Profesor Drulák o útoku na Sumy: Rusové cílili na vojáky

V rozhovoru pro podcast Antonína Doláka diplomat a komentátor Petr Drulák hovořil o volební koalici Stačilo!, své roli v ní, o spolupráci s dalšími politickými subjekty a konferenci o změně režimu. Ale také o válce na Ukrajině a o jejím konci.

Drulák označil ostravskou tiskovou konferenci uskupení Stačilo! za úspěšnou. „Koalice už představila své kandidáty a je v tomto ohledu možná dál než jiné subjekty," poznamenal. Zároveň dodal, že většinu kandidátů osobně nezná, ale věří, že Stačilo! vybralo ty nejvhodnější. S programem, včetně zahraniční politiky, je spokojen – sám se na jeho tvorbě podílel.

Ačkoli Drulák podporuje hnutí Stačilo!, zdůraznil, že spolek Svatopluk, jehož je předsedou, spolupracuje i s dalšími politickými subjekty včetně SPD. „Někteří naši členové kandidují za SPD, například Tomáš Doležal nebo Zdeněk Koudelka,“ řekl. Před volbami podle něj není nutné, aby spolu strany jako Stačilo! a SPD úzce spolupracovaly, ale po volbách by spolupráce měla být možná.

Projevil svůj opatrný optimismus ohledně voleb, které proběhnou na podzim. „Já jsem možná velký optimista, ale pořád věřím, že vláda, která vznikne někdy na podzim tohoto roku, bude rozumnější než ta vláda Fialova. I když, jak k tomu dodávám, nečekám samozřejmě nic moc velkého. Ta skutečná změna letos na podzim přijít nemůže, na to není připravená ani politická scéna a koneckonců ani česká společnost, “ řekl k nadcházejícím volbám.

Drulák zmínil úspěšnou konferenci spolku Svatopluk věnovanou změně režimu, které se zúčastnilo 400 lidí. „Představili jsme priority změny režimu – více demokracie, svobody a svrchovanosti,“ připomněl. Mezi hosty byli zástupci SPD, Stačilo! a Trikolory, kteří se k potřebě změny základních pravidel přihlásili.

Spolek Svatopluk, který konferenci pořádal, usiluje o diskusi směrující ke změně režimu. „Je potřeba změnit základní pravidla. Protože i když přijdou do těch funkcí dobří lidé nebo lepší lidé, než kteří jsou tam teď, že se zas tak moc nezmění. Akorát to povede ke zklamání, k deziluzi z jakékoliv politiky a z tohoto hlediska bylo prostě cenné, že představitelé Stačilo! a představitelé koalice SPD, Trikolora a dalších se ke změně režimu přihlásili celkem jednoznačně,“ popsal Drulák.

„Motoristé naopak řekli, že jejich prioritou je změna vlády, ne režimu,“ dodal Drulák. Debata podle něj proběhla kultivovaně, ačkoli účastníci měli odlišné názory.

Drulák odmítl nálepky „rasistická“ nebo „xenofobní“ vůči SPD. „Dnes je politicky chráněný rasismus vůči Rusům a Palestincům, ale když někdo kritizuje migraci, je označen za rasistu,“ řekl. Za problematické považuje i soudní stíhání kvůli politické komunikaci, například kvůli kontroverzním bannerům SPD.

„Kdybych byl součástí nějakého hnutí, které by něco takového připravovalo, tak bych byl asi proti tomu, aby se to tímhle stylem prezentovalo. Ale jinak to samotné téma, to samotné téma migrace považuji za důležité,“ řekl Drulák s tím, že soudní stíhání SPD a jejího předsedy za banner s černošským „chirurgem“ je „hodně špatně“.

Vyjádřil se i k pojmu populismus, kterým vláda Petra Fialy velmi ráda šermuje v komunikaci o opozičních stranách. „Populismus nepovažuju za negativní nálepku. Populismus je směr, který se snaží odrazit nálady a přání voličů. Já neříkám, že to je jediná možná cesta v politice, ale myslím si, že populistický pilíř by měla mít každá demokratická strana. Pak se můžeme bavit o tom, co je to populismus, zda tam není toho populismu hodně,“ zmínil Drulák. „Uvědomme si, když mluvíme o populismu, tak mluvíme o populismu versus elitářství, a já dneska vlastně považuju za větší problém elitářství než ten populismus,“ dodal Drulák.

Spolek Svatopluk chystá na 9. květen průvod k americké, rumunské a ruské ambasádě, kde předá děkovné dopisy za osvobození od nacismu. „Bez pomoci těchto zemí by český národ dopadl velmi špatně,“ zdůraznil Drulák. Na otázku, proč nebude zastoupena Ukrajina, odpověděl, že Rusko je hlavním nástupnickým státem SSSR a logisticky by bylo náročné obejít více zastoupení.

Ohledně útoku na Sumy Drulák uvedl, že šlo o tragédii, kdy zemřeli civilisté, ale Rusové pravděpodobně cílili na vojenské shromáždění. „Je to tragédie, je to tragédie, protože těmi hlavními oběťmi útoku nebyli ukrajinští vojáci. Byli to civilisté, došlo tam k nešťastnému zásahu trolejbusu. Třicet civilních obětí, uhořely tam, což je strašná smrt. Je to tragédie. K těmto tragédiím bohužel dochází, když prostě státy si posílají rakety. Jeden stát na druhý, tak občas to trefí i ty, které to trefit nemá. Já si nemyslím, že by Rusové cílili primárně na ten trolejbus, že to nebyl jejich cíl, prostě cílili na jiné objekty. No ale to se prostě během války stane,“ okomentoval samotný útok Drulák.

Podle něho je třeba válku na Ukrajině urychleně zastavit, a to ne pouze pozastavit. „Válku je třeba ukončit jednáním, ne dočasnými příměřími,“ řekl. Podle něj Ukrajina ztratí část území, a čím dříve to přijme, tím méně lidí zemře.

Zároveň zmínil korupci na Ukrajině, včetně možných zpronevěr evropských peněz. „Ukrajina je dlouhodobě jeden z nejzkorumpovanějších států Evropy. Ve světovém měřítku patří k těm nejzkorumpovanějším. Každý, kdo dělal byznys na Ukrajině, vám tohle potvrdí. A to, že prezident Zelenskyj sám je součástí toho systému, to víme. O tom vypovídaly ty slavné Panama Papers, které ukázaly, že disponuje tučnými zahraničními konty, které patrně nevyšly pouze z jeho herecké kariéry. Ta země je skrz naskrz zkorumpovaná,“ nakládal Drulák Ukrajincům.

Drulák se domnívá, že prezident Trump chce válku ukončit, ale nedokáže plně vyhovět ruským požadavkům. „Myslím si, že tady je určitá jako snaha od amerického prezidenta to ukončit, ale nejsem si jist, že dokáže prostě vyjít dostatečně vstříc těm ruským představám,“ podotkl.

A předestřel, jaké Rusové budou mít podmínky k ukončení bojů. „Rusové chtějí, aby ukrajinská strana ukázala, že je připravena přijmout základní požadavky. A ten požadavek, který, zdá se, je zatím ten nejkontroverznější, je ta ztráta ukrajinského území. Myslím si, že žádný mír bez ztráty území nebude. A čím dříve ukrajinská strana si na tohle zvykne, tím lépe a tím míň mrtvých Ukrajinců,“ řekl profesor Petr Drulák.