Profesor Beran zklame zavírače. Nepomohlo by to. Souhlasí i Hořejší

Koronavirová čísla narůstají. Byl by opravdu řešením lockdown pro neočkované, jak původně navrhoval kandidát na příštího ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09)? Epidemiolog Jiří Beran by šel rozhodně mírnější cestou. Každého neočkovaného z rizikové skupiny navrhuje kontaktovat a k vakcinaci přesvědčit; uvedl to v pořadu 360° na CNN Prima News.

reklama

Anketa Litujete rozpadu Československa? (Ptáme se od 28. října 2021) Lituji 71% Nelituji 22% Nevím / Je mi to jedno 7% hlasovalo: 19749 lidí

Psali jsme: Zavřít neočkované nad šedesát do lockdownu? Určitě nebudu proti, říká Válek

„Já prostě celou dobu této epidemie říkám, že je zapotřebí začít dělat cílená opatření. A ta spočívají v tom, kontaktovat každého, kdo je starší 60 let a každého mladšího s chronickými onemocněními. Pokud se tedy zaměříme na osoby, které jsou pozitivně testované a patří do rizikové skupiny, pak dosáhneme většího úspěchu, než když budeme zavírat neočkované osoby nad 60 let,“ věří Beran.

Podobně to vidí i Václav Hořejší, jenž se k tématu rovněž vyjadřoval. „Já si myslím, že k tomu stejně nedojde. Velice souhlasím s tím, co říká profesor Beran, že by bylo potřeba tyto lidi individuálně kontaktovat a přesvědčit je, ať se nechají naočkovat. Mělo by se důsledně cílit na lidi, ze kterých pochází 90 procent případů hospitalizací. To jsou rizikové skupiny, lidé starší 60 let a mladší trpící chronickými onemocněními,“ míní.

Psali jsme: Profesor Beran: Pozor! Toto víme už od loňska. Imunita jako klíč

Beran k tomu upřesnil, že ale nejde jen o přesvědčení neočkovaných. Na pozoru by se měli mít i lidé očkovaní. „Je potřeba myslet i na to a sdělovat to všem očkovaným, aby nezanedbali svůj stav, oni také mohou onemocnět. Při prvních příznacích by měli kontaktovat svého lékaře a dojít si na test,“ upozornil.

Od pondělí se zpřísňují opatření, dojde například i k omezení testů zdarma, což už nyní dohnalo řadu lidi k tomu, jít se naočkovat. Podle Berana to ale nebude dostačující. „Myslím, že nebudou stačit,“ obává se profesor Beran. „Znovu říkám, že to, co my potřebujeme udělat je zabránit proudu lidí, kteří přicházejí do nemocnic,“ naznačil, že nemocnice se plní i lidmi, kteří jsou plně očkovaní. „Znovu si promítněme data. Máme šest milionů lidí se dvěma dávkami. Z nich v nemocnici leží 450. To je potřeba zmínit,“ dodal epidemiolog.

Vše nyní podle Berana záleží na vládě, na té končící i na té budoucí. Na dotaz, zda budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ho již kontaktoval o radu, uvedl: „Nemůžu být ten, kdo zvedne telefon, zavolá Válkovi či Chlíbkovi a řekne jim, že by chtěl radit. Nikdo mě neoslovil,“ podotkl profesor Beran. Za dob ministra Blatného působil v centrálním řídícím týmu, byl u porad. „Pan ministr si rád vyslechl moje názory, i když se mnou mnohokrát nesouhlasil,“ doplnil.

Psali jsme: Oni nechtějí, aby to skončilo. Profesor Beran a ,,Tečka” za covidem Beran, Cikrt a Orko Vácha u jednoho stolu. To byla mela! Víte, na koho covid zaútočí v další vlně? ,,Očkování? Účinnost až k nule.” Profesor Beran: Tečka za covidem úplně jinak Prásk, prásk. Landa s „Bratříčkem“ spolu před kamerou. Covid, Afghánistán a spousta ostrých slov

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.