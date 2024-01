Profesor Peter Staněk: Elity potřebují rozdělenou společnost. Někomu stačí, aby měl granty

Elity potřebuji rozdělenou společnost, aby ji mohli ovládat, v lidech vyvolají nejdříve strach a pak slíbí, že se o ně postarají. Dostanete nepodmíněný příjem a sociální kredit, založený na postoji k elitám, k oteplování, k migraci. Když posloucháte, máte sto procent kreditu i příjmu. Politici mohou dělat pouze to, co jim lidé dovolí, zdůrazňuje slovenský ekonom, profesor Peter Staněk v rozhovoru pro Rádio Universum s tím, že ve vysokých politických funkcích bývají psychopati.

reklama

Profesor Staněk zmiňuje úvodem studii, která říká, že všichni CEO nadnárodních firem jsou psychopati, a kdyby nebyli psychopati, tak by nebyli na této funkci. „Když se podíváte na dnešní lidi – tím nechci jmenovat členy české vlády – tak máte podivný pocit: Psychopati. Neodpovědní,“ uvádí pro Rádio Universum.

„Někdy si skutečně myslím, ve spolupráci s některými vašimi opozičními politiky, že kdyby Nero zvolil do Senátu koně, tak by možná byl tento kůň rozumnější než ostatní senátoři,“ dodává Staněk.

Podle jeho slov je zjevné, že část má takové negativní stránky jako je chtivost, posluhování elitám, neodpovědnost a ochotu se podřídit čemukoliv. Bohužel někomu stačí, že se podřídí prostě proto, aby měl granty.

Na druhé straně, někdo zůstane pevný i za cenu vlastního zničení, protože jeho etický a morální princip je vyšší než dočasné materiální výhody, které dostane. „A když pak tohoto člověka dehonestujeme, označíme ho za dezoláta, podvodníka, distancují se od něho kolegové, a podobně, tak pak skončí jako já. Ale mně to nevadí,“ pokračuje Staněk.

Následně hovořil o amerických, anglosaských elitách špionážního systému: „Teď si představte, že máte na planetě 20 procent anglosaský model – my vězíme v americkým análu úplně, i s botami. Pak máte 20 procent lidí a 20 procent států, které jsou s BRICS, s Ruskem, s Čínou. A máte 60 procent zemí, které váhají, a budou dodržovat pravidla, která určili Američané, nebo se přikloní k tomu, co jim nabídnou z Číny. A teď vidíte, jaké vlády se přiklánějí k čínské strategii. Nechtějí být koloniemi, nechtějí být otroky amerických představ.

A to je to, co tak popuzuje americké, anglosaské elity. Protože jestliže si vzpomenete, tak před třemi lety publikovaly zajímavý materiál, jaká by mohla být síla anglosaského bloku – přesněji to nazvaly – skupina Pěti očí. Proč? Odpověď je prostá: Je tam Velká Británie, Spojené státy, Kanada, Austrálie, Nový Zéland. Co je spojuje? Systém Echelon. Echelon je 24 špionážních družic, které monitorují jakoukoliv formu komunikace,“ uvádí profesor.

Aby se člověk orientoval v dnešní chaotické době, je podle profesora důležité pracovat s informacemi trpělivě a soustředěně a dávat je do souvislostí. „Jinak není možné oddělit pravdu od lži, zrno od plev,“ dodává s tím, že to bohužel příliš lidí nedělá.

Psali jsme: Profesor Staněk přednášel a je z toho aféra. „Prokremelský konspirátor“. Udání na ČVUT, nakonec donucen rezignovat z Institutu

„Ale když tady máte lidi, jako je mezinárodní skupina právníků, která podává žalobu na Mezinárodní tribunál, nový Norimberský tribunál, ve vazbě na covid, tak to jsou právě lidé, kterým to nedalo a kteří se do toho pustili, nastudovali to, připravili právní podklady, sehnali studie, a tak dále,“ zmiňuje, že díky takovým lidem v Evropském parlamentu probíhá diskuse o covidu, a je to obrovský úspěch, protože do té doby každý, kdo kritizoval covid, byl tvrdě setřen.

Tak se bude dít i ve vazbě na Green Deal, protože jakmile začne Evropská unie tlačit na ta nesmyslná opatření, tak se to dotkne každého člověka: „Najednou i ti, kteří nemysleli, najednou – když jim řeknu: Víte, od roku 25 nesmíte topit dřevem a dřevní štěpkou. A od roku 2027 už nesmíte ani kupovat plynové kotle. A musíte topit, nevím, loučí, nebo krbem, nebo tepelným čerpadlem. Ale kolik stojí tepelné čerpadlo? Nestojí náhodou desítky tisíc? A když na něj nemáte, tak čert s vámi, ale už nesmíte topit ničím jiným.“

Lidé se podle Staňka začnou probouzet, až dojde na ztrátu jejich majetku. „Teď si představte energetickou směrnici Evropské unie, že od roku 2030 váš dům musí mít certifikát D, a když ho nemá, nedokážete to prodat, musíte se vystěhovat, natěsnat se do nějakého malého kamrlíku, a váš dům bude zbourán,“ dává za příklad.

