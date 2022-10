Promluvil o Pavlovi. A přišel vztek. „Zhrzený komunistický dědek! Jak z Václaváku.“

reklama

K tomu, že by měl o své minulosti hovořit jinak, vyzývá Pavla již historik Petr Blažek. Nyní se poprvé o Pavlově minulosti rozhodl promluvit muž, jenž ho zná z elitní školy pro zpravodajské důstojníky. Právu se ozval 63letý Pavel Beneš.

Tvrdí, že všichni absolventi přísně utajovaného kurzu, ve kterém s Pavlem byl, podle něj dobře věděli, že jsou cvičeni na agenty v diplomatickém prostředí. „My jsme byli vojáci školení na to, být pomocníky vojenských přidělenců, být jejich očima při výkonu výzvědných činností na území cizího nepřátelského státu v zájmu Varšavské smlouvy,“ zmiňuje Beneš a uvádí mimo jiné i to, že dostat se do kurzu nebylo vůbec jednoduché. „Kromě samozřejmých kádrových předpokladů jsme prošli prověrkami všech stupňů na Ministerstvu obrany nebo StB,“ řekl a prozradil, že krycí jméno Petra Pavla bylo Pavel Pávek.

Zároveň také hovořil o tom, že se Pavel nechoval, jak dnes tvrdí. Podle Beneše byl vůči režimu loajální a hájil jeho zájmy, i když už byl v posledním tažení. Pavel přitom tvrdí, že členství v KSČ vnímal ve svém prostředí jako normální věc a nijak to tehdy neřešil. Dnes podle svých slov ví, že to byla chyba, a lituje toho.

„Nevěřím, že to bylo pouhé pomýlení. Nejde o to ho poškodit nebo se mu mstít, ale když chce kandidovat na prezidenta, tak by neměl nic zakrývat, protože ho to stejně jednou dožene. Řada lidí ví, kdo byl a co dělal,“ dodává Beneš.

Kampaň se naplno rozjíždí, píše Pavel

Pavel se ke slovům Beneše následně vyjádřil přímo pro Právo, ale i na svých webových stránkách.

„Je evidentní, že kampaň se už naplno rozjíždí. Předvolební průzkumy z posledních týdnů mě opakovaně řadí na pozici před Andreje Babiše, a to spustilo nevyhnutelnou reakci. Po více než třiceti letech se najednou ozval můj bývalý spolužák, aby přinesl údajné velké odhalení, které mě má poškodit, ale je podobně jako v případě dalších urputníků postavené jen na osobních spekulacích. Nemá smysl jeho tvrzení komentovat, počítám s tím, že se budou v kampani objevovat lidé, kteří udělají cokoliv, aby dosáhli svého politického cíle, a to i šířením pomluv,“ zmínil pro deník Právo.

„Nechci před pomluvami a manipulativními útoky obhajovat sám sebe. Jsme v kampani a je jasné, že jich bude přibývat. Požádal jsem proto redaktora, aby zveřejnil vyjádření dalších účastníků stejného kurzu, kteří tehdejší události zažili, a mohou je tak pravdivě popsat. Redaktor dostal stanoviska dvou různých spolužáků i s kontakty, ale rozhodl se dát přednost pomluvám od jednoho člověka. Označil stanoviska dalších spolužáků (mimochodem bývalých vysokých představitelů zpravodajských služeb Česka a Slovenska) za nerelevantní a své redakci je ani neposlal. Zveřejním je tedy alespoň touto cestou, protože říkat věci v kontextu považuji za důležité,“ reagoval pak na svých webových stránkách Pavel a přidal stanoviska bývalého ředitele slovenské Vojenské spravodajské služby 2006–2007 Jaroslava Gojfára a bývalého ředitele odboru vojenské diplomacie Vojenské zpravodajské služby a bývalého zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Pavla Zůny. Zastání pak Pavel našel i u vojenského historika Eduarda Stehlíka.

