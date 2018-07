Profesor Lukeš, který urážel Jakla v ČT. Tady je jeho další emotivní mediální výstup z minulosti

V roce 2016 Lukeš v obsáhlém rozhovoru pro Reflex označil Edwarda Snowdena za zrádce, když dezertéra z americké NSA Snowdena srovnával (v reakci na otázky redaktora) se zakladatelem americké vládě nepohodlného webu Wikileaks Julianem Assangem.

„Ti dva jsou nesrovnatelní. Assange dělá to, co dělá, protože v to věří, a má k tomu právo. Snowden je něco jiného. Ať ho motivovalo cokoliv, je to zrádce. Písemně a při vědomí sankcí se zavázal udržovat jistá tajemství. V okamžiku, kdy ten závazek porušil, ztratil své právní a morální postavení. Dnes mluví o ohrožené svobodě z Putinova Ruska. K tomu není co dodat,“ uvedl tehdy v rozhovoru Igor Lukeš. Narážel tehdy zřejmě na to, že Snowden na rozdíl od Assange byl členem amerických zpravodajských služeb a v tomto duchu se od něj očekávalo mlčení a loajalita.

Snowden podle Lukeše zradil...

Jenže ničeho dodávat zřejmě není nutno ani na konto tohoto Lukešova názoru. Připomeňme si příběh Edwarda Snowdena, whistleblowera pracujícího pro dva americké zpravodajské subjekty NSA a CIA, který do světa propálil nepříjemnou pravdu o hromadném špiclování telefonů ze strany amerických zpravodajských služeb. Vycházejme přitom z čistě otevřených zdrojů.

„Snowden do tisku vynesl informace o masivním a do té chvíle před veřejností utajovaném celosvětovém sledování telefonů a elektronické komunikace ze strany bezpečnostních služeb USA. Za tento čin mu v USA hrozí pronásledování a exemplární tresty,“ lze se u tématu Edwarda Snowdena dočíst na internetové encyklopedii Wikipedia. V Rusku posléze Snowden obdržel dočasný azyl a v současné době hledá trvalý azyl ve 21 světových zemích, píše se dále.

TRAILER NA SNÍMEK SNOWDEN (2016):

Připomeňme rovněž, že s mužem, který je dle Lukešova názoru zrádcem, přinesl rozhovor i liberální, levicový britský deník The Guardian. Ten lze asi jen těžko obvinit z nějakého zákeřného proruského spiknutí spolu se „zrádcem“ amerických zájmů Snowdenem.

V souvislosti s tématem Edwarda Snowdena nelze než doporučit thriller Snowden z roku 2016. Ovšem ten režíroval v českých stojatých vodách nechvalně nálepkovaný režisér Oliver Stone: Lze jen vzpomenout, jaká mediální mela se strhla, když byl Stone na návštěvě v Praze. Stone je rovněž autorem série rozhovorů s Vladimirem Putinem (The Putin Interviews), která si rovněž v malém českém rybníčku vysloužila kritiku. Ta se snesla na adresu TV Prima, která sérii exkluzivně odvysílala loni.

autor: Jonáš Kříž