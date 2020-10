Profesor Hořejší: Zavřít Česko jsme měli v září. Covid se šíří v práci

Profesor molekulární imunologie Václav Hořejší v živém vstupu České televize před tiskovou konferencí vlády pověděl, že již brzy budeme mít dvakrát až třikrát větší počet mrtvých, než máme nyní. „To, co se stalo během těch prázdnin, bylo tragické. To rozhodnutí, které ta vláda přijala, bylo pozdě, nedostatečné. Teď sklízíme plody těchto nezdarů,“ myslí si vědec. Důkladným řešením by byl kompletní lockdown.

Hořejší však pověděl, že by byl mnohem radši, kdyby se mýlil, ale on spolu s dalšími kolegy tento vývoj očekával. „To, co se stalo během těch prázdnin, bylo tragické. Ta rozhodnutí, která vláda přijala, bylo pozdě, nedostatečné, postupně, po drobných kouskách se něco přidávalo. To je všechno špatně a teď sklízíme plody těchto nezdarů,“ myslí si vědec.

Moderátor však Hořejšího upozornil na to, že čísla nakažených rostou v celé Evropě a tázal se, zda by skutečně pomohlo, kdyby byly roušky přikázané ve vnitřních prostorech. „Já si myslím, že by to skutečně pomohlo a já vůbec nechápu ten zuřivý odpor proti rouškám. Někteří to vykládají jako nějaké zásadní omezování osobní svobody a jako nějakou rouškovou totalitu. Bohužel tento názor šíří spousta populárních lidí, zpěváků, bohužel i některých lékařů,“ rýpl si imunolog. Jedná se tedy prý o minimální omezení a již dávno před koronavirovou krizí jsme si prý mohli všimnout toho, že někteří asijští turisté měli na sobě roušku na mnoha místech, když věděli, že jsou nachlazení či onemocněli respirační chorobou, jelikož tam to je zvykem a jde o běžnou věc. „Já vůbec nechápu, proč to u nás budí takové emoce,“ pověděl.

Přiznal však, že je poněkud skeptický k současným a nově plánovaným omezením. „Já bych očekával, že ti, kteří o tom rozhodují, tak mají nějaké kvantitativní podklady a vědí, jestli to, že se zavřou některé služby, tak jestli to přispěje ke zlepšení, které bude řádově o jedno procento lepší, než ta současná situace nebo o deset procent. Kdyby to bylo o deset procent, tak to stojí za to, kdyby to bylo jedno procento, tak asi moc ne. Já se obávám, že tyto údaje nejsou známy a i principiálně asi mohou být nějak přesněji známé,“ myslí si. Šedesát procent šíření nemoci je prý řešeno současnými opatřeními. Většina z těch čtyřiceti procent se však týká nákazy na pracovišti. Pokud by se to mělo udělat důkladně, tak by se dle Hořejšího musel udělat kompletní lockdown, tedy to, že by lidi nesměli chodit ani do práce.

Prý je dokázané to, že nejrizikovější je dlouhodobý pobyt v uzavřených místnostech. „A ty další detaily, abychom věděli, kolik k tomu přispívají holičství, kolik k tomu přispívá to, že v obchodech je více lidí a jak velký je ten obchod a jak velká je ta plocha, já si myslím, že to nikdo na světě neví,“ uznal. Prý jde akorát o odhady a jak to funguje, se zjistí prý leda empiricky. „Zase není dobrá cesta, abychom dělali jedno opatření, počkali čtrnáct dní, pak se ukázalo, že to nefunguje, pak uděláme další opatření, čtrnáct dní… Ta radikální cesta, tedy udělat najednou co nejvíc omezení, ta je správná a tu jsme bohužel prošvihli, to se mělo udělat někdy v září,“ myslí si vědec.

„Já si myslím, že většina těch opatření, která jsou teď zavedena, už funguje a že to během tak týdne asi uvidíme. Má předpověď je, že se ten počet nových onemocnění nebude příliš zvyšovat, maximálně to dosáhne dvojnásobku toho, co máme dneska, ale bohužel ten počet úmrtí bude nadále ještě aspoň čtrnáct dní stoupat, protože tam je úměra mezi celkovým počtem onemocnění a těch těžkých případů a těch úmrtí a ta zpoždění těch těžkých případů a těch úmrtí je minimálně dva, spíše tři týdny. Když se podíváte zpátky, kolik bylo před třemi týdny těch onemocnění, tak jich bylo asi dvakrát až třikrát míň, takže bohužel je to tak, že za ty tři neděle bude těch mrtvých asi tak dvakrát až třikrát víc než dneska, což je hrozné,“ zakončil svůj vstup Václav Hořejší.

