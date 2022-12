Propojení ODS se Šafrem. A pak si říká „nezávislý“? Jana Bobošíková na stopě

Víte, že Andrej Babiš je zrůdná hvězda politického nebe, která nás stáhne do pekla? Víte, že Fialova vláda se chová normálně a dobře? A víte, že hnutí ANO volí jen nevzdělaná lůza? To neříkáme my. To je slovník stránek a akcí deníku úzce propojeného s ODS. A o tom hovořila moderátorka Jana Bobošíková ve svém pořadu Aby bylo jasno.

„Teď vám ukážeme, jak vypadá propojení ODS s novinami, které o sobě tvrdí, že brání liberální demokracii. Jde o Forum24. U jeho zrodu stál spolek Free Czech Media. Ten založili novinář a mediální manažer Pavel Šafr, bývalý mluvčí Václava Klause Tomáš Klvaňa, redaktorka veřejnoprávního Českého rozhlasu Barbora Tachecí, publicista Jefim Fištejn a sociolog Jan Jandourek. Spolek vznikl jako reakce na převzetí médií oligarchy. Zejména na koupi vydavatelství Mafra Andrejem Babišem. Co nám ale zakladatelé svobodných českých médií nesdělili, je to, že se stanou smluvní hlásnou troubou Fialovy ODS. Tak nevíme, co je lepší. Jestli dostávat informace z média jasného oligarchy, nebo od média, které o sobě tvrdí, že je nezávislé. A přitom má v podstatě jen dvojí agendu. Zatracovat oligarchu Babiše a velebit koalici Spolu. Zejména ODS,“ poznamenala úvodem Jana Bobošíková.

Anketa Kterého kandidáta nejvíc NECHCETE ve 2. kole volby prezidenta? Babiš 12% Nerudová 68% Pavel 20% hlasovalo: 12550 lidí

„Zatímco Babišovo ANO je populistické a Mladá fronta Dnes je zamořená toxickou propagandou,“ dodala. „Zakladatelé Fora24 také vydávají knihy, které silně konvenují ODS a pětikoalici. Například: V zemi babišismu a buranokracie. Obrana před Babišem. Nebo Miroslava Němcová: první dáma české politiky. Angažovanost nezávislého deníku propojeného s ODS šla tak daleko, že loni před volbami vydal dva miliony výtisků speciálních protibabišovských novin. Prý aby vyvážili Babišovu propagandistickou mašinérii. Na jaře uspořádali výstavu s názvem Noviny podle Babiše za přítomnosti pravicových přeběhlíků Kalouska a Pospíšila (dnes oba TOP 09). A to, jak sofistikovanou propagandu dělají Babišova média, vysvětloval odborník na boj s dezinformacemi Marek Wollner z České televize,“ uvedla Bobošíková a pustila Marka Wollnera ze záznamu Fora24.

„Ty toxické věci, které tam jsou a které jsou jednoznačně propagandistické a jistou ideologií, a tu ideologii vám dávají prostě po dávkách,“ říká Wollner.

„Teď je před námi volba prezidenta. A Forum24 opět zatroubilo do akce. Tunelář na Hradě sedět nesmí. Zastavme ho. Nezávislí novináři propojení s demokratickou pětikoalicí nazývají Babiše zrůdnou hvězdou politického nebe, která nás může stáhnout do pekla. Babiše musíme zastavit, protože jinak bude z Hradu řídit polovinu českých médií. Je schopen se spojit s ďáblem. Babišovi se prý líbí styl Vladimira Putina a byl by v roli prezidenta fatálně nebezpečný. Vytvořil by na Pražském hradě druhé mocenské centrum a spolu s klubem ANO by obklíčil současnou vládu. A víte, co by vypuklo? Válka ústavních institucí. A s ODS spojené Forum24 nešetří ani ostatní média. Tak například: týdeník Echo, jehož zakladatelé odešli na protest proti Babišovi z Lidových novin, je vůči Babišovi servilní a nevadí mu, že je StBák a tunelář. A Forum24 navíc u Echa vidí proruskou klausovskou linku. Prostě Forum24, jak píše jeho šéfredaktor, musí lidem ukázat všechny lumpárny a barbarství Andreje Babiše. A musí zastavit autoritáře,“ dodala Bobošíková, že proto spustilo „Babišovy zločiny“.

„Tak například, víte, co vyčítá novinář Šafr Babišovým médiím? Že publikovala nelegální úniky ze živých policejních spisů nejčastěji dozorovaných státními zástupci Bradáčovou a Ištvanem. A víte, proč Andreji Babišovi všechny zločiny procházely? Prý, že se vždy dokázal spřátelit s ministrem vnitra. Ať už byl z ČSSD nebo z ODS. Dbal na to, aby platil politické strany a aby shromažďoval kontakty na elitní policejní složky a na investigativní novináře. Jaká je realita, to ODS oblíbený server vůbec netrápí. Web píše, že shromážděním Babišových hříchů na jedno místo slouží české veřejnosti a její demokratické budoucnosti. Je otázka, zda to lze věřit médiu, které je spřátelené s ODS. Upozorňujeme, že na Forum24 inzerují například podniky hlavního města Prahy, ovládané některými stranami Fialovy vládní pětikoalice. Nebo že tiskové oddělení TOP 09 nabízí produkty vydavatelství se stranickou slevou. Redaktoři Fora24 jezdí po celé republice a debatují s občany o situaci v médiích a politice. A je to někdy velmi zajímavé. Tak například: Nedávno v Teplicích ujistila redaktorka Fora24 občany, že máme vládu, která se chová normálně a dobře. O tom, že médium, za které vystupuje, s touto vládou spolupracuje, ani slovo. Zato se přítomní dozvěděli, že s Babišem to byla ostuda. A víte proč? Doslova proto, že ‚krade‘,“ dodala Bobošíková.

„Krade za bílýho dne, veřejně, veřejný peníze?“ zaznívá na videu, jež Bobošíková pouští z Fora24.

„A víte, jak se přítomní vyjadřují na těchto setkáních o voličích hnutí ANO?“ ptá se Bobošíková dál a pouští zase záznam: „To je prostě lůza, nevzdělaná lůza, která toho Babiše volí. – Já jich mám plný zuby, prostě šmejdi, sobci, zajímá je jenom žrádlo,“ zaznívá na něm.

„Tak co myslíte? Čí propaganda vykopává hlubší příkopy mezi lidmi? Ta Babišova, jeho médií a hnutí ANO – nebo ta pětikoaliční v čele s ODS a s jejich novinářskými sluhy?“ zakončuje Bobošíková nezodpovědnou otázkou.

