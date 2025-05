„Ojetá“ Pazderková. Na Fialovu hvězdu útočí její minulost

Volební kampaň SPOLU se už rozjela. Stejně jako v minulých letech jsou ke kampani používány slavné osobnosti. Tentokrát herečka a moderátorka Iva Pazderková, známá hlavně svým stand-up vystoupením, tj. „blbou blondýnou“.

V krátkém klipu vybízí premiéra, aby „něco udělal“, aby to „dobře dopadlo“. Premiér souhlasí se slovy, že „jde o všechno“ a vyhlásí tour po ČR. „No jasně. Naživo, osobně, diskuse s lidma. To je skvělý,“ je nadšena herečka.

Komici byli součástí kampaně SPOLU i dříve. Několik jich dělalo vtipy na Babiše v kampani v roce 2021, ovšem tento politický humor se nesetkal s pozitivní odezvou. Do kampaně se zapojil i Petr Čtvrtníček.

K videu a herečce se vyrojila řada uštěpačných poznámek. Jednak že herečka dříve kopala za STAN, jak bylo možné vidět z videa s Janem Farským, kde si zpívali ódu na radost jako hymnu EU. I teď herečka na sociálních sítích sdílí především politiky STAN.

Ekonom Pavel Šik se pod videem vyjádřil, že by zkontroloval, zda marketéři SPOLU nepracují náhodou tajně pro konkurenci. Video prý předhodil umělé inteligenci, která ho zhodnotila jako unylé, bez charismatu, beze snahy přesvědčit. „Oslovuje jen vlastní jádro. Nemobilizuje nerozhodnuté, protože nepřináší žádný nový impulz ani skutečný argument. Jen opakuje, co si příznivci SPOLU už dávno myslí. Pokud má jít ‚o všechno‘, tohle je extrémně slabý výkon,“ shrnuje závěry AI Šik. Kromě toho je video umělé, „na sílu“ a neví, jestli je vážné nebo vtipné.

Poslankyně ANO Ivana Málková si zase rýpla, že zvýšení koncesionářských poplatků nebylo nadarmo, protože Pazderková teď dostává větší prostor v Událostech, komentářích týdne. „V lednu mluvila herečka o situaci na Slovensku a v dubnu hodnotila situaci v USA,“ připomenula Málková.

Jsem moc ráda, že koncesionářské poplatky nebyly zvýšeny nadarmo. S panem premiérem @P_Fiala vyráží na šňůru Iva Pazderková, které v dávala @CzechTV solidní prostor v Událostech, komentářích týdne. V lednu mluvila herečka o situaci na Slovensku a v dubnu hodnotila situaci v USA. — Ivana Mádlová (@MadlovaIvana) May 2, 2025

Připomenuto bylo i vyjádření Pazderkové během epidemie covidu, že „chce, aby se o ni vláda postarala“, kde také označovala tehdejšího premiéra Babiše za „uraženého školáčka“.

Pro ParlamentníListy.cz se k herečce účinkující v kampani a hlavně k premiérovi vyjádřil komentátor Petr Holec: „Zoufalství plodí zoufalství a tentokrát zplodilo cirkusové duo Fiala&Pazderková. Ta bude zapalovat a držet ohnivý kruh lží o falešném blahobytu v Česku a on tím bude proskakovat sem a tam. Je to stejný jako Fiala na instagramu. Premiér tam je, ale i není, protože to k němu zoufale nepasuje. Jenže právě autenticita prodává, klidně i falešná. Fiala jí ale prostě není schopný. Do posledních voleb šel jako vážný profesor, jenže záhy se svou neschopností, lhaním a podvody propadl do pekla směšnosti. Nutella, Insta, Dobré zprávy, nic prostě nefunguje, protože lidi vidí efekt Fiala na svém životě.“

O Pazderkové pokračoval dále: „Teď si z půjčovny STAN pronajal ojetou Pazderkovou a na společném turné budou přesvědčovat společný tábor přesvědčených, kde zbyli jen ultras. Nebo srdcaři, co milují prázdnou peněženku a lhaní. Zažil jsem jako reportér podobné Fialovo turné s podobně prodejným Dejdarem k volbám v roce 2017. Byla to taková křeč, že vás taková v životě nikdy nechytne. Festival trapnosti i na Dejdara. Fiala má prostě stejný problém jako jeho předchůdce z ODS Petr Nečas: Když potkal potenciálního voliče, skončí to vzájemným zděšením. A to i před Fialovou vládní čtyřletkou. Teď máme po ní a Česko připomíná zemi po náletu.“

Herečka si podle svého vyjádření z výroků na svou adresu nic nedělá. „Hejty jsou mi fuk. Jsem za ty roky zvyklá. Jděte volit. Prozápadní, proevropské, demokratické strany. Výběr je. Howgh,“ vzkázala. A v reakci na dotaz vysvětlila, že tyto strany jsou STAN, SPOLU a Piráti. „Obecně je nesmírně důležité v této době podporovat všechny prozápadní, proevropské, demokratické strany a jejich zástupce ve funkcích, které jsou zásadní. Právě proto, aby strany jako SPD neohrožovaly naši svobodu a demokracii,“ uvedla pod jiným příspěvkem.

Hejty jsou mi fuk. Jsem za ty roky zvyklá. Jděte volit. Prozápadní, proevropské, demokratické strany. Výběr je. Howgh. — Iva Pazderková (@PazderkovaIva) May 3, 2025

STAN, SPOLU, PIRÁTI. — Iva Pazderková (@PazderkovaIva) May 3, 2025

Dobrý den, moderuji tour pana premiéra. Obecně je nesmírně důležité v této době podporovat všechny prozápadní, proevropské, demokratické strany a jejich zástupce ve funkcích, které jsou zásadní. Právě proto, aby strany jako SPD neohrožovaly naši svobodu a demokracii. — Iva Pazderková (@PazderkovaIva) May 4, 2025

Nicméně poděkovala bývalému předsedovi TOP 09 Miroslavu Kalouskovi, který se jí zastal. „Chápu všechny útoky na vládní politiky. Protestuji ale proti odporným a nenávistným útokům na Ivu Pazderkovou. Není to politik, je to občan, který podporuje politický směr, kterému věří. Vážně na sebe budeme všichni hnusně plivat jenom proto, že každý podporujeme něco jiného?“

Děkuji. ???? — Iva Pazderková (@PazderkovaIva) May 4, 2025

