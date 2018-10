Profesor Piťha, kterého chce trestat neziskovka plná žen, našel mocné zastání. Z Hradu vzešel tento silný text

Na svátek sv. Václava kázal ve svatovítské katedrále na Pražském hradě o nebezpečí tzv. Istanbulské úmluvy, jejíž ratifikaci by měl projednávat český parlament. Podle profesora Piťhy jde o nebezpečný dokument, proto ve svém kázání načtrtl děsivou vizi, jak bude za čas naše společnost a civilizace fungovat.

“Nebezpečí vidím už v tom, jak zákeřně je úmluva formulována. V textu samotném není nic, pod co se rozumný člověk nemůže podepsat. Všechno nebezpečné a nepřijatelné je teprve v důvodové zprávě, která je tak rozsáhlá, že ji běžný člověk a patrně i dost poslanců nebude číst. Pro plné pochopení úmluvy je dále třeba znát texty řady předchozích, již platných dokumentů,” upozornil Piťha.

Dokonale zvrácené zákony, které se, jak kněz pokračoval, mají u nás zavést a v několik a zemích už zavedeny jsou, míří podle jeho slov proti tradiční rodině. “Navržené zákony a jejich protagonisté převzali ideologii marxismu a nacismu. Jsou to neomarxisté, o čemž se mluví, a neonacisté, o čemž se cudně mlčí. Navrhované zákony jsou ze své podstaty nedemokratické. Jsou diktátorské,” konstatoval v kázání profesor Piťha.

“Vaše rodiny budou roztrženy a rozehnány. Bude k tomu stačit, že dětem řeknete, že muž a žena nejsou totéž. Vezmou vám děti a zatají vám, kam je zašantročili, kam je prodali, kde je vězní. Postačí k tomu křivé obvinění. Určení pohlaví vašich novorozenců podle pohledu do jejich klína bude zrušeno. O svém pohlaví rozhodne dítě samo, a proto budete povini je vychovávat bezpohlavně. Za každý nesouhlas budete deportováni do nápravně-výchovných pracovních táborů vyhlazovacího charakteru,” varoval kněz.

Petr Piťha našel výrazné zastání u mluvčího Hradu Jiřího Ovčáčka, který svůj obsáhlý text publikoval na vlastním webu Svobodnynazor.cz. Článek nazval příznačně: Starý kněz sám proti totalitě. Už dříve se profesora Piťhy zastal kardinál Dominik Duka. Naopak trestní oznámení na něho podala neziskovka Česká ženská lobby.

“V Katedrále sv. Víta promluvil starý kněz. Varoval před hrozbou nové totality a jejími možnými důsledky. V kázání předestřel apokalyptickou vizi nesvobodné společnosti, ve které jsou fakticky zakázány tradiční hodnoty, a každý, kdo se vzpírá, je sražen k zemi,” píše mluvčí.

Ze strany těch, o kterých Mons. Petr Piťha v kázání hovořil, se podle Ovčáčka okamžitě strhla vlna negativních reakcí zahrnující i hrozby trestním postihem. “Nejde jen o to, že tím bylo varování potvrzeno, ale co je důležitější, plně se ukázalo, že se novodobá totalita pokouší zapustit kořeny. Je tomu 29 let od pádu komunismu. Po období vskutku svobodném vylézají na povrch nové –ismy. Ideologické, netolerantní, nepřipouštějící jakoukoliv diskusi. Zakazující, kárající a trestající názorově odlišné. Ideologie genderismu a jí podobné totiž nepřipouští žádnou svobodnou diskusi. Jsou fundamentální a osobují si právo na jediný výklad, na jedinou pravdu,” míní.

Jako důkaz, že už v současné době se na západ od nás daří podobné věci nepochopitelně prosazovat a díky tomu vyhazovat lidi z práce či škol, přináší Jiří Ovčáček příklad z Anglie, kde byl student vyhozen z univerzitního časopisu, protože prohlásil, že ženy nemají penisy.

“Cílem je absolutně znemožnit svobodnou debatu a seřadit nás všechny do jednoho poslušného a kývajícího šiku. Proto ostatně ze strany novodobých totalitářů tak často zaznívá obviňování z „populismu“, „xenofobie“ nebo „rasismu“. Jde o nástroj, jak diskvalifikovat názorového oponenta a znemožnit mu veřejně vyjadřovat názory. V Katedrále sv. Víta promluvil starý kněz. V odvážném varování před novou totalitou nesmí zůstat sám. Potřebujeme více statečných, kteří se nebudou bát jít proti novodobým totalitářům, kteří se skrývají – jak už to u totalitářů bývá – za vzletná hesla,” varuje Jiří Ovčáček.

Text uzavřel citátem z bible: „Buďte rozhodní a udatní, nebojte se a nemějte z nich strach, neboť sám Hospodin, tvůj Bůh, jde s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě“.

autor: Radim Panenka