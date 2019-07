Propagátoři „vesnice pro lůzu“ nasimulovali ves pro Romy. Smlouva na tři měsíce, přímotopy, žádná vana, studená voda

„Kontejnerové bydlení je ideální způsob ubytování lidí, kteří bydlet neumějí, a ani se učit slušnému bydlení nechtějí,“ shoduje se osm zastupitelů zvolených za Sdružení Mostečané Mostu (SMM). Ani moderní „čunkodomy“ podle nich nepředstavují milionové náklady, kdosi prý šíří lži.

Jako jediní předložili pracovní skupině, která se problematikou zabývá, konkrétní návrh výstavby kontejnerového městečka. Ten podle nich jasně ukazuje, že slova kritiků jsou zcela mimo.

Jejich koncept počítá s kontejnerovými buňkami 1+kk (do 26 m2) pro 2 až 3 osoby za měsíční nájemné 1 900 korun při pořizovací hodnotě ze strany města čtvrt milionu, nebo větší 2+kk (do 44 m2) pro 3 až 5 osob za měsíční nájemné 3 350 korun při pořizovací hodnotě ze strany města 350 tisíc korun.

Piráti a Zelení pro Most uvádějí ve svých materiálech, že hodnota kontejnerového domku je zhruba 1,2 milionu korun.

Jak by se bydlelo

Kontejnery by byly pouze přízemní, bez společných prostor, o které se Chanovští neumějí starat a povětšinou je zanášejí odpadem.

Modulové bydlení by bylo vybaveno plastovým sprchovým koutem, WC, kuchyňskou linkou (120 cm), elektroohřevem teplé vody vč. zásobníku (50 – 100 l), dvěma přímotopy, vlastním elektroměrem a vodoměrem, linoleem. Město by dodávalo pouze studenou vodu.

Nájemní smlouvy by se podepisovaly na tři měsíce, v případě domovníka na 6 až 12 měsíců. Podmínkou prodloužení smlouvy jsou zaplacené nájmy a služby za uplynulé období, předložení smlouvy s dodavatelem elektřiny a doklad o jejím zaplacení.

Do kontejnerových domků by se mohlo už na podzim přestěhovat i 18 rodin z bloku 3, který je naplánován k demolici.

Řád a pravidla

V „kontejnerovém městečku“ by se stanovila pevná pravidla, tedy domovní řád. Při jeho porušení by se nájemní smlouva neprodloužila. „V ceně bude úklid okolí bydliště – lze přímo zaměstnat i bydlící. Způsobená škoda bude okamžitě vymáhána. Nebude-li uhrazena, nebude prodloužena nájemní smlouva,“ doplnil mluvčí hnutí Petr Prokeš.

Hnutí by ideálně zapojilo místní občanské sdružení Dům romské kultury. Technické služby města Mostu by prý mohly všem ubytovaným nabídnout práci. „Pokud ji přijmou, budou prostřednictvím bydlení motivováni – doprava do zaměstnání zdarma, snížené nájemné, prodloužená nájemní smlouva,“ objasňuje Prokeš. Zajištění pravidelného dohledu městskou policií je samozřejmost. Zřídila by se také pracovní funkce terénních pracovníků pro každodenní dozor a komunikaci s bydlícími.

Správa bytů by mohla být prováděna externí společností za 220 až 250 Kč za jednotku měsíčně, případně prostřednictvím městské Mostecké bytové společnosti.

„Z našeho návrhu naprosto jednoznačně vyplývá, že o vysoké náklady v milionových částkách nejde. Jde o projekt levný a – jak jsme již podotkli – uzpůsobený těm, kteří neumějí bydlet. Už toto samotné konstatování vylučuje milionové náklady na jednu buňku," shrnuje František Ryba, sekretář komunálního hnutí a zároveň ředitel největšího mosteckého bytového družstva.

Jsou to lži, říká osm politiků

Hnutí svou kalkulací a konkrétním plánem reagovalo na červnové veřejné zasedání zastupitelů: Vládnoucí strana i opozice se po zkušenostech získaných s bydlením v Chanově na modulovém bydlení shodují, vyjma Pirátů a Zelených pro Most. Toto uskupení poukazuje na to, že vybudování kontejnerového městečka bude ekonomicky nevýhodné, neřku-li prodělečné. Z úst kritiků jsou slyšet slova o nákladech v milionech. „Jde o úmyslně šířené lži, které mají ve veřejnosti vzbudit odpor k takovému projektu a navodit pocit, že je třeba s ním skoncovat a dále se jím nezabývat,“ míní SMM.

Jako když ropný koncern mluví o ochraně přírody

Kontejnerové řešení nepodporuje ani Agentura pro sociální začleňování. Ta ale odsuzuje i záměr rekonstrukce stávajících panelových domů. Navrhuje zrušit sídliště úplně a rozestěhovat obyvatele do nově poskytnutých bytů přímo v Mostě. S tím ale pro změnu nesouhlasí ani mnozí Chanovští, navíc tuto možnost mají již nyní. Těchto rozporů si všímají i sami někteří Romové.

Například Miroslav Brož, který se i o chanovskou problematiku zajímá, zkritizoval agenturní prohlášení. Je podle něj plné vzletných frází o tom, jak do řešení musí být zapojena místní komunita. A přitom Agentura v něm rovnou odmítá řešení a opatření, které navrhuje místní komunita, aniž by s ní Agentura o nich vůbec jednala. „Když Agentura mluví o participaci a zapojení Romů, přijde mi to, jako když ropné koncerny mluví o potřebě ochrany přírody,“ přirovnává to Brož a dodává: „Lidé tam žijí 40 let, mají k Chanovu vztah a chtějí tam bydlet dále... Bydlí často v těch hezky opravených panelácích.“

Vyjádření Miroslava Brože na Facebooku.

Sdružení Mostečané Mostu (SMM) je známé zejména svým volebním nápadem zřizovat „vesnice pro lůzu“. Vybudovat ji pro ty, kteří slušným lidem v Mostě znepříjemňují život a ničí jejich bydlení, chtěli zastupitelé v případě, že by zvítězili v komunálních volbách. To se nestalo. Osm kandidátů se ale do zastupitelstva dostalo. Jde o infektologa Jana Cee, pak je to vyhozený ředitel knihovny Tomáš Ondrášek (nyní řídí knihovny ve Středočeském kraji), učitel a někdejší ředitel volnočasového centra Milan Rybák, dále pak Irena Čapková, Martin Domín, Lucie Libecajtová, Blanka Nešporová a Arnošt Ševčík.

Popis kontejneru:

1+kk max. 26 m 2 nájemné 1 900 Kč 2 – 3 osoby

nájemné 1 900 Kč 2 – 3 osoby 2+kk max. 44 m2 nájemné 3 350 Kč 3 – 5 osob

Vybavení kontejneru:

sprchový kout plastový

WC

elektro ohřev teplé vody vč. zásobníku (50 – 100 l)

kuchyňská linka (120 cm)

2 přímotopy

vlastní elektroměr a vodoměr

linoleum

autor: Lucie Bartoš