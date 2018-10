Prosím, napište o tom... Šokující příběh z nitra Policie ČR

Tomáš Berka vloni v létě projížděl Prahou. Projížděl na motorce a pozornost policistů upoutal, že jel příliš rychle, konkrétně rychlostí 130 kilometrů v hodině. Policisté ho pronásledovali a dali navíc vědět svým kolegům, kudy prchá. Hlídka, ve které sloužil Šimon Vaic, věděla, že se k nim motorkář blíží, a zareagovala. Policista zatarasil motorkáři cestu vlastním vozem. A krátce poté došlo k nárazu, motorkář, který v tu chvíli měl tříletý zákaz řízení, takže neměl ani vteřinu řídit motorku, se při nárazu těžce zranil.

Generální inspekce bezpečnostní sborů (GIBS) a později i státní zástupce dospěli k závěru, že policista Vaic mohl postupovat jinak, a poslali ho před soud.

Zákon však policii umožňuje použít k zastavení vozidla násilí, pakliže je jasné, že se řidič nechystá zastavit dobrovolně. Berka podle všeho přehlédl policejní vůz, když vyjížděl z tunelu, najel do něj plnou rychlostí a utrpěl vážná zranění.

Plzeňští policisté, kteří se pro server vyjádřili, mají za to, že jejich kolega nemá stát před soudem, protože dělal jen to, co dělat měl.

„Prosím, napište o tom, ten případ sledujeme všichni. Kolegovi, který dělal jen svou práci, teď v případě odsouzení hrozí nejen daleko větší trest než tomu, kdo ujížděl, samozřejmě by ale také přišel o práci a paradoxně by ho čekala náhrada škody, odškodnění ujíždějícímu řidiči a také zaplatit léčení, což je asi tak třikrát víc, než mohl z našeho platu za celou svou policejní kariéru ušetřit,“ uvedl jeden z plzeňských policistů.

„Zdá se mi, že se v GIBS zřejmě někdo zbláznil, vždyť je samozřejmé, že každý, kdo nám ujíždí, jede velkou rychlostí. Podle této logiky bychom mohli zátaras stavět, jen když prchající řidič pojede padesát? Celá řada mých kolegů už jasně řekla, že pokud jim za zastavení ujíždějícího řidiče hrozí tohle, tak to je začnou raději přehlížet. Já sám za sebe teď nevím, co budu dělat, až zase uvidím ujíždět nějakou fetku, což je tak jednou týdně. Ujíždějícímu za to prakticky nic nehrozí, ale my budeme riskovat vše,“ pokračoval policista, jehož identitu server zná.

„Pokud někdo ujíždí a nezastaví na výzvy, jako policista musím konat a k zastavení ho přinutit. Je samozřejmé, že při tom nesmím ohrozit jiné osoby, ale jak mám zastavit rychle jedoucí vozidlo, aniž je ohroženo zdraví jeho řidiče? Napište, že ze současného stavu policie je mi moc smutno, nebojím se riskovat život, když jdu pomoct člověku v nouzi. Bojím se ale, že kdykoli můžu skončit před soudem a vedení se za mě nepostaví, protože proti GIBS nesmí,“ dodal ještě.

