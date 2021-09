Proočkovanost národa 75 procent? Prymula zametl s Vojtěchem. Uvedl úplně jiné číslo. Takže podzim bude...

reklama

Roušky a respirátory podle ministra zdravotnictví odložíme, až budeme mít proočkovaných 75 procent populace. Podle něj by se to mělo stihnout do konce podzimu. S takovými odhady by byl exministr zdravotnictví opatrný: „Je to asi riskantní prohlášení. Vidíme, že dochází k prudkému zpomalování, jsme někde na 57 procentech. Myslím si, že se nepodaří proočkovat 75 procent,“ míní Prymula.

Počet nově nakažených případů roste, za neděli jich přibylo139, tedy nejvyšší nedělní nárůst zhruba za dva měsíce. „Je to signál, že dochází k nárůstu, byť není exponenciální, zřejmě se do čísla projektuje počet osob vracejících se z dovolených i těch 111 pozitivně otestovaných ve školách,“ podotkl epidemiolog.

Je možné se spolehnout, že díky očkování bude letošní podzim jiný než loňský? „Já si myslím, že určitě. Situace nebude tak dramatická. I u nás je míra počtu osob, které onemocnění prodělaly, poměrně vysoká. V kombinaci s proočkovanými to garantuje, že tu až tak vysoká vlna nebude,“ uvedl, že čeká rozhodně klidnější podzim.

„Co se nám ale stále nedaří, a je to obrovská škoda, že jsme stále neproočkovali kategorii 60 plus. Je to promarněná příležitost. Ve Velké Británii proočkovaná je a jasně se to projevuje v počtu zemřelých a těžších průběhů,“ podotkl Prymula.

Prymulovi bylo také moderátorkou Barborou Kroužkovou připomenuto, že má brzy výročí – bude to rok od jeho jmenování ministrem zdravotnictví, což jej překvapilo: „Mě fascinuje, že se výročí řeší po uplynutí 11 a půl měsíce. Snažím se vyjadřovat objektivně k situaci, která je tu, to je jedině společné s touto funkcí,“ zasmál se s tím, že by do toho už asi nikdy nešel.

Je však přesvědčen, že i poté zde budou někteří lidé nosit ze své vlastní vůle roušky i nadále, protože se budou cítit ohrožení. „Myslím, že to budou hlavně senioři a dominantně osoby, které mají defekty imunity,“ míní.

Jak moc je nyní Česko promořené? „Zdá se, že jsme jednou z nejpromořenějších zemí na světě. Byla tu obrovská vlna a hodně zemřelých,“ uvedl.

Cítí za tuto „promořenost“ sám částečně zodpovědnost? „Určitě to nebyl proces záměrného promořování. Kdyby kterýkoliv politik věděl, že za to zaplatí 30 tisíci mrtvými, tak by do toho nikdy nešel,“ zdůraznil.

Nevinil by ale jen politiky: „Mě tady nejvíce fascinují lékaři, kteří se tu teď zase objevují, protože si myslí, že se zapomnělo. Byli to lékaři, kteří veřejně říkali, že to onemocnění není závažné a že umírat nebudeme. Bohužel to bylo jinak,“ zdůraznil s tím, že politiky by vinil z loňského prosince, kdy se před Vánoci otevřelo vše i přesto, že bylo jasné, že k tomu dojde. „A v tomto konkrétně já vinu nenesu,“ konstatoval epidemiolog Prymula.

