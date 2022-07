Profesor Tomský vidí temno před námi: Skutečná demokracie poslouchá lid. EU se tomu vyhýbá. Už žádné referendum

reklama

Respekt ke svobodě se na Západě pomalu, ale jistě vytrácí, všímá si politolog. „Je to krize západní civilizace, jež má zásady, které dnes jsou všechny naprosto jednoznačně popírány. Západ podléhá destrukci nové ideologie,“ uvádí Tomský.

Ukrajina nám na Západě podle Tomského do jisté míry připomíná, co to znamená národní společenství. „Západ, který teď podléhá strašlivé sociální a společenské ideologii spravedlnosti, rovnostářství a snaze odmítnout celou postkřesťanskou civilizaci, která se z křesťanství vyloupla – to všechno odmítá, ale nenabízí nic nového. Takže Západ je opravdu v krizi,“ dodává s tím, že musí přijít noví politici a představit nějaký jasný plán.

Zmiňuje i budování Evropské unie, kdy nešťastná šéfkomisařka Ursula von Leyen řekla, že Zelený úděl dává Evropě do budoucnosti nový smysl života. To je podle Tomského absurdita. „Politici by se měli starat jenom o to, kolik peněz jde na zdravotnictví, kolik na obranu, měli by být ryze pragmatičtí a měli by chránit staré instituce, které jsme vytvořili během staletí, ne-li tisíciletí,“ pokračuje.

Největší problém je samotná demokracie, která přestává být demokratická: „Demokratická, skutečně lidová demokracie, ačkoli to zní jako pleonasmus, poslouchá lid. Politici musí být natolik pokorní, aby poslouchali lid, a to je přesně to, čemu se Evropská unie neustále vyhýbá. Lid už nikdy nedostane příležitost k referendu,“ obává se Tomský.

Neočekává, že spolu s koncem války na Ukrajině přijdou velké změny a návrat k normálu: „Já příslib změn nevidím, a to je můj problém osobní. To víte, každý máme nějakou povahu, a já to vidím velice černě, i když se snažím znít optimisticky,“ poznamenal politolog. A dodal: „Evropa skutečně zestárla, ztratila základní hodnoty, které měla, jako by se doba vymkla z pantů. Je velmi obtížné si představit, že přijde generace, která se postaví proti, a bude mít nějakou sílu. Víte, konzervatismus je obranný, to není ideologie.“

Dobře současnou situaci podle Tomského vystihl Gilbert Keith Chesterton, když řekl: „Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.“

„To je přesně to, co tady máme. Lidé na Západě věří v cokoli a vnucují to ostatním, kteří jsou zaraženi, tak jako mnoho mých přátel nebo dětí. Mám v Anglii pět dětí, některé emigrovaly, ale pět zůstalo. Pozoroval jsem, už když byly děti ve škole, když to v 80. letech začalo, jak se člověk zarazí, protože mu tvrdí nesmysly, kterým nelze věřit. A co na to chcete říct? Když něco řeknete, tak jste fašista, to je strašlivá zbraň, která už předem počítá s odporem, a předem ho eliminuje. A to najdete i u Marxe. Marx je v podstatě konspirativní teorie, to je strašný problém. Na jedné straně vakuum, tak na to má konzervativec reagovat? Vy nechcete společenskou a sociální spravedlnost? Nechcete, aby si muži a ženy byli rovni? Nechcete přijmout sexuální odchylky? Považujete některé lidi za zvrácené, nebo co?“ pokračuje Tomský.

„Mládež je vůči tomu bezmocná. Čili nejsem velký optimista. Nejvíc si dovedu představit, co má tuto ideologii nahradit, to, co máme vykrystalizovat z našich dějin, aby lidé pochopili, že když se to přehání, tak se možná začne bouřit zdravý lidský rozum, pokud ještě vydržel,“ dodává.

Člověk podle něj musí rozlišovat mezi dobrem a zlem, bez ohledu na svou inteligenci, a zároveň potřebuje společnost, kde inteligentní, vzdělaní a schopní tvoří přeci jenom nějakou hierarchii. To všechno se nám podařilo, a to vše nám dnes zase ničí. „A to je horor. A ještě vymíráme. Takže jakou máme budoucnost? Nulovou?“ říká pesimisticky Tomský. „Můžeme se bouřit, ale jestli něco zvládneme, nebo ne, nevím. Já návrat ke křesťanství zpátky nevidím, to je můj osobní pesimismus. A to nejsem křesťan,“ uzavírá politolog.