„Přečetl jsem ten dlouhý denunciační text v Právu o generálu Pavlovi. Je založen celý na vzpomínkách pána, jehož fotka připomíná lidi z první řady na demonstracích na Václaváku. Řekl bych, že komusi vadí nikoliv komunistická minulost PP, ale zejména jeho vysoká pozice v NATO,“ poznamenal následně na sociálních sítích politolog Jiří Pehe.

Kalousek vs. Gabal. O Blažkovi

„Když odpreparuji subjektivní pohledy, tak popis náplně kurzu plně odpovídá historickým faktům zveřejněným Petrem Blažkem. A ty mi vadí také. Hodně. NATO mi opravdu nevadí, z toho mě snad nepodezíráte,“ zareagoval na to exministr financí Miroslav Kalousek (TOP 09).

„Docela smutné vzpomínání na to, jak to chodilo v kurzu pro komunistické špiony. Dnes nemá smysl soudit, ale také nemá žádný smysl umístit tyhle vzpomínky až na Pražský hrad,“ dodal také Kalousek, jenž proti Pavlovi vystupuje již delší dobu.

„Je tam fotka toho muže, který ‚přišel s odhalením‘. Takových zhrzených komunistických dědků máme plné sídliště. Pro radost z vypouštění jedu by vyprávěli cokoliv,“ okomentoval fotografii autora svědectví komentátor Alexandr Mitrofanov.

„Povídání o několika větách, služebním postupu atd. mohou být jen ‚tlachy‘. Popis toho, na co byli školeni, je však zcela přesný,“ zmínil dále v reakci Miroslav Kalousek.

Je tam fotka toho muže, který "přišel s odhalením".

„A mohl byste prosím popsat, co by se ve vojenském zpravodajském kurzu měli učit, že vás to překvapuje, balet nebo vaření s konverzací k té francouzštině? Fakt, že jednomu absolventovi věříte vše, co řekl, a druhému ne, je čistě metodologicky nelogický, že... viditelně,“ zareagoval někdejší poslanec Ivan Gabal.

„Věřím historickým faktům. Ta už popsal a doložil kompetentní historik Petr Blažek. Ten pán je jenom potvrzuje. Legendy PP jsou od nich poněkud vzdálené,“ odvětil Miroslav Kalousek.

„Petr Blažek je politicky zjevně předpojatý historik, který nezná poměry v komunistické armádě jinak než z četby vybraných dokumentů z archivu, protože nebyl na vojně, patrně má modrou. Nemluví pravdu. Takže tento argument je neplatný, a ještě metodologickou námitku prosím,“ dodal Ivan Gabal.

Večer pak Petr Pavel přidal ještě jeden příspěvek ke své osobě. „Petr Čtvrtníček mi poslal video, jak on hodnotí dnešní článek v deníku Právo s pomluvami od mého bývalého spolužáka. Nazval ho Rozbor případu ‚spolužák‘. Stojí to za zhlédnutí i sdílení, ať se to šíří víc než pomluvy,“ napsal Pavel.

„Já jenom krátce. Já jsem četl ten text. Mám k tomu vlastně jen několik vět. Já si myslím, že je to ze strany agentury trošičku šitý horkou jehlou. Trošičku lajdácká práce. Možná trošku redakčně na tom zapracovat, je tam moc hezkej motiv toho spolužáka. Toto jako funguje. Jenomže těch několik vět potom, to pak dost šustí papírem. To je takový přeexponovaný, takový trošku upracovaný, tahle část toho textu, tak já nevím, no. Já tady nechci nikoho vyučovat politický PR nebo marketing nebo tohleto, ale chce si to s tím dát trošičku práci. Možnosti tu jsou. Hlavně finanční. Protože tyhle nenávistný kampaně, ty nemají žádnej transparentní účet, ty nemají žádnej limit, nic. Já nevím, co zkusit třeba spolužačku, teď, ve druhým kroku. To by třeba zafungovalo. Páč kolaborace s Němcema, to by byl opakovanej vtip, už má na triku Schwarzenberg. Já nevím, tak uvidíme, s čím přijdou. Hlavně si, pane generále, nenechte otrávit vejkend, on je moc hezkej. A máte moji plnou podporu,“ zkonstatoval herec Čtvrtníček.

