Nejprve bychom si asi měli ujasnit pojem „Bundesamt für Verfassungsschutz“ (Spolkový pro ochranu ústavy). V České republice je často prezentován jako „něco jako zpravodajská služba“, ale není moc známé, jaké má pravomoci v rámci politického systému a vůči politickým stranám. Jak to tedy je?

Spolkový úřad pro ochranu ústavy (Bundesamt für Verfassungsschutz) je německá zpravodajská služba. Jejím posláním je shromažďovat a analyzovat informace o organizacích, které se snaží eliminovat nebo ohrozit naši svobodnou demokracii. To zahrnuje boj proti špionáži, sabotážím, infiltraci, kybernetickým útokům, terorismu a extremismu. Nemá žádné policejní pravomoci, a proto není oprávněn provádět zatýkání, zabavování ani výslechy. Stejně tak není oprávněn přijímat aktivní opatření, jako je ovlivňování politických rozhodnutí, infiltrace do organizací nebo neutralizace konkrétních osob či organizací.

V České republice se občas spekuluje o spolupráci zpravodajských služeb s určitými novináři, ale nikdy to nebylo oficiálně potvrzeno. Jaká je situace v Německu? Je tato forma „úniků“ považována za nevhodnou, nebo za „veřejný zájem“?

Zde je třeba rozlišovat: Úřad pro ochranu ústavy je oprávněn provádět PR prostřednictvím tiskových konferencí nebo tiskových brífinků, aby informoval veřejnost o své práci a existující hrozbě. Může oslovovat novináře. Tedy získávat informace pro svou vlastní práci z diskusí s novináři, pokud mají novináři znalosti relevantní pro práci Úřadu pro ochranu ústavy. Není však povoleno – a to je pravděpodobně to, co máte na mysli svou otázkou – zneužívat novináře k šíření určitých informací, které sám nesmí šířit. Například není povoleno poskytovat novinářům tajné informace za účelem ovlivňování politického dění nebo politického mínění. To by bylo použití zakázaného aktivního opatření.

Současným objektem tohoto „veřejného zájmu“ je Alternativa pro Německo (AfD), strana zastoupená v Bundestagu a všech zemských parlamentech. Na jakém základě je tento zásah do politické soutěže ospravedlnitelný?

Úřad pro ochranu ústavy je oprávněn – jak jsem již zmínil – shromažďovat informace o organizacích, které mají povahu podkopávání svobodného a demokratického základního pořádku naší země. To zahrnuje nejen jiné státy, které špehují, teroristické organizace plánující teroristické útoky, ale i politické strany. Úřad pro ochranu ústavy je také oprávněn informovat veřejnost o svých zjištěních. Dohromady tyto pravomoci v současnosti znamenají, že Úřad pro ochranu ústavy průběžně informuje veřejnost o tom, že monitoruje AfD, protože ji považuje za podezřelou z pravicového extremismu.

Z pohledu německého právníka se to formálně jeví jako správné. Pokud se však podíváme na právní praxi v Německu a porovnáme ji s jinými zeměmi, představuje tato praxe hrozbu pro naši demokracii: v čele Úřadu pro ochranu ústavy stojí politický činitel, který patří k vládnoucí straně nebo je jí blízký. Nadřízeným předsedy Úřadu pro ochranu ústavy je ministr, který patří ke své straně. Úřad pro ochranu ústavy proto není nezávislý, ale musí se řídit politickými pokyny vlády.

To znamená, že Úřad pro ochranu ústavy, vedený vládnoucí stranou, může být použit k monitorování a špehování politických oponentů a že může tuto stranu také veřejně označovat a diskreditovat prostřednictvím své PR práce. V Durynsku bylo bizarní, když po převzetí moci radikálně levicovým zemským premiérem Ramelowem, členem bývalé východoněmecké vládnoucí strany SED, bylo jedním z prvních přijatých opatření omezení sledování levicově extremistických skupin a zavedení dohledu nad AfD.

V mezinárodním srovnání je Německo prakticky jedinou západní zemí, kde je domácí zpravodajské službě povoleno špehovat politické oponenty vlády. Pokud vezmeme v úvahu, že Richard Nixon musel rezignovat na funkci prezidenta USA, protože nechal vyšetřovat opoziční stranu v aféře Watergate, ale v Německu je považováno za naprosto normální, že Úřad pro ochranu ústavy špehuje opoziční strany pod záminkou ochrany naší demokracie, je zřejmé, že v Německu ani nemáme pocit provinění, když je státní zpravodajská služba zneužívána k ochraně před konkurenty. Proto považuji za naprosto nezbytné, aby bylo v Německu sledování politických stran ze strany zpravodajské služby zakázáno.

Jak je AfD v současné době vnímána veřejností? Je vnímána jako hrozba, jak naznačovaly některé manifestace „gegen rechts“ v loňském roce?

