÁVISLOST,“ okomentovala to následně na twitteru někdejší poslankyně ODS Kateřina Dostálová.

Obdobně pranýřován byl před několika lety i tehdejší předseda ČSSD Jan Hamáček, který musel před živým vstupem do České televize spolu s jejími pracovníky řešit vztek a vulgární výrazy souseda, kterému se nelíbila světla televize mířící mu v deset hodin večer do oken. Televize pak celý výstup souseda použila – a to rovněž do pořadu s názvem 168 hodin.

„Hergot, co nám tady svítíš do oken. Táhni do prd… odsud,“ začal vykřikovat těsně před přenosem soused. Na slova Jana Hamáčka, aby chvíli vydržel, protože se jedná o televizi, reagoval ještě peprněji: „Slušný lidi by aspoň něco řekli a ne tady, debile, takovýhle ty,“ odpovídal na omluvy reportérů: „Táhni do prd… už. Voni jsou dobytkové a nic jiného. Serou mě, takový hovada,“ zakončil soused svůj výstup.

Jan Hamáček ParlamentnímListům.cz tehdy vysvětlil, že celá tato událost předcházela živému vstupu: „Stalo se to v čase ještě před vstupem do pořadu Události, komentáře, kdy zpovídaný respondent už bývá nachystaný. Materiál byl použit z doby, kdy do pražského studia České televize už pravděpodobně běžel přenos obrazu a zvuku, ale ještě nešel do vysílání,“ vysvětlil s tím, že k situaci došlo těsně před desátou hodinou večer. O to více ho prý překvapilo, že materiál byl použitý.

„To se ale v poslední době stává u České televize zvykem, že takové věci oni používají. Já to považuji za neprofesionální a domnívám se, že došlo k chybě České televize, která neupozornila souseda, že před jeho domem bude nasvícený přenos. Poté, co materiál použili do úplně jiného pořadu, bych čekal, že se sousedovi omluví,“ řekl Hamáček.

On sám se sousedovi podle svých slov omluvil hned druhý den ráno, vysvětlil mu, jak k celé situaci došlo, jak Česká televize nastavila přenos, a podali si ruce.

