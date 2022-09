Projev, který zvedl kavárnu ze židle. „Tady se nebude dát žít,“ lomí Hřebejk rukama. Pak přišly sprosťárny

reklama

Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 9405 lidí

Ing. Berenika Peštová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

A pokračovala: „Jako vy se tady neustále za něco schováváte. Ale tak těm lidem řekněte, na co se mají připravit, co přijde. Já nevím, jestli vám, ale mně už ty složenky přišly. A můžu vám říct, že jsem měla vyvalený voči, vyvalený voči, co mě čeká a co každý měsíc budu platit za elektřinu. Nevím, jak jste na tom vy, ale já budu platit 16 000 měsíčně. Myslíte, že to je málo? Já si myslím, že to není málo. A ti lidi jsou na tom úplně stejně, jako jsem na tom já. Tak těm lidem konečně řekněte tu cestu!“ vyzývala poslankyně hnutí ANO.

Po jejím projevu, v němž zpochybnila vliv Putina na vysoké ceny energií, přišlo velké znechucení. Sociální síť Twitter začaly plnit varovné signály, co by následovalo, pokud by se hnutí ANO vrátilo k moci.

Slova Peštové velmi ostře reflektoval režisér Jan Hřebejk: „Kdo volí ANO, volí tyhle naprosté dementy. A v zemi, kde tohle bude mít jakýkoli podíl na moci, bude nesnesitelné žít. Protože nakonec budou policajti muset šikanovat občany, aby nebránili vládnout těmto naprostým ichtylům,“ napsal ve svém tweetu.

Kdo volí ANO, volí tyhle naprosté dementy. A v zemi, kde tohle bude mít jakýkoli podíl na moci, bude nesnesitelné žít. Protože nakonec budou policajti muset šikanovat občany, aby nebránili vládnout těmto naprostým ichtylům https://t.co/X00B0zBFfj — Jan Hřebejk (@JanHrebejk) September 1, 2022

Ve vulgarismech na adresu hnutí ANO mu směle konkuroval také primář z Nemocnice Sokolov Martin Straka (TOP 09), který je dlouhodobým kritikem hnutí ANO: „V ANO zbyli jen zmrdi a volí je ti samí zmrdi. Tupá lůza a póvl. Hezký pátek všem nezmrdům...“ vyjádřil se bez servítek k sněmovnímu projevu Peštové.

V ANO zbyli jen zmrdi a volí je ti samí zmrdi.



Tupá lůza a póvl.



Hezký pátek všem nezmrdům... https://t.co/sxvUTDWuVo — Martin Straka (@libtardzeu) September 2, 2022

„Vše co potřebujete vědět o intelektu a erudici ANO ve 26 vteřinách,“ připsal stručně k sestříhanému videozáznamu z projevu poslankyně novinář a bývalý zpravodaj CNN a České televize Tomáš Etzler.

Vše co potřebujete vědět o intelektu a erudici ANO ve 26 vteřinách. https://t.co/45ak2Fdz6c — Tomas Etzler (@tvtomas) September 2, 2022

„Ježiš, to je fakt ostuda,“ zhrozil se i zastupitel hlavního města Prahy za Českou pirátskou stranu Adam Zábranský.

Ježiš, to je fakt ostuda. ?? https://t.co/em4BjFD8ch — Adam Zábranský ???? (@adamzabransky) September 1, 2022

Velmi se pohoršoval také poslanec Jakub Michálek z Pirátů. „Hodně drsné. Babišova poslankyně ve Sněmovně zpochybňuje vliv Putinovy války na zdražování,“ uvedl a odkázal na to, co o Putinově válce říká sama Wikipedie.

Hodně drsné. Babišova poslankyně ve Sněmovně zpochybňuje vliv Putinovy války na zdražování. A pro nás všechny ostatní je tu Wikipedie https://t.co/xVuUeKs7Fl https://t.co/kZgik3PPFO — Jakub Michálek (@JakubMichalek19) September 2, 2022

Sněmovní debata k vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy trvá bez přestávky přes 20 hodin. U řečniště se teď střídají s kritickými příspěvky opoziční poslanci z hnutí ANO a SPD, která schůzi vyvolala.

Řadoví poslanci bez přednostního řečnického práva se totiž k vystoupení dostali až po více než 13,5 hodiny od čtvrtečního zahájení jednání. Předtím mluvila vedle opozičních lídrů i část ministrů. Hovořili o svých dosavadních krocích i plánech do budoucna.

Psali jsme: Pozdě. Vyslovit nedůvěru – půl roku zpátky už to mělo být. Podle Hamplové to důležité ještě přijde Fašistický režim s písmenem Z v Rusku. Buča, nacistické metody. Lipavský mluvil, sněmovna koukala Síkela: Kdyby bylo v koalici ANO, svět by obletěly fotky s vysmátým Lavrovem a Havlíčkem Po Síkelovi nastoupila vytočená poslankyně ANO: Vy se smějete, ale mně už ta složenka přišla!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.