Podle mého názoru má „válka proti pravici“ hlásaná mainstreamovými stranami jistě svůj vliv. AfD byla v důsledku sledování ze strany Spolkového úřadu pro ochranu ústavy a politické diskreditace prováděné vládou a médii tak démonizována částmi populace, že se tito lidé AfD bojí. Záměrně se vytváří dojem, že AfD je ideologickým nástupcem Hitlerovy strany. Většina politiků a novinářů, kteří toto tvrzení pronášejí, si samozřejmě uvědomuje, že je to lež a že takovým srovnáním bagatelizují Hitlerův režim, ale je to užitečná lež, protože přispívá k tomu, že se mnoho lidí zdráhá volit tuto stranu. Mám dojem, že lidé ve východním Německu, kteří mají zkušenosti nejen s demokracií, ale i s diktaturou, protože žili pod komunistickou vládou, tyto lži spíše prohlédnou než ti na Západě.

V posledních hodinách předchozí vlády byla AfD formálně klasifikována jako hrozba pro demokracii. Co toto formální prohlášení znamenalo?

AfD lze monitorovat s využitím všech zpravodajských zdrojů. Pro sledování pošty a telekomunikací platí zvláštní předpisy, ale i ty lze odůvodnit, pokud si někdo přeje takové sledování provádět. Zvláštní ochrana se však vztahuje na členy parlamentu. Oznámení, že AfD je monitorována jako „prokázaná pravicová extremistická strana“, dále zvyšuje diskreditaci. Je otázkou, zda voliče odradí od hlasování pro AfD, jelikož strana již byla veřejně ostrakizována jako „podezřelá z pravicového extremismu“. Toto formální prohlášení za „prokázaného pravicového extremistu“ by však mohlo být výchozím bodem pro zahájení řízení o zákazu AfD.

Současná vláda tuto politiku změnila. Jak si to vysvětlujete?

Nevidím, že by vláda pod vedením kancléře Merze změnila svou politiku vůči AfD. Víme, že Merz a Dobrindt byli před veřejným oznámením informováni o tom, že AfD je „prokázaný pravicový extremista“. Navíc musíme předpokládat, že tento přístup byl koordinován mezi starou a novou vládou. Na rozdíl od předchozí vlády Merz a jeho ministr vnitra Dobrindt nevyzývají k zákazu AfD. Zda se toho budou držet, se teprve uvidí.

Mluví se o vlivu americké vlády v pozadí. A nejen v pozadí – viceprezident Vance na bezpečnostní konferenci v Mnichově učinil poměrně konkrétní prohlášení. Myslíte si, že je to možné vysvětlení?

Můžeme být vděční, že viceprezident J. D. Vance byl na této konferenci, a když bylo oznámeno, že AfD je monitorována jako „prokázaný pravicový extremista“, vyjádřil znepokojení nad situací v oblasti lidských práv v Německu a prohlásil, že svoboda projevu a politické pronásledování disidentů nepatří mezi západní hodnoty, kvůli nimž Američané v roce 1945 osvobodili Německo od hitlerovského režimu. Náměstek ministra zahraničí USA Christopher Landau vysvětlil, že jeho otec musel uprchnout z hitlerovského Německa ne proto, že by tam byla příliš velká svoboda projevu, ale proto, že zpravodajská služba byla používána proti politickým disidentům.

Hans Georg Maasen

Existují však i „konkrétnější“ vysvětlení, například fakt, že ministryni Faeserovou po čtyřech letech nahradil mnohem umírněnější ministr CSU Dobrindt. Také kancléř Merz byl ve svých prohlášeních mnohem zdrženlivější – v jednu chvíli dokonce připustil, že AfD hlasovala společně s CDU, což byl historický průlom. Je tedy možné, že CDU prostě vidí „pravicovou hrozbu“ jinak než SPD a Zelení?

Je pravda, že CDU a CSU vnímají AfD odlišně. Pravděpodobně ji vnímají méně ideologicky. Nesmíme však přehlížet skutečnost, že CDU a CSU, co se týče politické orientace svého vedení, zastávají levicovou politiku. Jsou to pseudo konzervativní strany. Tyto strany jsou zodpovědné za masovou migraci milionů lidí, postupné opouštění jaderné energie a šílenou energetickou, klimatickou, ekonomickou a sociální politiku. Tyto dvě strany dosáhly úspěchu pouze proto, že se jim do značné míry podařilo obhájit zdání konzervativnosti.

AfD představuje pro CDU a CSU existenční hrozbu, protože toto zdání zpochybňuje a opakovaně dává jasně najevo, že tyto dvě strany jsou primárně zodpovědné za levicovou politiku. Proto CDU a CSU někdy bojují proti AfD jako proti nebezpečnému konkurentovi ještě zuřivěji než otevřeně levicové strany, SPD a Zelení.

Dochází také ke změnám ve zpravodajských službách: kancléř Merz před pár dny vyměnil šéfa BND. Je to podle vašeho názoru normální jev při změně vlády, nebo je to projev hlubšího přeskupení?

Podle mého názoru je to normální postup. Současný prezident BND Bruno Kahl zastával tuto funkci asi osm let. Měl jsem dojem, že si přál pozici, kde by si mohl ve stáří a až do důchodu znovu užívat svou kariéru. Proto se zřejmě chystá stát německým velvyslancem u Svatého stolce v Římě.