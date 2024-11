Propalestinští aktivisté vyštvali „propalestinského“ Lipavského z přednášky. Němcová nastoupila

Přednášku o kolektivní paměti a jejím vlivu na zahraniční politiku Jana Lipavského na veřejné univerzitě v Londýně se dle jeho slov rozhodlo znemožnit „pár hlasitých jedinců“.

Podle videí šířících se na internetu byl Lipavský obviněn z nápomoci izrealské genocidě v Palestině a několikrát byl označen za válečného zločince. „Svobodná Palestina,“ skandovali někteří studenti.

Skandovali i frázi From the river to the sea, Palestine will be free, čili „Od řeky k moři bude Palestina svobodná, od moři k řece bude žít věčně“, která odkazuje na území mezi Středozemním mořem a řekou Jordán. Tedy historické území s názvem Palestina, které však dnes zahrnuje i území Izraele a pásmo Gazy. Toto heslo si přisvojilo i hnutí Hamás, které dle své ústavy z roku 2017 „odmítá jakoukoliv alternativu k úplnému osvobození Palestiny – od řeky k moři“.

Studenti pokračovali s tím, že „Česká republika se neschová, viníme vás z genocidy“. Studentka s šátkem obmotaným kolem hlavy se Lipavského přímo zeptala, co si myslí o „traumatu, kterého se dopouští na palestinských lidech v Gaze“.

„Podporujete aktivní genocidu,“ obvinila Lipavského a studenti se poté začali hlasitě domáhat klidu zbraní.

Přednášku ministra @JanLipavsky na londýnské UCL přerušili propalestinští protestanti. Lipavský je podle nich válečný zločinec zodpovědný za utrpení palestinců. Protest už trvá několik minut. @Aktualnecz pic.twitter.com/ChCOgtOsk1 — olda neumann (@odnmnn) November 15, 2024

„Na doporučení britských bezpečnostních složek jsem dnes bohužel musel předčasně ukončit moji přednášku na University College London,“ informoval o situaci na svém účtu sociální sítě X ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský s tím, že nešlo jen o jeho bezpečnost, ale i o bezpečnost celé delegace, která ho na návštěvě doprovázela.

2/2 Přednášku na téma kolektivní paměti a jejím vlivu na zahraniční politiku jsem měl v úmyslu dokončit a odpovídat na dotazy v diskusi. Pár hlasitých jedinců se rozhodlo zbytku posluchárny debatu neumožnit. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 15, 2024

Lipavského na sociální síti X podpořila senátorka Miroslava Němcová. „Věřím, že jste situaci vyhodnotil a vyřešil jistě dobře. Ti uřvanci však nevěstí nic dobrého, nestojí o dialog, nestojí o argumenty. Žene je fanatismus a nenávist, na to se obtížně hledá protizbraň,“ vyjevila Němcová.

Špatná zpráva. Věřím, že jste situaci vyhodnotil a vyřešil jistě dobře. Ti uřvanci však nevěstí nic dobrého, nestojí o dialog, nestojí o argumenty. Žene je fanatismus a nenávist, na to se obtížně hledá protizbraň. — Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) November 15, 2024

Během své kariéry poslance v letech 2017 až 2021 se měl Lipavský sám opakovaně angažovat ve prospěch Palestiny. Údajně požadoval založení Meziparlamentní skupiny ČR – Palestina.

„Lipavský chtěl tu skupinu, v rámci které by spolupracoval Parlament ČR s tím palestinským, přímo založit. On to inicioval a lobboval za to, kde se dalo. Podle toho, co jsem tehdy slyšel, byl prakticky na denní bázi v kontaktu s palestinskou ambasádou a s různými propalestinskými aktivisty,“ vzpomínal jeden z poslanců pro ParlamentníListy.cz.

Jan Lipavský měl být hlavní „spojkou“ palestinské lobby v Parlamentu ČR. Byl také obviňován z úzké spolupráce s propalestinskými aktivisty. Jeho vztahy s organizacemi údajně napojenými na Hamás a jeho údajné financování cest do Palestiny byly předmětem kritiky, zvláště ve světle aktuálního konfliktu.

„Náš milý kolega Lipavský chtěl de facto za český Parlament navázat oficiální spolupráci s teroristy,“ vyjádřil se tehdy poslanec.

