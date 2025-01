Profesor Keller oznámkoval Fialu: Jedničky za sebevědomí a šíření dezinformací. Jinak spousta čtyřek a pětek

Dostal jsem před nedávnem otázku, jakou známkou bych coby bývalý pedagog ohodnotil výkon stále ještě premiéra České republiky Petra Fialy. Ať to beru z jakéhokoliv hlediska, vychází mi čistá trojka.

Hodnocení žáka, studenta a koneckonců i politika by mělo být komplexní a mělo by zohledňovat výkon posuzovaného v celé jeho šíři. Výsledná známka je pak jaksi přirozeně aritmetickým průměrem hodnocených kvalit. Soustředil jsem se na ty nejviditelnější.

Vezměme si kupříkladu čistotnost. Zde nelze posuzovanému prakticky nic vytknout. Chodí vždy vzorně upraven, nechybí mu žádná část výstroje politika, tedy především sako, kravata a lesklé polobotky. Pouze když jde do stáje, kam utíká před demonstracemi, přidává navíc vkusné igelitové návleky. Po této stránce tedy jasná jednička.

Pak tady máme jeho přehled o vnitropolitické situaci. Tak zde jsou velké rezervy a měl by opravdu hodně přidat. Stále se domnívá, že patří spíše k oblíbeným politikům, a jeho odhady výsledku koalice SPOLU v příštích volbách jsou politologicky naprosto diletantské. Tohle je prostě za pět.



Vezměme jiný aspekt – vystupování před kamerou. Tady má pan premiér hezkou dvojku. Působí klidně, rozvážně, uhlazeně. Pokud člověk vypne zvuk, působí navíc vysoce přesvědčivě. Zcela spontánní pohyby horních končetin dotvářejí nejednou mnohem přesněji než mluvené slovo myšlenky, které signalizuje. Na dvojku mu klasifikaci snižuje příliš časté opakování určitých slovních spojení. Uveďme jen namátkou: „můžete se spolehnout“, „my, světoví lídři“, „moje vláda dokázala“, „může za to Babiš“.

Podívejme se na další oblast, a sice ekonomické znalosti. Tak tady to je s přimhouřením oka hodně slabá čtyřka. Vysvědčení si napsal sám svým slibem, že během dalšího vládního období zařídí dorovnání našich příjmů na německou a rakouskou úroveň. Od jasné pětky ho zachraňuje jenom fakt, že pro sebe zajistil tuto úroveň se čtyřletým předstihem. Dokázal to i přesto, že podle svých vlastních slov z toho nemá žádnou radost.

Čistou jedničku má Petr Fiala z předmětu šíření dezinformací. Připomeňme jen jeho prohlášení z Wroclawi, že Evropská unie uvolní Česku dvě miliardy eur na obnovu po povodních. Připomeňme jeho slova z klimatické konference v Baku, že Česko je schopno pomoci kterékoli zemi s jadernou energetikou. Připomeňme jeho tvrzení, že Polsko patří mezi země, které požádaly o výjimku ze zákazu dovozu ruských ropných produktů. Jiní z toho mají legraci, Polska se však tato dezinformace nemile dotkla.

Jednička z dezinformací je bohužel vyvážena pětkou z důvěryhodnosti. Tak už to u šiřitelů dezinformací prostě chodí a dokonce i světoví lídři ze Strakovky by s tím měli počítat.

Další nedostatečná figuruje v bodě zásadovost a názorová stálost. Své názory na Evropskou unii, na obhajobu národních zájmů, na přínosnost či škodlivost Green Dealu i na řadu dalších věcí střídá častěji než ponožky, jejichž pravidelná výměna mu přinesla tolik potřebných bodů v hodnocení čistotnosti.

Naštěstí tuto nešťastnou pětku více než vyvažuje naprostá jednička v disciplíně neomylnost a sebevědomí. Zde pan premiér doslova překypuje a mohl by rozdávat všem možným zájemcům určitě více než v případě zkušeností s jadernou energetikou.



Celkovou bilanci doplňuje dvojka z lásky k Ukrajině. Mohla tam být klidně i jednička, poněkud však chybí osobní bojové nasazení. Určitě by si, na rozdíl od ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, nasadil helmu správně.

Vysvědčení mu tak trochu kazí nepěkná čtyřka ohledně zájmu o vlastní občany. Čistá pětka to není. Je totiž velice pravděpodobné, že zcela v závěru své politické kariéry, tedy těsně před volbami, trochu hraného zájmu o problémy vlastní země ještě projeví.

Z chování, které se hodnotí vždycky zvlášť, vychází Petru Fialovi dvojka. Kazí to ta velká kaňka z pravdomluvnosti. Může to být vrozené, může to být návyk získaný teprve politickou praxí. V každém případě je to věc, se kterou ani moderní pedagogika nic nenadělá.