Profesorka Hogenová: Rusofobie je důkazem nekultivovanosti. Opravdu ubohá vzdělanost

Moderátorka Jana Bobošíková zahájila interview na youtubovém kanálu Aby bylo jasno slovy: „Žijeme v době, kdy se slova jako svoboda, pravda, mír nebo lidskost skloňují často – ale ztrácejí hloubku. Možná právě proto se musíme znovu ptát: Co vlastně znamená být svobodný, když se lidé bojí říkat, co si opravdu myslí? Jak je možné, že ten, kdo volá po míru, je dnes často označován za nebezpečného snílka, zatímco ti, kdo chtějí válku, jsou vnímáni jako hlas rozumu? Ptáme se také: Jak jsme se dostali do stavu, kdy se kolektivní nenávist vůči celému národu – rusofobie – stává společensky přijatelnou normou? A hlavně: Co to všechno vypovídá o stavu naší společnosti? O tom, čím se Evropa stává – a čím přestává být?“

Žijeme ve svobodné společnosti a máme se lépe?

Většina lidí podle ní nechápe, jak je možné, že slýcháme z úst nejvyšších představitelů, že se máme lépe a jsme šťastnější, že se jim údajně podařily všechny jejich plány. „To je něco tak nepochopitelného. V ústavech, které se nazývají Aspen – je jich hrozně moc – tak tam se připravují lidé na vládu v naší zemi a tam se vyučuje odolnost vůči pravdivým argumentům. Lidé se tam učí nestydět se, když veřejně lžou. Je to nepochopitelné a ta nepochopitelnost je zdrojem strachu lidí,“ řekla Hogenová.

Připomněla, že staří Řekové tvrdili, že dobrý člověk musí mít v sobě stud a svědomí. „Když to člověk nemá, stává se strojem,“ zdůraznila filozofka a dodala, že ten, kdo ve starověkém Řecku neměl stud ani svědomí, byl vykázán z veřejného života. „U takového člověka se předpokládalo, že už je neprobuditelný pro to, co je pravda,“ vysvětlila Hogenová.

Europoslanci by odsouhlasili málem i vlastní popravu

Bohové ve starém Řecku dávali lidem pokyny, nikoliv příkazy. Pokyn jim ukazoval dobrou cestu, ostatní si člověk musel vymyslet. „Kdežto s Římem přicházejí rozkazy. To je ten Caesar na bílém koni… Dnešní doba je dítětem starého Říma,“ přiblížila filozofka, že žijeme v době imperativů, tedy příkazů, které jsou navíc lstivé, falešné. „Dostáváme lstivé rozkazy obrovských institucí, které vládnou,“ zdůraznila Hogenová.

K vládnoucím přichází dobro v podobě peněz a moci. „Subjekt, který byl vždy chápán jako jáství člověka, se rozšířil na celou instituci a ti, kteří jsou součástí Evropského parlamentu, dostávají takové benefity, že tam odsouhlasí skoro i vlastní popravu, protože o tom nepřemýšlejí,“ uvedla profesorka v nadsázce.

Evropská unie jako superman

Dokonce i nadčlověk německého filozofa Friedricha Nietzscheho byl jednotlivec, ale dnes je to instituce. „Evropská unie se stala nadčlověkem, supermanem Evropy,“ řekla Hogenová a připomněla, že nacisté nadčlověka kdysi měli za svůj příklad. „Subjektivita už nepatří jednotlivému člověku, který má své jáství, ego, ale patří i tak obrovským institucím, jako je Evropský parlament, Evropská komise. Toto vše se dnes proměnilo v nadčlověka. Lidé nepřemýšlejí tak, jak by měli přemýšlet, aby měli zodpovědnost,“ domnívá se profesorka.

Komu slouží mocní?