„Nebo tam umístí migranty a tím pádem bude mít výjimku. A když jsem toto přednášel na jednom středoslovenském městě, tak jsem se zeptal: ,Co vy na to?' A odpověď byla jednoduchá: ,Vezmu sekeru, a tomu komisaři ukážu, zač je toho loket'. A to je to, čeho se bojí, a proto chtějí vytvořit speciální policejní oddíly,“ pokračuje profesor.

„Ale pamatujte – v Čechách může být třikrát tolik policie, než kolik jí je teď. Kolik je obyvatel České republiky? Deset miliónů? A kdyby se 10 miliónů těmto policajtům, těmto speciálním jednotkám postavilo a kýchlo, tak je to odfoukne. Ale těchto 10 miliónů se musí spojit. A proto musí rozdělit, atomizovat společnost, poštvat mladé vůči starým, děti vůči rodičům. A když se to povede, tak máte společnost segmentovanou, a s každým segmentem zatočíte tak, jak potřebujete,“ dodává Staněk.

„Hlavním nástrojem k ovlivňování lidí je přitom vyvolání strachu: musíte vyvolat strach, a začnete tím, že: Pandemie, to je strašné. Jaká je úmrtnost? Obrovská – 0,3 procenta. Pak přijde klimatická krize: Vědci prohlásí, že je klimatická krize – aby to nebylo globální oteplování – pak je to globální var, a všichni se uvaříme, a opět na to lidi koukají,“ pokračuje profesor.

„A teď přijde jedna krásná hrozba – umělá inteligence. A oni prohlásí: ,Víte, umělá inteligence bude děsivá hrozba, protože ne, že by to byl nějaký Terminátor, který ovládne planetu. Ale do pěti let zničí 30 procent pracovních míst, 50 procent pracovních míst, 70 procent pracovních míst. Ale vážení občané, vy se nebojte, je tady elita, vláda, která na vás myslí – dostanete nepodmíněný příjem. A abyste byli klidní, spojíme to se sociálním kreditem',“ popisuje profesor manipulaci elit s lidmi.

Názorný příklad můžeme hledat v Číně. „Koneckonců Čína to odzkoušela – a tento sociální kredit bude znamenat váš postoj k elitám, ke globálnímu oteplování, k migraci, ke všemu. A když budete apatičtí, tak budete mít 100 procent sociálního kreditu a 100 procent nepodmíněného příjmu,“ hovoří o jakémsi „sledovacím kapitalismu“.

Oligarchie musí vládnout právě tím, že buduje tyto podmínky a tento systém samokontroly. „Nebudou vám nutit, abyste měla digitální identitu. Ovšem nevstoupíte do obchodu, nikdo vás nevezme do nemocnice, ani nezaplatíte místní daně. Ale je přece na vás, abyste rozhodla, jestli chcete digitální identitu, nebo ne. Čili vytvoří podmínky, které ani nemusíme sledovat, jenom je publikují, a je na lidech a na jejich svobodné vůli, aby se rozhodli, jakým směrem půjdou, co chtějí udělat, a tak dále. Je to geniálně promyšleno,“ říká ekonom.

A v tomto ohledu se vychází z toho, že skutečně 60 procent lidí jsou ovečky, které, aby neměly problémy s podmínkami, tak akceptují digitální identitu i bezhotovostní ekonomiku – i povinnou vakcinaci, i bydlení v patnáctiminutových městech.

„Politici mohou dělat pouze to, co jim lidé dovolí. Jestliže většina zavře oči a akceptuje dystopický, nelidský svět digitálního feudalismu, stane se realitou,“ odpovídá závěrem na otázku, zda skutečně dojdeme do bodu, kdy lidé nebudou nic vlastnit, všechno bude v rukou nejmocnějších oligarchů, všichni budeme žít v plně automatizovaném a digitalizovaném světě, „Jestliže většina lidí prohlédne a pochopí, že to je nelidské a postaví se vůči tomu, tak to nebude. Pak se najednou vrátíme k pochopení toho, co je smyslem našeho života, a proč společnost tady je, že poznání je kořením života a že posun poznání v každé generaci je klíčové,“ dodává profesor Petr Staněk.

Psali jsme: Naštvaný manžel Danuše Nerudové naříkal na výsměch své „premiérce“ Teplé boty budou nad zlato! Vlna revolucí v EU. Profesor Staněk přednesl temnou vizi „Roz*serete to.“ Po Stanjurově výstupu šok příznivců Fialy. To už nezvládnou Jedna nula pro Ševčíka. Ale odpůrci se už šikují

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama