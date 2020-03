Profesor Pirk promluvil v rozhlase: Co bych lidem řekl k epidemii koronaviru? Toto...

Do úterních Dvaceti minut Radiožurnálu Českého rozhlasu zavítal kardiochirurg profesor Jan Pirk, který připomněl, že koronavirus přišel z Číny a přišel právě odtud proto, že Číňané nedodržují hygienická pravidla. Z dlouhodobého hlediska by podle Pirka bylo dobré, kdyby postupně prodělalo onemocnění Covid-19 co nejvíc lidí, ale postupně.

Lidé, kteří už mají nějaké jiné onemocnění, by se měli mít na pozoru. „Ale ten virus se sem jednou dostal a my se s tím musíme naučit žít,“ pokračoval Pirk s tím, že když člověk dané onemocnění prodělá, získá na něj alespoň částečnou imunitu, což se hodí v budoucnu, až se koronavirus nebo jemu podobné onemocnění jednou vrátí. „Teď jde o to, abychom zbrzdili postup té epidemie, abychom se tím promořili postupně,“ zdůraznil ještě. Bude to prý záležitost na roky, ale po celou dobu nebudou muset být uplatňována tak přísná opatření. Ale protože není epidemiolog, nedokáže říct, jak dlouho by současná přísná opatření měla trvat.

„Já vycházím jen z toho, že na ta ostatní virová onemocnění, která postihují plíce a na něž umírají lidé i jinak nemocní, takže podobné to bude i u tohoto onemocnění. Já si myslím, že bych to mohl dostat, že je to pravděpodobné podobně jako u řady dalších lidí, ale myslím si, že bych to mohl přežít,“ konstatoval.

Jedním dechem však dodal, že by všichni lidé měli brát ohledy na ostatní a měli by nosit ústenky, roušky před ústa. Pokud si někdo myslí, že je nosit nemusí, myslí si to podle profesora Pirka špatně. „Samozřejmě že bychom to měli dodržovat, musíme to dodržovat a i já sám to dodržuji. Jsem v karanténě,“ prozradil Pirk, který byl podle svých vlastních slov na pracovní cestě v Rakousku, na lékařském kongresu, takže se v souladu s nařízením vlády uchýlil do karantény.

Všem lidem by doporučil, aby pokud možno zachovali chladnou hlavu a nezmatkovali. „Pokud to někdo dostane, tak já mu řeknu, ‚tak vám bude týden blbě, jezte zdravě, jezte ovoce, jezte zeleninu, choďte na čerstvý vzduch a přežijete to‘,“ vysvětloval Pirk.

Současná epidemie koronaviru podle pana profesora ukazuje, že naše lékaře a sestry často pomlouváme, ale teď se ukazuje, že se nemáme za co stydět. „To, že nebyl k dispozici třeba dostatek roušek, za to lékaři nemohou,“ upozornil Pirk.

Nakonec zdůraznil, že jen vyslovil svůj názor na epidemii koronaviru, a jelikož žijeme v demokracii, nevidí nic špatného na tom, že takovýto názor vyslovil. Ale do budoucna si prý bude dávat víc pozor, k čemu se vyjadřuje, a některé dotazy pravděpodobně v budoucnu ponechá bez odpovědi.

