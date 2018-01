Profesor, který uhodl vítězství Donalda Trumpa: Lidé už nevěří, že je duševně způsobilý být prezidentem

Hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu Českého rozhlasu byl profesor American University ve Washingtonu Allan Lichtman, který svou světoznámou metodou už dva měsíce před volbami předpověděl vítězství Donalda Trumpa. A předpověděl i to, že Trump bude ve funkci čelit impeachmentu. Od inaugurace Donalda Trumpa do úřadu prezidenta USA uplyne zítra rok.

Úvodem se Lichtman vyjádřil k vztahu americké společnost a Donalda Trumpa po prvním roce jeho prezidentství. Poukázal například na téma změny klimatu. „Udělal z nás nadřazený národ – jediný, který se distancoval od Pařížské klimatické dohody. Zpřístupnil těžařům Národní přírodní rezervaci na Aljašce a další území včetně oceánů. Tím, jak se zachoval k většině nedávných předpisů o ochraně přírody, nás vrací v čase,“ poznamenal velmi kriticky Lichtman, jenž mnohá Trumpova rozhodnutí považuje za nebezpečná.

Za nesmyslné pak považuje například i to, že Trump tvrdí, že vrátí práci horníkům. Amerika už však podle jeho slov nemá horníky, kteří by se spouštěli do dolů. „Nové pracovní příležitosti nevytvoříte tím, že vrátíte ty staré. Je třeba jít s dobou i technologiemi a pracovní místa musejí vzniknout v oblasti nových alternativních paliv. Takže tohle celé je pouze kouřová clona zastírající politiku, která ohrožuje planetu, a má za následek jen to, že dává zbohatnout už tak úžasně bohatým společnostem,“ podotkl Lichtman a pohovořil i o daňové reformě.

Rozhovor si můžete poslechnout ZDE.

Lichtman se pak zaměřil na to, jak Donald Trump viní ze svých selhání média. „Nepřijímá odpovědnost vůbec za nic. Myslím, že za nízkou úroveň podpory, ať už ta čísla znamenají cokoli – si může sám. Velká většina Američanů si nemyslí, že je duševně způsobilý být prezidentem,“ řekl velmi kriticky Lichtman. A poukázal také na to, že za necelý rok ve funkci vyřkl Donald Trump skoro dva tisíce naprostých lží nebo zavádějících výroků. „Trump nejen lže, vytvořil celou alternativní realitu,“ poukázal Lichtman.

„V jeho světě prostě chybí realita a lidi si to uvědomují. Strhnete oponu a za ní je jenom kouzelník, co ale není skutečným kouzelníkem, a zoufale se snaží vyčarovat svoji podporu,“ dodal Lichtman, jenž v minulosti předpověděl, že Trump bude v budoucnosti čelit impeachmentu.

„Lidé považují impeachment za katastrofu, ale tak to není. Otcové zakladatelé dali do ústavy tuto možnost, abychom se vyhnuli potřebě odstraňovat nebezpečného vládce atentátem nebo revolucí. Naproti tomu impeachment je pokojný, systematický a ústavní způsob, jak naložit s nepoctivým prezidentem. A každý impeachment byl pro Ameriku dobrý,“ vzpomněl také Lichtman. Podle jeho slov si Trump za své vážné přestupky zasloužil, aby byl z úřadu odstraněn. V té souvislosti zmínil například i Rusko. Nyní je však podle jeho slov ještě třeba počkat na to, s čím teď přijde vyšetřovatel Robert Mueller.

Závěrem pak Lichtman Trumpa také pochválil. Za to, jak je nekonvenční. „Vůbec nenaznačuji, že by Donald Trump měl být odvolán kvůli svému stylu nebo přístupu. V jistém smyslu je jeho prezidentství občerstvující. Netrpí tím nešvarem typickým pro politiky – tedy hodně mluvit a přitom nic neříct. Neutápí se v klišé, jeho projev je zajímavější a pestřejší,“ uzavřel Lichtman se slovy, že Trump je zárukou fascinující show.

Psali jsme: Zaorálek (ČSSD): Celé tohle jednání je špatně Gazdík (STAN): Na nabubřelost, hloupost, nekompetentnost jsme zvyklí Malá (ANO): Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek musí být vydáni, o jejich vině není pochyb Bartoš (Piráti): Nevím, jestli to jsou rady PR týmu nebo uražená ega

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef