Profesor Chlíbek u Tvarůžkové varoval před omikronem. A když povinně očkovat, tak všechny dospělé

Do Česka míří nové léky proti covidu-19, proti této nemoci si také tuzemské úřady objednaly novou vakcínu. O tom, jak silné dozvuky bude epidemie ještě mít, hovořil v pořadu Interview ČT24 předseda České vakcinologické společnosti a šéf Národního institutu pro zvládnutí pandemie Roman Chlíbek. Obavy z další varianty koronaviru omikron jsou prý namístě a může nás nemile překvapit. Odmítá povinné očkování věkové kategorie lidí nad 60 let, je to „diskriminační“. Buď dobrovolné, nebo rovnou povinné očkování všech dospělých.

Počet potvrzených případů pomalu klesá, stejně tak i počty hospitalizovaných, Roman Chlíbek pevně věří, že sestup bude i nadále pokračovat: „Náznak brzdění epidemie tady je. To, čeho se nejvíc obáváme, je, aby nenastal pokles na určitou hladinu a na té se to dlouho nedrželo, to by nebylo dobré z hlediska neustálého doplňování pacientů do nemocnic,“ obává se setrvačnosti příjmu pacientů do nemocnic.

„Pokud ale ta křivka bude mít náznak klesající tendence jako nyní, mohlo by to pokračovat a vydržet. Pravděpodobně ale epidemie dosáhne svého vrcholu těsně před Vánoci,“ očekává Chlíbek.

Epidemie by se mohla skokově vrátit k vysokým číslům, pokud nebudeme obezřetní: „Protože důvodů, proč by se křivka zase mohla začít obracet či neklesat, je celá řada. Za zcela zásadní považuji to, že po půlroce klesá účinnost i na variantu delta, která je tu stále ta nejhlavnější,“ podotkl.

Připomněl, že velkou roli sehraje očkování: „Pokud neurychlíme očkování a neproočkujeme třetími dávkami většinu populace, která již byla očkována, a nebudou k tomu přidávat ti, kteří ještě nebyli očkováni vůbec, tak je zde jisté riziko,“ řekl, co by mohlo křivku negativně ovlivnit.

Změní podle něj něco faktor Vánoc? „Samozřejmě že spolu s vánočními svátky bude mobilita lidí a kontakty budou vyšší, ale v rámci těch rodin,“ řekl, že jde o jeden z faktorů, který může koronavirová čísla navýšit.

Za mnohem vážnější faktor ale považuje příchod nové obávané varianty omikron: „Ten musíme skutečně bedlivě sledovat. Pořád není vyloučeno, že by tato varianta mohla obejít nejen náš imunitní systém, ale i očkování,“ pokračoval Chlíbek.

Světová zdravotnická organizace WHO slovy svého šéfa ale uvedla, že varianta omikron vytváří mírnější symptomy, i když má vyšší riziko reinfekce. „Je skutečně důvod, že epidemie výrazně zhorší,“ zajímala se moderátorka Zuzana Tvarůžková. „Není k tomu dost podkladů, nevíme stoprocentně, jak se tato varianta bude chovat. Nejde proto jednoznačně vyloučit jakoukoli variantu,“ řekl.

Znepokojující podle něj je, že se tato varianta objevila v Jižní Africe a v horizontu dvou týdnů se stala tou hlavní variantou: „Takže tato varianta převálcovala všechny ostatní v nejkratší možné době. Jestli současná očkovací látka bude proti omikronu dostatečně chránit, není stále jasné.

A i kdyby se potvrdilo, že nezpůsobuje závažné průběhy, bude způsobovat šíření viru v populaci a budou tu další PCR pozitivní lidé, tedy další trasování a další kontakty. Pak je to tedy o tom, vyhodnotit, jak hodně máme sledovat ‚jen‘ PCR pozitivní lidi a jak to korelovat s tím, jak se plní nemocnice. Jestli bude nová varianta tak závažná, že je bude plnit a povede k úmrtím. Na to i přes ujištění WHO ještě stoprocentní odpověď není,“ zdůraznil Chlíbek.

Na řadu přišla debata o povinném očkování. Vláda v demisi chce povinné očkování, vláda nastupující to zatím odmítá. „To je základní dilema, jestli povinné očkování ano, či ne. Pokud se ukázalo, že je zde určité množství lidí, kteří dodnes nevyužili šance se nechat naočkovat dobrovolně, pak zcela chápu, že některé státy včetně Česka zvažují povinné očkování, to dovede k očkování i těch, kteří z jakéhokoli důvodu stále váhají,“ míní.

„Varianta povinného očkování či dobrovolného očkování má celou řadu svých odpůrců i zastánců. Vybalancovat to v populaci nebude vůbec jednoduché. Očkování bylo, je a bude prioritou, ale těžko se dá vytrhnout jedna věková kategorie a říct, že zrovna ta potřebuje povinné očkování,“ řekl, že Česká vakcinologická společnost nesouhlasí s povinným očkováním lidí nad 60 let, považuje to za „diskriminační“.

„Jsme spíše zastánci toho, že buď se najdou další cesty, jak v rámci dobrovolnosti doočkovat zbývající kategorie, nebo pokud by měla platit povinnost, pak dává logiku povinnost pro všechny 18 plus, pro lidi v dospělém věku. Nikoliv vytrhávat pouze jednu věkovou kategorii,“ zopakoval Chlíbek závěrem.

