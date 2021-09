Profesor na pódiu, davy šílely... Xaver se rozplýval nad Fialou. „To byl komparz,“ stopla to komentátorka

reklama

„S muslimskou Evropou problém mám, Francie mi změnila názor,“ předčítá Veselý Bartošovo vyjádření pro Rádio Impuls. – „Já bych mu to nevěřila ani na té fotografii,“ pohlédne Stonjeková s úsměvem na titulku, kterou zdobí tvář šéfa Pirátů.

Bartoše podle ní k takovému výroku dovedly výsledky průzkumů: „Předně si myslím, že vůbec nejde o Francii. On změnil názor, protože viděl ty průzkumy, a zároveň viděl průzkumy, ve kterých se Češi vyjadřují, že migrace je jedním z témat, podle kterých se budou v těchto volbách orientovat.

Takže pan Bartoš za situace, kdy mu jdou preference dolů, se rozhodl vzít trošku zpátečku,“ hodnotí Bartošův změněný postoj k migraci.

Celý rozhovor ZDE

„Tak to je mazané,“ konstatuje Veselý. – „Je to mazané, ale není v tom zdaleka sám. Tolik zázračných prozření jako v české politice nenajde člověk ani v bibli. A tohle je zrovna hezký příklad,“ doplnila Stonjeková.

Na otázku, jak to s Bartošem dopadne, odvětila: „Já si myslím, že bude třetí,“ míní. Jestli po volbách změní Bartoš opět názor a uslyšíme naopak, že s muslimskou Evropou problém nemá, nelze zcela vyloučit. „On celkem často měnil v posledních letech ty názory. Takže já si myslím, že to není jeho první ani poslední názorový veletoč, kterého jsme se od něj dočkali,“ míní komentátorka.

Fotogalerie: - Piráti a STAN v Pardubicích

Pozornost poté upřela na horkou fázi kampaně koalice SPOLU, v níž garantuje západní orientaci Česka i konec zadlužování, což Stonjekovou i Veselého značně pobavilo.

„Viděl jsem pana profesora Fialu, jak tam promlouval. A musím říct, že mi to připomínalo některé historické chvilky. Například film o Lídě Baarové,“ neodpustil si Veselý poznámku.

„Byla to velká show. Mně se líbilo, že Fiala v projevu říkal, že garantují nebo chtějí garantovat výstavbu 40 tisíc nových bytů každý rok. Takže si ho možná prohlédněme naposledy v kvádru, protože ho možná pan Fiala brzy odloží a vymění ho za montérky. Asi bude stavět sám, to uvidíme.

Každopádně mně se na tom líbí ta západní orientace. Mně by se líbilo, kdyby nám řekl, na jaký Západ nás chce vést. Jestli to je na ten Západ, kde třeba teď v Berlíně se bude při volbách vyhlašovat referendum o tom, jestli se budou, nebo nebudou vyvlastňovat byty. Nebo jestli chceme patřit na ten Západ, kde jsou studenti nebo profesoři vyhazovaní z univerzit za to, že si dovolí říct, že pouze ženy mohou rodit děti,“ přemítala Stonjeková, podle níž starý dobrý Západ bohužel v podstatě už neexistuje.

Fotogalerie: - Teď jde o všechno

Anketa Je pro vás manželství homosexuálů důležité téma, podle kterého se bude rozhodovat ve volbách? Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě podpoří 3% Ano, podpořím toho, kdo to hlasitě odmítne 76% Ne, není to důležité téma 16% Nevím 5% hlasovalo: 25340 lidí

„Celé je to taková bombastická show. Fialovi je to těžko uvěřitelné, a co mně tam trhalo oči, byl ten modrý hadr se žlutýma hvězdama. To si měli odpustit,“ kritizovala mávání s evropskou vlajkou.

Následně nabídla přirovnání Fialova boje o Sněmovnu k boji Drahoše v prezidentských volbách. „Vzpomeňte na prezidentské volby, když bylo první vystoupení pana Drahoše, když už věděl, že prezidentem nebude. Jak z něj okamžitě spadla veškerá nervozita, že to, nedej bože, může vyjít. Já myslím, že až budou vyhlášeny volební výsledky, a ukáže se, že Fiala je druhý, že uvidíme podobnou úlevu,“ zasmála se.

Dalším tématem byla kritika Andreje Babiše za postup vlády v době covidu.

„Maminka mohla žít, kdyby nás neřídil chaotik“ – tak spolek „Neschopnost zabíjí“ připomíná Babišovy oběti pandemie. V této souvislosti Stonjeková vzpomněla, jak nedávno Pekarová vyčítala panu Babišovi, že šel přes ty kříže na chodníku, které měly symbolicky připomínat oběti pandemie.

„Takže oni řeknou, že jde točit zmrzlinu přes kříže, a že je to neuctivé vůči obětem, a pak se vyrukuje s tímto. Myslím, že tohle je daleko neuctivější vůči rodinám lidí, kteří zemřeli. Tato kampaň je hrozně necitlivá. Ale ukazuje to, že se blíží volby a že jde do tuhého. Je to hraní na city a snaha vyvolávat emoce,“ zhodnotila Karolina Stonjeková.

„Nemyslím si, že ty lidi, kteří vyčítají Babišovi, že je chaotik, by na jeho místě jednali lépe a méně chaoticky. A na průzkumech se ukazuje, že si to nemyslí spousta lidí. Můžeme mu mnohé vyčítat, ale vzbuzuje v nás Fiala nebo Bartoš důvěru, že by to dělali lépe? No ani náhodou!“ dodala přesvědčeně Stonjeková, podle které zde není nikdo, kdo by v této situaci postupoval výrazně lépe než premiér.

Psali jsme: Pekarová u Chlumce. Kolik uprchlíků má doma Novotný? Stonjeková se vysmála snaze o převýchovu Evropanů S jejich IQ... Stonjeková sjela Sněmovnu. A co cucají Piráti? Závody, kdo straně odžene více voličů. Stonjeková sekla Piráty Komentátorka bez servítků, naplno: Sexuální menšiny? Je mi těch lidí líto. Potřebovali by pohladit, říct vyrosteš z toho...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.