Lidé, kteří rozhodují, mají jen povrchní vzdělání. Prošli instituty, v nichž se dozvěděli o fungování mechanismů moci. „Nevědí, že funguje stará řecká myšlenka, že moc se nesmí stát právem a pomsta se nesmí stát spravedlností. Právo musí vycházet z pravdivosti, z neskrytosti pravdy, nemůže sloužit moci. A pokud slouží moci, tak ti, kteří jsou lidmi skrývajícími se za tou institucí, tak ti představují děsivý přízrak nadčlověka – u nacistů to byla blonďatá bestie s modrýma očima. Tito lidé nerozumí tomu, že vládnout znamená sloužit vyššímu celku, ne jenom vlastním přátelům, od kterých dostávám peníze, nebo sloužit vlastnímu oteklému egu, které chce slávu a neumí jinak žít,“ uvedla filozofka.

Vláda nedovzdělaných a nekultivovaných nadlidí

Doba je podle ní nedovzdělána. Lidé, kteří nám vládnou, jsou nekultivovaní. Rozhodují o otázkách moci, ale o pravdě vůbec nikdy nepřemýšlejí. Kvůli vládě nadlidí zůstávají obyčejní rozdělení. Pro nadčlověka pravda je pouhý závan větru. „Pro tyto lidi nejsme důstojnými bytostmi, které si zasluhují pravdivost. Nadčlověk má hodně ručiček, hodně nožiček, ale jenom jednu malinkou hlavu. V takovém světě svoboda existovat nemůže,“ řekla Hogenová.

Mlčet k nespravedlnostem je zločin

Pokud je člověk vybaven pouze technologickým uvažováním, souhlasí se vším, co mu život připraví. Takoví lidé moc nepřemýšlejí o budoucnosti a mlčí, aby se nedostali do problémů.

„Toto je snad to nejhorší, co nás mohlo potkat. Každý musí mít v sobě něco, co z něj člověka teprve udělá. Musí být kultivovaný v tom smyslu, že cítí, co je posvátné, protože to přichází z počátků, ze kterých vyrostla Evropa a lidská společnost. Musí nechat počátky proniknout do přítomnosti. Toto posvátno je filozofické, ne náboženství. Posvátno vychází z člověka, který ví, že je bytostí, která má povinnost bránit se proti každé nespravedlnosti, protože má v sobě občana – toto je hlavní myšlenka Charty 77,“ připomněla filozofka a dodala: „Pokud to lidé nedělají, tak jsou zodpovědní za válku.“

Rusové nás osvobodili

Ti, kteří řídí svět, jsou přesvědčeni o tom, že jsou nadlidé. Dnes už to nejsou pouze jednotlivci, ale skupina lidí, která má „jeden malý mozek a hrozně nožiček a ručiček“. „Mají pocit, že mají právo říct to, co se jim narodí v hlavě a co vychází z pouhé touhy po moci. Ta moc je u nich tím nejvyšším bohem. Nechápou, že právo, pokud vychází z moci, tak to není právo. Je to všechno jiné než právo. Je to bezpráví. Moc musí být založena na pravdivosti,“ řekla profesorka a připomněla, že za druhé světové války nás osvobodili Rusové. Kdyby to neudělali, kdo ví, jestli by tu ještě byli Češi, Moravané a Slováci. „Jak může někdo říct, že nás osvobodila Amerika?“ podivuje se Hogenová. „To odporuje pravdě, co cítím,“ dodala profesorka.

Rusofobie se vytváří uměle

Nadlidé, kteří mají formu institucionální, nemají žádné provázání s formami počátků a znají pouze historii, která je vždy výplodem vítězů, by se neměli dostávat do tak vysokých pozic, že řídí planetu i budoucnost. „Vzdělanost je ubohá, opravdu ubohá, a je to právě vidět u těch, kteří rozhodují. Rusofobie je důkazem nekultivovanosti. Pochopit Rusy neznamená znát čísla z ekonomického hlediska, ale znamená to číst Dostojevského, znát jejich hudbu a poezii. Rusové jsou úplně jiní, protože jsou pravoslavní. Niternost je tam úplně jiná než u nás. Rusofobie se vytváří uměle lidmi, kteří se nejdříve naučí odolnosti vůči pravdě a tomu, co je správné a dobré,“ domnívá se profesorka Hogenová.

